据 VGC 报道，索尼互动娱乐正在申请一项专利，旨在创建 AI 生成的播客。这些播客将根据玩家喜好进行个性化定制，可能在玩家首次启动主机时播放，内容包括新闻回顾、游戏推荐以及讨论玩家好友最近获得的奖杯。

专利申请中的图片显示，个性化播客可能会出现在 PlayStation 5 主屏幕上，位于已安装游戏列表下方。播客将以视频或音频格式提供，其他图片则展示了一种类似脱口秀的形式，两位主持人坐在桌子后面为玩家播报新闻。“在某些情况下，音频中可能会包含一些拿游戏玩家开玩笑的内容，”已公布的专利申请中指出。

这些 AI 生成的播客不仅用于发布游戏新闻和了解好友的动态，索尼还希望它们能够推荐游戏。“播客可以根据玩家所属的群组，向不同的玩家推荐不同的游戏。这些游戏推荐也可以在 AI 生成的播客中提供，”专利文件中写道。 “推荐内容可能会被优先排序，并以更醒目的方式呈现给听众，以便他们注意到这些推荐。”

根据专利摘要，索尼的目标是“用玩家已玩过的游戏中的角色声音来播报新闻”。其描述还指出，“播客甚至可以是来自同一游戏或玩家喜欢的不同游戏中的两个角色之间的对话。”

最近，AI 生成声音一直是业内的热门话题，此前《Arc Raiders》（以及之前的《The Finals》）就曾使用 AI 技术，根据其聘请的配音演员录制的台词生成语音。《Arc Raiders》开发商 Embark Studios 母公司 Nexon 首席执行官声称“所有游戏工作室”都在投资生成式人工智能（gen-AI）工具，这促使像 Strange Scaffold 的 Xalavier Nelson Jr. 这样的独立开发者认为“玩家应该得到比 AI 垃圾更好的游戏体验”。

看来生成式 AI 的发展势头依然强劲，尤其是在索尼看来。去年，索尼公布了一项关于 AI 生成的“幽灵”角色的专利，这些角色可以突然出现在游戏中，帮助陷入困境的玩家。“幽灵角色的互动动作被设计成沿着游戏中的互动路径前进，”专利申请文件中写道。

尽管播客和教程相关的专利已经公布，但这并不意味着其中描述的 AI 生成内容很快就会出现在 PlayStation 平台上，甚至根本不会出现。然而，这些专利确实揭示了电子游戏行业的演变趋势，或者至少揭示了索尼高层对未来发展的预期。