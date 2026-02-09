很难想象，任天堂 Switch 2 在任何地区（更不用说本土日本）的销量上升，反而会损害这款主机的盈利能力。但据任天堂社长古川俊太郎表示，事实确实如此。

在任天堂第三季度财报问答环节中，古川俊太郎证实：任天堂 Switch 2 在日本的销量超出预期，将对其营业利润和毛利润产生负面影响。

为何会出现这种情况？原因在于任天堂生产 Switch 2 所采购的零部件均以美元结算。当日本消费者用日元购买 Switch 2 时，在日元持续走弱的背景下，任天堂最终会出现亏损。

投资者同时询问，为何 Switch 2 在日本销量表现如此强劲。古川俊太郎给出的答案是：《宝可梦传说 Z-A》Switch 2 限定版与《卡比的驭天飞行》。

在问答环节中，有投资者向古川俊太郎提问：“考虑到大部分采购成本以美元计价，我是否可以理解为：日元持续贬值导致盈利能力下降？”

古川俊太郎回应称：“硬件相关采购主要以美元结算，因此在当前汇率环境下，日本地区硬件销量超出预期，会对毛利润和营业利润产生下行压力。”

日本硬件销量超出预期，其背景是：假期期间推出了《宝可梦传说 Z-A》Switch 2 限定版与《卡比的驭天飞行》，进一步延续了 Switch 2 首发时的势头。我们认为，相比其他地区的 Switch 用户，日本用户更愿意借此机会升级换代至 Switch 2。

这一有趣细节，是古川俊太郎在回应一连串关于全球芯片 / 内存短缺问题时披露的，该问题正影响整个科技行业，任天堂也需说明应对方案。投资者格外关注内存短缺并不意外，尤其是在去年年底，任天堂因市场对内存短缺的担忧，市值一度蒸发 140 亿美元。

目前，古川俊太郎表示不愿过度受短期趋势影响。不过，有近期报道称存储供应商正采取“零”风险措施以避免吃亏，任天堂最终可能不得不提高任天堂 Switch 2 的价格。

现阶段这只是一种可能性，并非必然。与此同时，Switch 2 在日本以外地区同样销量火爆，这款主机在 2025 年售出了 1737 万台。