混乱战略，导致本应表现更好的硬件项目失败。

在经历了五年硬件迭代后，Xbox 核心粉丝群体逐渐疏远，Xbox Series 市场份额也未能超越 Xbox One 的惨淡成绩。然而，微软却信誓旦旦地表示，他们仍然致力于研发 Xbox 主机。

微软正在研发的下一代产品听起来几乎不像是一台游戏机，而是一款“非常高端、顶级”的 Windows 设备，与发烧级游戏 PC 共同点甚至可能更多，价格也可能与之匹配。无论未来 Xbox 是什么样子，它很可能将不再是那个在过去 24 年里持续挑战（尽管从未真正超越）PlayStation 的主流游戏机品牌。

讽刺的是，就在 Xbox 可能推出其有史以来最佳游戏硬件之际，这版命运却降临到了它头上。或者至少自 2001 年 11 月那款外观丑陋但配置强大的野兽（初代 Xbox）开启了微软游戏机计划以来，情况就是如此。

这个头衔本应属于 Xbox 360，它拥有变革性在线功能，无疑是品牌巅峰之作。但由于散热管理不善导致灾难性故障率，尤其是臭名昭著的“三红“，使其失去了资格。至于命途多舛的 Xbox One，以及它仓促放弃的多媒体机顶盒计划，还是少提为妙。

看到这个，心里只能默念“祝我好运！” 图：维基百科 Droobey

单就主机本身而言，Xbox Series X 和 S 都是非常出色的产品。微软工程师和设计师们兑现了 Xbox One X 中期升级的承诺，可谓面面俱到。这两款主机性能可靠、运行流畅、操作简便；快速恢复功能真正提升了用户体验；手柄也经过精心设计；两款主机运行都非常安静，并且在运行和升级过程中都充分考虑了能效。

Xbox Series X 在性能上几乎与 PS5 不相上下，而且它采用了更小巧、包装更好且线条简洁流畅的机身设计，外观更具吸引力。和 PS5 一样，从纯粹性能角度来看，它最终有些令人失望，既没有几款真正高帧率、4K 游戏，也没有那种让玩家兴奋的次世代震撼感。

但在这一代表现平平的游戏机中，它在几乎所有方面都比竞争对手做得更优雅。对于微软这样一家，在过去二十年里一直追赶索尼在消费电子领域丰富经验的软件公司，这无疑是一场胜利。

Xbox Series S 初衷没问题，但或许只是战略失误。

接着是 Xbox Series S。这款入门级主机历史颇为复杂。但我们可以说，其背后动机展现了远见、诚意，甚至慷慨。微软深知本世代主机价格不会下降——事实上，价格还在上涨——因此，他们推出了一款面向 1080p 显示器、功能简洁的设备，旨在降低入门门槛。Series S 在性能和存储方面确实有所妥协，但你不能责怪微软工程师，他们打造了一款真正经济实惠、简单易用的次世代游戏入门主机，而且机身尺寸与初代 PlayStation 2 相仿，设计也还算精致。

表面上看，这似乎是个明智之举；微软并未公开销售数据，但 Series S 的销量似乎至少与其“老大哥”不相上下，在某些市场甚至更胜一筹。但这或许也是战略失误。

开发者们对微软坚持所有 Xbox 游戏都必须同时支持 Series X 和 S 的做法颇有微词。往好了说，这增加了 Xbox 游戏开发的麻烦和成本。一些人还声称，Series S 限制了他们整体发展目标，甚至降低了整体游戏技术上限。往坏了说，这意味着 Xbox 要么迟迟得不到某些游戏，要么根本得不到。2023 年，PlayStation 意外地获得了当年最热门游戏之一《博德之门 3》限时独占权，因为开发商 Larian Studios 无法让游戏在 Series S 上运行。微软不得不紧急调派工程师来帮忙。

与此同时，PS5 销量继续轻松超过 Xbox 两款主机总和，而其售价与 Series X 相当，这表明市场对更便宜替代品需求有限。或许微软的想法过于超前；考虑到下一代主机价格可能更高，人们对价格亲民选择的需求自然会增加。至于 Series S 之后是否还会有人愿意尝试，则是另一个话题了。

如果说 Xbox Series S 是一次战略失误，那么在微软游戏战略宏大漩涡中，它几乎微不足道。早在 2020 年 Xbox Series X 和 S 推出之前，微软就已经在思考超越游戏机范畴的事情了。而且其做法几乎注定了他们对新一代主机的承诺半心半意。

2016 年，微软开始发行与 PC 同步上市的 Xbox 游戏。雄心勃勃的订阅服务 Xbox Game Pass 于 2017 年上线；Xbox 云游戏于 2019 年 11 月推出测试版，比新主机发布早了一年。在此期间，微软试图从 Xbox One 惨败的宣发中恢复过来，Xbox 高管们逢人便强调，他们的目标受众不仅仅是主机玩家，而是所有拥有屏幕的人。

