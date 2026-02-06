据 Cult of Mac 报道，在苹果本周召开的全员会议上，公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）首次确认，正积极筹备一系列由 AI 驱动的全新产品类别。

库克并未在会议上展示具体原型机，但向员工强调了 AI 为苹果带来的全新机遇。该媒体认为这一表态证实了业界长期的猜测：苹果正试图通过 AI 技术，重新定义用户与设备的交互方式，逐步摆脱对传统触摸屏的依赖。

据称，在 AI 设备方面，基于目前相关爆料，目前至少有 AI 眼镜和 AI 胸针两款产品。

苹果内部正加速研发 AI 智能眼镜，被视为接替 iPhone 的关键设备之一。首代产品预计不配备显示屏，而是通过集成摄像头、麦克风和扬声器，实现电话接听、音乐播放、实时翻译及逐向导航等功能。

消息称苹果会在 2026 年年底前展示该产品的初版概念，2027 年发售。至于带有显示屏的第二代版本，则可能要等到 2028 年才会问世。

AI 胸针方面，其尺寸类似 AirTag，混合铝合金与玻璃外壳材质，计划最早于 2027 年发布。设备正面集成了两颗摄像头（标准镜头与广角镜头），不仅能拍摄照片，还能实时捕捉用户周边的视频信息。

设备内置了三个麦克风用于精准收音，配备了一个扬声器进行语音反馈，并在边缘设置了一枚实体按键，背部采用了与 Apple Watch 相似的磁吸感应充电接口。

题图：ChatGPT / Cult of Mac