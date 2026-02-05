Valve 今晨在博客文章中宣布，由于全行业面临的内存和存储装置短缺问题，将暂缓公布 Steam Machine 的发售日和定价。

Valve 于 2025 年 11 月公布了这款 PC 主机，同时发布的还有另外两款硬件：Steam Frame VR 头显和 Steam Controller 游戏手柄，原计划于 2026 年上半年发售。Steam Machine 的理念可能会彻底改变人们玩 Steam 游戏的方式：想象一下，你所有 Steam 游戏都可以在客厅舒适便捷的环境下畅玩。当时，Valve 并未公布这款即将推出的主机的价格，这引发了许多人对其潜在价格的猜测。

“我们于去年 11 月宣布要推出这些产品时，原计划到现在就能分享具体定价与发售日期。 各位可能已经听说了全行业面临的内存和存储装置短缺的问题，而自那时起，这些问题便急剧恶化。 由于这些关键部件的供应有限且价格不断上涨，我们必须重新审视这些产品（特别是 Steam Machine 和 Steam Frame ）的确切出货计划和定价。”Valve 在博文中写道。“我们在今年上半年发售所有三款产品的目标没有改变。”

Valve 还分享了一些关于即将推出硬件的更多情报。游戏开发者现在可以申请 Steam Frame 开发套件，数量“有限”，并且将“持续”发放，这表明该产品距离上市越来越近了。Valve 还指出，在他们的测试中，Steam Machine 能在启用超级分辨率锐画技术后以 4K 分辨率和 60FPS 帧率顺畅运行绝大多数 Steam 游戏。此外，第三方还可以制作 Steam Machine 的机箱面板。