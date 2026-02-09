索尼集团 2 月 5 日发布了最新的 2025 财年第三季度（截至 12 月底的三个月）财报，首次清晰给出了 PlayStation “其他软件”的时间统计范围。

索尼对“其他软件”分项的定义为：来自在 PlayStation 主机之外平台销售第一方作品（包括追加内容）的收入。

据 TweakTown 梳理，自索尼在 2022 财年第一季度以来，截至 2025 财年第三季度，索尼 PlayStation 通过在其他平台（主要是 PC 与 Xbox）销售第一方游戏及其附加内容所获得的累计收入至少达到 23.7 亿美元。

具体产品层面，索尼近年来陆续将部分作品推向 PC 与 Xbox 平台，并计划在在线服务型游戏上继续执行多平台策略，例如索尼旗下 Bungie 正在推进的在线射击游戏《失落星船：马拉松》。

与此同时，索尼在跨平台发行方面与微软采取了不同策略。虽然微软近年来持续将大量 Xbox 游戏引入 PlayStation 平台，但索尼却没有释放出将核心 PlayStation 第一方作品大规模登陆 Xbox 的信号。

从策略效果看，TweakTown 认为索尼对于将 PlayStation 5 游戏移植到 PC 平台，已经逐步形成一条持续的增收渠道。虽然“其他软件”分项在单个季度并不一定带来极高规模的爆发式增长，但它为索尼提供了稳定的、可观的长尾收入来源，使其热门 IP 能够长期持续变现。

TweakTown 同时指出，索尼一直将 PC（以及一定程度上的 Xbox）定位为“次级终端”，用于补充主机生态之外的游戏与内容销售。在平台优先级上，PC 是索尼跨平台策略的主要方向，而 Xbox 更接近“第三选择”。索尼可能会将 Xbox 更多视作在线游戏的补充阵地，重点用于能够通过线上服务与微交易模式持续运营的游戏，而非将传统单机类第一方大作全面带入该平台。