与此同时，那些高管们还在大规模收购游戏工作室。理论上，这应该有助于 Xbox Series X 发展；前任管理层不明智地放弃第一方游戏开发，导致 Xbox One 独占游戏阵容十分单薄，而这本应是一次扭转局面的机会。

事与愿违。由于开发周期不断延长以及微软内部根深蒂固的管理不善，大多数新收购工作室的游戏要么多年后才面世，要么压根就没推出。在 Xbox Series X 发布前收购的最大牌 Bethesda，尴尬地被迫先为 PS5 推出两款限时独占游戏（《死亡循环》和《幽灵线：东京》），才得以推出一款半独占游戏（《星空》）。而当 2023 年《星空》终于到来时，它却有些雷声大雨点小。

就算不考虑监管问题，微软也会继续让《使命召唤》登上 PlayStation。

受疫情期间游戏热潮推动，微软的野心有增无减。新世代主机上市仅一年多，微软就宣布计划收购动视暴雪，并随之获得包括《使命召唤》在内众多全球顶级游戏 IP。这是那种终结主机战争的重磅消息，几十年来一直是狂热粉丝们的梦想。然而，即便这笔高达 687 亿美元的巨额交易确实促成了主机大战终结，但最终受益的却是敌对一方。

为了安抚监管机构，微软不得不承诺在竞争对手平台上发布《使命召唤》。事实上，即便没有监管机构，微软也会这么做。作为一家游戏发行商，微软的规模突然远远超过了其自家平台 Xbox 所能承载之范围。Xbox 在主机市场排名第三，用户群体实在太小，即使对于像微软这样财力雄厚的公司来说，也没有时间投入资金去发展 Xbox 用户群。微软承担了巨额开发成本，必须尽快在所有可用平台上发布游戏，才能最大限度收回销售额。

Xbox 独占游戏就此终结。《极限竞速：地平线 5》堪称本世代最佳 Xbox 第一方游戏，在登陆 PS5 后表现非常好，销量已突破 500 万份。《夺宝奇兵：古老之圈》《战争机器：重装上阵》也登陆了 PS5；《宣誓》也快了，别忘了还有《星空》。我们已经知道，《极限竞速：地平线 6》最终也会来到 PlayStation 平台。从某种意义上说，这是必然。

《极限竞速：地平线 5》是本世代最佳 Xbox 第一方游戏。如今，它已成为 2025 年 PS5 最畅销的游戏之一。

3A 游戏制作成本使得单一平台发行模式难以为继，就连索尼也开始逐步将游戏移植到 PC 平台（有时甚至包括 Xbox）。但微软却丝毫没有尝试挽救其主机业务的颓势。在短短几年内，它就像烫手山芋一样被抛弃了。

如果微软所有游戏最终都会登陆 PlayStation（后者目前仍然拥有一些独占游戏），那么现在购买 Xbox 意义何在？这个问题并不容易回答。

目前唯一还值得一提的 Xbox 主机独占就是 Game Pass，这项订阅服务对微软许多决策都产生了重大影响，包括收购动视暴雪的交易。与 Netflix 相似，这种为游戏内容提供包罗万象服务的愿景，无论微软高管如何声称并非如此，一直是微软的激进圈地运动，或许是为了迎接云游戏时代到来。它推动了对许多工作室的收购，影响力甚至超过了 Xbox 平台本身。

结果往往看起来非常划算，但仅限于每年玩大量游戏的特定玩家群体。这是个有天花板的市场；每个人都玩电子游戏，但大多数人每年只玩两三个游戏，而不是像看电视和电影那样一部接一部地玩。

Game Pass 一直饱受质疑，它如何才能对微软和开发者都具有经济意义？随着市场天花板临近，恐慌似乎正在蔓延。在价格上涨 50% 之后，Game Pass 性价比究竟如何，以及是否值得为此购买一台 Xbox 主机，都成了问题。更不用说，如果可以，微软肯定会把 Game Pass 也放到 PS5 上。

微软去年夏天关闭了 The Initiative，《完美黑暗》也随之流产。

或许我们可以将微软对主机业务的热情消退追溯到 2014 年，当时微软收购了Mojang和《我的世界》。这是一款无处不在的游戏，一款让独占游戏概念显得愚蠢的游戏，一款本身就是平台的游戏。自那时起，微软一直在追求这种规模。与《我的世界》相比，Xbox 显得渺小——即使在 Xbox 360 时代销量达到 8400 万台的巅峰时期也是如此。

Xbox Series X 和 S 固然是优秀的游戏机，但却处处受到微软自身因素阻碍。五年过去了，我们发现整个 Xbox 项目陷入混沌且危险的境地。玩家们感到被背叛，因为成本不断上涨、项目被取消、工作室被关闭，以及独占游戏从他们手中溜走。与此同时，微软在游戏领域的野心依旧高耸入云，但却背负着不切实际的利润目标

微软在游戏领域的规模空前庞大，但其游戏主机的重要性却从未如此之低。Xbox 品牌涵盖范围越来越广，但意义却越来越小。如果一切都是 Xbox，那么真正 Xbox 主机存在意义是什么？微软也没有答案。

