据 A3 报道，波士顿动力公司首席执行官罗伯特·普莱特（Robert Playter）宣布，他将立即卸任，并于 2 月 27 日离开公司。在普莱特的领导下，波士顿动力公司成功完成了由软银的收购，于 2021 年并入现代汽车集团。该公司还于 2024 年推出了全新纯电动版人形机器人 Atlas。就在几天前，该公司发布了一段视频，展示了其研发中的 Atlas 机器人尝试翻滚传球和户外奔跑，更多企业级版本也即将推出。

波士顿动力公司上个月在 CES 上宣布，Atlas 将于 2028 年开始在现代汽车工厂投入使用。随着特斯拉、Figure 等竞争对手以及拥有专为机器人打造的“世界模型”技术的 AI 公司不断涌入，机器人领域的竞争日趋激烈。

普莱特在波士顿动力公司工作超过 30 年，自 2020 年起担任首席执行官，接替了公司首任首席执行官 Marc Raibert。在公司董事会寻找普莱特的继任者期间，波士顿动力公司的首席财务官 Amanda McMaster 将担任临时首席执行官。

普莱特在一封致员工的信中写道：“在波士顿动力公司的经历是我毕生难忘的旅程。这家公司如今的成就远远超出了我多年前在麻省理工学院媒体实验室地下室那间简陋的实验室里所能想象的一切。” 他还重点介绍了公司在 Spot、Stretch 和 Atlas 方面取得的成功。

“从最早的跳跃机器人，到世界上第一款四足机器人，再到引领整个人形机器人产业，普莱特始终是创新领域的先驱。他将波士顿动力公司从一个小型研发实验室发展成为一家成功的企业，如今该公司自豪地称自己为移动机器人领域的全球领导者。”波士顿动力公司市场营销和传播副总裁尼古拉斯·诺埃尔在一份声明中表示，“我们将非常想念他，但我们希望他能好好享受这段当之无愧的假期。谢谢你，Rob。”