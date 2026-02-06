据路透社2月5日报道，亚马逊预计今年资本开支将同比增长超过50%，并计划在2026年向人工智能基础设施投入约2000亿美元。公司管理层表示，相关投入将主要用于云计算与AI算力建设，以支持Amazon Web Services（AWS）及其他业务的长期增长。

亚马逊首席执行官Andy Jassy在财报电话会上为高额支出辩护，称在大规模收入基础上实现增长更具难度。

数据显示，AWS去年四季度营收达356亿美元，同比增长24%；同期Google Cloud营收增长48%至177.5亿美元，微软Azure增长39%。AWS目前贡献公司约15%至20%的收入，却带来超过60%的运营利润，仍是亚马逊盈利核心。Jassy表示，AWS近期已推出或即将推出超过1000项新应用，并在客户服务、广告及内容分发等多个场景中引入AI能力。

亚马逊预计，今年一季度营业利润将在165亿至215亿美元之间，低于市场预期的约220亿美元，部分原因是低轨卫星互联网业务相关成本上升。市场同时预期，亚马逊、微软、谷歌与Meta四大云厂商今年合计资本开支将超过6300亿美元。多位分析人士认为，在当前AI基础设施竞争加剧的背景下，亚马逊仍需维持高强度投入。

除云与AI外，亚马逊亦在调整零售与线下门店布局。

报道称，亚马逊计提约6.1亿美元资产减值，主要涉及Amazon Fresh与Amazon Go门店，并计划将部分门店转型或整合至Whole Foods体系。同时，广告业务继续增长，四季度收入同比提升22%至213亿美元，公司正通过AI工具为Prime Video广告主提供自动化创意生成能力。

人员方面，亚马逊本季度裁减约1.4万名企业员工，并在年初额外裁员1.6万人，但全年员工总数仍较上年同期增加约2.1万人。