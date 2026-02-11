动点出海获悉，马来西亚医疗人工智能公司Valiance Health完成一笔未公开金额的Pre-Seed轮融资。

据悉，本轮融资由Gobi Partners通过其SuperSeed II基金领投，Jati Growth和Artem Ventures参与跟投。这也是Gobi Partners在东南亚的首笔医疗AI投资。

针对资金用途，Valiance Health表示，本轮融资将用于团队扩张、加强AI驱动的数据标准化处理能力、深化系统集成，并扩大与保险公司及医疗管理机构的合作。

Valiance Health的核心定位并非开发面向医院的单一应用，而是聚焦于医疗数据基础设施层。针对医院系统长期存在的数据碎片化、编码标准不一致及依赖人工流程等问题，公司通过其平台整合来自医院系统的临床、运营与财务数据，并利用AI技术进行清洗、映射与标准化处理，使其转化为符合国际通行标准的数据模型。

在此基础上，公司推出了首个应用层产品Healthproximate。该分析接口可支持医院进行成本结构分析、趋势识别及运营环节梳理。

在实际应用方面，私立医院Avisena Healthcare已使用Healthproximate优化阑尾切除术的平均成本结构，并在不影响临床结果的前提下调整设备采购流程，实现每年约2.2万美元的成本节约。

Valiance Health的创立源于两位联合创始人的行业观察。首席执行官Dr. Lutfi Fadil在哈佛大学攻读博士期间研究发现，数据碎片化是阻碍基于价值的医疗（Value-based Healthcare）规模化的重要障碍；另一位联合创始人Dr. Ridhwan Hassan此前在KPJ Healthcare Berhad担任数据分析经理时，也曾面对系统割裂、编码不一致及人工流程带来的计费与数据对标困难。

关于投资逻辑，Gobi Partners管理合伙人Jamaludin Bujang表示，马来西亚医疗体系正处于转型阶段，Valiance正在解决制约行业向基于价值的医疗转变的核心数据问题，即构建生态系统所需的底层数据基础设施，而不仅仅是分析工具。