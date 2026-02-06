混乱战略，导致本应表现更好的硬件项目失败。

在经历了五年硬件迭代后，Xbox 核心粉丝群体逐渐疏远，Xbox Series 市场份额也未能超越 Xbox One 的惨淡成绩。然而，微软却信誓旦旦地表示，他们仍然致力于研发 Xbox 主机。

微软正在研发的下一代产品听起来几乎不像是一台游戏机，而是一款“非常高端、顶级”的 Windows 设备，与发烧级游戏 PC 共同点甚至可能更多，价格也可能与之匹配。无论未来 Xbox 是什么样子，它很可能将不再是那个在过去 24 年里持续挑战（尽管从未真正超越）PlayStation 的主流游戏机品牌。

讽刺的是，就在 Xbox 可能推出其有史以来最佳游戏硬件之际，这版命运却降临到了它头上。或者至少自 2001 年 11 月那款外观丑陋但配置强大的野兽（初代 Xbox）开启了微软游戏机计划以来，情况就是如此。

这个头衔本应属于 Xbox 360，它拥有变革性在线功能，无疑是品牌巅峰之作。但由于散热管理不善导致灾难性故障率，尤其是臭名昭著的“三红“，使其失去了资格。至于命途多舛的 Xbox One，以及它仓促放弃的多媒体机顶盒计划，还是少提为妙。

单就主机本身而言，Xbox Series X 和 S 都是非常出色的产品。微软工程师和设计师们兑现了 Xbox One X 中期升级的承诺，可谓面面俱到。这两款主机性能可靠、运行流畅、操作简便；快速恢复功能真正提升了用户体验；手柄也经过精心设计；两款主机运行都非常安静，并且在运行和升级过程中都充分考虑了能效。

Xbox Series X 在性能上几乎与 PS5 不相上下，而且它采用了更小巧、包装更好且线条简洁流畅的机身设计，外观更具吸引力。和 PS5 一样，从纯粹性能角度来看，它最终有些令人失望，既没有几款真正高帧率、4K 游戏，也没有那种让玩家兴奋的次世代震撼感。

但在这一代表现平平的游戏机中，它在几乎所有方面都比竞争对手做得更优雅。对于微软这样一家，在过去二十年里一直追赶索尼在消费电子领域丰富经验的软件公司，这无疑是一场胜利。

接着是 Xbox Series S。这款入门级主机历史颇为复杂。但我们可以说，其背后动机展现了远见、诚意，甚至慷慨。微软深知本世代主机价格不会下降——事实上，价格还在上涨——因此，他们推出了一款面向 1080p 显示器、功能简洁的设备，旨在降低入门门槛。Series S 在性能和存储方面确实有所妥协，但你不能责怪微软工程师，他们打造了一款真正经济实惠、简单易用的次世代游戏入门主机，而且机身尺寸与初代 PlayStation 2 相仿，设计也还算精致。

表面上看，这似乎是个明智之举；微软并未公开销售数据，但 Series S 的销量似乎至少与其“老大哥”不相上下，在某些市场甚至更胜一筹。但这或许也是战略失误。

开发者们对微软坚持所有 Xbox 游戏都必须同时支持 Series X 和 S 的做法颇有微词。往好了说，这增加了 Xbox 游戏开发的麻烦和成本。一些人还声称，Series S 限制了他们整体发展目标，甚至降低了整体游戏技术上限。往坏了说，这意味着 Xbox 要么迟迟得不到某些游戏，要么根本得不到。2023 年，PlayStation 意外地获得了当年最热门游戏之一《博德之门 3》限时独占权，因为开发商 Larian Studios 无法让游戏在 Series S 上运行。微软不得不紧急调派工程师来帮忙。

与此同时，PS5 销量继续轻松超过 Xbox 两款主机总和，而其售价与 Series X 相当，这表明市场对更便宜替代品需求有限。或许微软的想法过于超前；考虑到下一代主机价格可能更高，人们对价格亲民选择的需求自然会增加。至于 Series S 之后是否还会有人愿意尝试，则是另一个话题了。

如果说 Xbox Series S 是一次战略失误，那么在微软游戏战略宏大漩涡中，它几乎微不足道。早在 2020 年 Xbox Series X 和 S 推出之前，微软就已经在思考超越游戏机范畴的事情了。而且其做法几乎注定了他们对新一代主机的承诺半心半意。

2016 年，微软开始发行与 PC 同步上市的 Xbox 游戏。雄心勃勃的订阅服务 Xbox Game Pass 于 2017 年上线；Xbox 云游戏于 2019 年 11 月推出测试版，比新主机发布早了一年。在此期间，微软试图从 Xbox One 惨败的宣发中恢复过来，Xbox 高管们逢人便强调，他们的目标受众不仅仅是主机玩家，而是所有拥有屏幕的人。

