PlayStation 5 取得了巨大成功。其全球出货量已超 9220 万台，远超竞争对手 Xbox Series X。自发售以来，其销售速度一直与前代产品 PS4 不相上下。它很有可能超越 PS4，成为索尼史上销量第二高的游戏主机，仅次于 PS2。索尼的利润也因此滚滚而来，这主要得益于强劲的数字游戏销售和庞大的活跃玩家群体，PlayStation Network 的月活跃用户数已突破九位数大关。

除此之外，索尼还面临着直接竞争对手微软的挑战。微软正忙于其他事务——不断加大对 PC 游戏的投资、Game Pass 订阅服务、云游戏未来，以及斥资 687 亿美元收购动视暴雪，一夜之间将其打造成为一家规模庞大的第三方游戏发行商。这些战略举措对 Xbox 主机本身都没有带来任何好处，最终导致 Xbox 主机缺乏关注和独占游戏，在销量上被 PlayStation 远远甩开。

五年过去了，微软实际上已经放弃了独占游戏，并将大部分作品都移植到了 PS5 平台，这无疑为索尼带来了更多销量。今年，《光环》也将登陆 PlayStation。从某种意义上说，微软已经承认了主机大战的失败。PS5 取得了胜利。

那为什么给人一种 PS5 失败的感觉？

答案在于一系列如蛛网般紧密交织的因素：硬件设计、软件开发、技术进步放缓、玩家期望改变，以及在全球大流行期间主机发售的特殊情况。

首先，让我们回顾一下。PS4 开创了索尼硬件新时代。“PlayStation 之父”久夛良木健日益深奥的设计最终体现在 PS3 上，这款主机上市晚、价格高、结构复杂，而且游戏开发难度大。

新任首席工程师马克·塞尔尼（Mark Cerny）带来了全新理念：采用简洁合理的架构，就像一台精简的 PC，基于 AMD 芯片，与 Xbox 类似。主要目标有两个：一是适配当时市场标准 1080p “全高清”电视，二是为制作多平台游戏的第三方合作伙伴提供便捷开发环境。这两项任务都圆满完成。

PS5 设计理念同样是极致的理性。其设计宗旨是：保持原有优势，并在此基础上进行提升。这一次，目标是 4K 电视；塞尔尼还希望缩短加载时间，从而显著提升用户体验。从技术角度来看，要支持 4K 分辨率，主机需要处理的像素数量巨大，成本也随之飙升，最终导致设备体积庞大、外观笨重。索尼试图用奇特的波浪形面板来掩饰PS5庞大的体积，但效果并不理想，而且这种设计也经不起时间的考验；所谓的 PS5 Slim 改版也几乎没有带来任何改善。

那么，这一切技术投入带来了什么呢？结果并不尽如人意。大多数 3A 游戏在基础版主机上甚至无法稳定达到原生 4K 分辨率，即便帧率仅为 30 FPS。将 60 帧/秒作为新标准的希望再次落空。尽管4K电视普及情况良好，但大多数消费者究竟有多关心或能否察觉到更高分辨率，这一点至今仍存疑。

这些额外像素究竟让视觉效果丰富了多少，起初并不明显。像《瑞奇与叮当 时空跳转》这样的首发游戏画面确实很棒，但或许并没有到值得玩家再掏 3099 元（数字版国行首发价）的地步。边际效益递减效应显而易见。而且，无论如何，玩家的期望值正在改变，而这种变化可能会削弱新一代游戏主机影响力。

PS5 能够完全向下兼容 PS4 游戏，这倒是很棒。毕竟 PS3 游戏在 PS4 上根本无法模拟运行。PlayStation 玩家应该感谢微软，正是微软在 Xbox 上优先考虑向下兼容功能，才促使索尼也重视起这个问题。

向下兼容已经成为玩家的一项基本需求，他们希望自己的数字游戏库能够得以延续。但这样做也消除了世代之间的严格界限，降低了 PS5 游戏优先级。原本应该成为 PS5 首发大作之一的《赛博朋克 2077》，最终却只推出了一个仅限 PS4 平台的版本，而且这个版本问题百出，以至于不得不下架近六个月。

更重要的是，像《堡垒之夜》《Roblox》《我的世界》这样的新一代大型游戏在技术上并不复杂，在 PS4 上的运行效果也同样出色，这使得对于数千万大部分游戏时间都花在这些游戏世界的玩家来说，升级到新主机似乎并非必要。

结果是，主机世代交替期异常漫长，大量玩家和开发者仍然坚守上一代主机，而开发者制作的游戏在 PS5 上的表现也并没有显著提升。许多发行商，包括世嘉在内，至今仍在推出 PS4 版游戏。就连索尼也花了两三年时间才停止在 PS4 上发行最热门的游戏——如《战神：诸神黄昏》《GT 赛车 7》《地平线 西之绝境》。

鉴于以上种种原因，PS5 始终未能给人带来多少惊喜。但有一个原因最为突出：没有足够多出色作品。无论是索尼独占游戏，还是那些无法在 PS4 上玩到的重要第三方大作，都表现平平，而且发布间隔也过于漫长。这要归咎于游戏开发成本和周期的不断膨胀，以及疫情导致的不可避免的生产延误。

索尼自身也必须承担一部分责任。对持续运营游戏模式的错误理解和管理不善，导致索尼旗下众多知名工作室浪费了数年的开发时间，例如 Bluepoint 的多人游戏《战神》、顽皮狗的《最后生还者 Online》、Insomniac 的《蜘蛛侠：The Great Web》以及 Bend Studio 的一款未命名游戏都被取消。而最令人羞辱和浪费的莫过于索尼在灾难性的英雄射击游戏《星鸣特攻Concord》发售两周后将其关闭，并解散了Firewalk Games 工作室。

各平台都会不断涌现优秀游戏，PS5 也不例外。确实有一些优秀作品，例如《宇宙机器人》《死亡搁浅 2：冥滩之上》《蜘蛛侠 2》《最终幻想 VII 重生》《死亡回归》《恶魔之魂》。此外，还有一些仅在本世代主机上发售的第三方精品游戏，例如《博德之门 3》《光与影：33 号远征队》《铁拳 8》《心灵杀手 2》等等。

但总的来说，PS5 上市五年来的游戏阵容——排除那些也可以在 PS4 上游玩的游戏，例如《艾尔登法环》或《暗喻幻想：ReFantazio》——其实并不算强大。我们仍在等待那款一直以来被寄予厚望，能够定义该平台和这一世代的游戏：《GTA 6》，其定于主机六周年纪念日之后，也就是 2026 年 11 月发布。

问题又来了：如果 PS5 真的如此令人失望，为什么它的销量却如此之好？

这款游戏机发布正值疫情期间，数字娱乐消费激增。PS5 的需求远远超过了索尼的供应，而这供应量是基于 PS4 初期销量所设定的预期。供货不足和黄牛倒卖现象在一定程度上损害了 PS5 声誉，好在最终产量还是跟上了。

然而，就同期销量而言，PS5 仍未与 PS4 拉开明显差距。尽管电子游戏市场仍比疫情前大得多（即便自 2021 年峰值以来有所萎缩），且竞争对手几乎已退出竞争领域，但这一局面依然存在。PS5 确实很成功，但它本应取得更大成就。而至关重要的《GTA》助力时刻，还要等到年末才会到来。

与此同时，未来充满不确定性。据称 PS6 要推迟到 2028 年之后发布，因为索尼看到 PlayStation 第一方与第三方游戏表现优异，他们的获利会超预期，再加上全球 AI 需求引起的内存涨价，所以索尼方面可能更偏向延长 PS5 生命周期。除了这些担忧之外，Xbox 的衰落、PC 游戏的蓬勃发展以及云游戏的缓慢崛起，都引发了人们对主机市场长期生存能力的根本性质疑。

PS5 不会是最后一代 PlayStation。但下一代主机要么会截然不同，要么会与前代主机非常相似，以至于“世代”的概念都变得过时。我们正处于过渡时期，而这款主机似乎对自己的定位、目标感到迷茫。索尼推出 PS5 时，做了赢得市场所需的一切，但却没有给我们留下持久印象，或者至少目前来看，留下多少历史影响。