与此同时，那些高管们还在大规模收购游戏工作室。理论上，这应该有助于 Xbox Series X 发展；前任管理层不明智地放弃第一方游戏开发，导致 Xbox One 独占游戏阵容十分单薄，而这本应是一次扭转局面的机会。

事与愿违。由于开发周期不断延长以及微软内部根深蒂固的管理不善，大多数新收购工作室的游戏要么多年后才面世，要么压根就没推出。在 Xbox Series X 发布前收购的最大牌 Bethesda，尴尬地被迫先为 PS5 推出两款限时独占游戏（《死亡循环》和《幽灵线：东京》），才得以推出一款半独占游戏（《星空》）。而当 2023 年《星空》终于到来时，它却有些雷声大雨点小。

受疫情期间游戏热潮推动，微软的野心有增无减。新世代主机上市仅一年多，微软就宣布计划收购动视暴雪，并随之获得包括《使命召唤》在内众多全球顶级游戏 IP。这是那种终结主机战争的重磅消息，几十年来一直是狂热粉丝们的梦想。然而，即便这笔高达 687 亿美元的巨额交易确实促成了主机大战终结，但最终受益的却是敌对一方。

为了安抚监管机构，微软不得不承诺在竞争对手平台上发布《使命召唤》。事实上，即便没有监管机构，微软也会这么做。作为一家游戏发行商，微软的规模突然远远超过了其自家平台 Xbox 所能承载之范围。Xbox 在主机市场排名第三，用户群体实在太小，即使对于像微软这样财力雄厚的公司来说，也没有时间投入资金去发展 Xbox 用户群。微软承担了巨额开发成本，必须尽快在所有可用平台上发布游戏，才能最大限度收回销售额。

Xbox 独占游戏就此终结。《极限竞速：地平线 5》堪称本世代最佳 Xbox 第一方游戏，在登陆 PS5 后表现非常好，销量已突破 500 万份。《夺宝奇兵：古老之圈》《战争机器：重装上阵》也登陆了 PS5；《宣誓》也快了，别忘了还有《星空》。我们已经知道，《极限竞速：地平线 6》最终也会来到 PlayStation 平台。从某种意义上说，这是必然。

3A 游戏制作成本使得单一平台发行模式难以为继，就连索尼也开始逐步将游戏移植到 PC 平台（有时甚至包括 Xbox）。但微软却丝毫没有尝试挽救其主机业务的颓势。在短短几年内，它就像烫手山芋一样被抛弃了。

如果微软所有游戏最终都会登陆 PlayStation（后者目前仍然拥有一些独占游戏），那么现在购买 Xbox 意义何在？这个问题并不容易回答。

目前唯一还值得一提的 Xbox 主机独占就是 Game Pass，这项订阅服务对微软许多决策都产生了重大影响，包括收购动视暴雪的交易。与 Netflix 相似，这种为游戏内容提供包罗万象服务的愿景，无论微软高管如何声称并非如此，一直是微软的激进圈地运动，或许是为了迎接云游戏时代到来。它推动了对许多工作室的收购，影响力甚至超过了 Xbox 平台本身。

结果往往看起来非常划算，但仅限于每年玩大量游戏的特定玩家群体。这是个有天花板的市场；每个人都玩电子游戏，但大多数人每年只玩两三个游戏，而不是像看电视和电影那样一部接一部地玩。

Game Pass 一直饱受质疑，它如何才能对微软和开发者都具有经济意义？随着市场天花板临近，恐慌似乎正在蔓延。在价格上涨 50% 之后，Game Pass 性价比究竟如何，以及是否值得为此购买一台 Xbox 主机，都成了问题。更不用说，如果可以，微软肯定会把 Game Pass 也放到 PS5 上。

或许我们可以将微软对主机业务的热情消退追溯到 2014 年，当时微软收购了Mojang和《我的世界》。这是一款无处不在的游戏，一款让独占游戏概念显得愚蠢的游戏，一款本身就是平台的游戏。自那时起，微软一直在追求这种规模。与《我的世界》相比，Xbox 显得渺小——即使在 Xbox 360 时代销量达到 8400 万台的巅峰时期也是如此。

Xbox Series X 和 S 固然是优秀的游戏机，但却处处受到微软自身因素阻碍。五年过去了，我们发现整个 Xbox 项目陷入混沌且危险的境地。玩家们感到被背叛，因为成本不断上涨、项目被取消、工作室被关闭，以及独占游戏从他们手中溜走。与此同时，微软在游戏领域的野心依旧高耸入云，但却背负着不切实际的利润目标。

微软在游戏领域的规模空前庞大，但其游戏主机的重要性却从未如此之低。Xbox 品牌涵盖范围越来越广，但意义却越来越小。如果一切都是 Xbox，那么真正 Xbox 主机存在意义是什么？微软也没有答案。