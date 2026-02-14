相较于任天堂 Switch 2 背水一战式重磅发布，以及 Xbox 在 2025 年的跌宕起伏，PlayStation 阵营在 2025 年显得格外沉寂——沉寂得毫无波澜。索尼发布的第一方游戏寥寥无几，也没有任何重大的战略举措。

和我们所有人一样，PlayStation 营销团队也只能被迫再等上一年，静候《GTA 6》的到来。这款游戏注定将为 PlayStation 5 定调，并为索尼带来滚滚财源。那么，在这段时间里，他们能做些什么呢？事实证明，他们也无所事事，等着数钱。

原本情况可能会截然不同。索尼与 Rockstar Games 有着长期而深厚的合作关系，GTA 和 PlayStation 品牌在公众心中早已紧密相连。因此，索尼和 Rockstar 很可能已经为《GTA 6》制定了营销合作计划，包括捆绑游戏的主机套装。由于《GTA 6》首发时没有 PC 版计划，而微软也几乎放弃了本世代主机，《GTA 6》或许会成为 PlayStation 近 20 年来“最独占”的 Rockstar 游戏。

PS5 将迎来意义非凡时刻，届时所有仍坚持使用 PS4 的玩家都将升级换代，主机销量也将迎来大幅增长——同时，铺天盖地的宣传攻势也将随之而来。

这一切原本应该在 2025 年底前完成，后来又推迟到今年 5 月，现在又定在了 11 月。热度与营收双双延期一年，索尼难免沮丧，但这并非平台方所能左右。从某种意义上说，这也没什么大不了的。该来的终究会来。PS5 作为一款“蓄势待发的主机”已经等待了五年，耐心地等待着那款能让一切变得有意义的游戏。再等 12 个月又有什么关系呢？

这一点尤为确切，PS5 的销量似乎并未受到影响。PS5 全球出货量已达 9220 万台。目前，PS5 累计销量与 PS4 不相上下，后者累计销量达 1.17 亿台。有一种强有力观点认为，随着 GTA 系列新作发布，PS5 销量将会超越其前代产品，因为 PS4 时期并没有迎来该系列全新作。（《GTA 5》于 2013 年首发登陆 PS3 和 Xbox 360。）

与此同时，索尼表示，PS5 已成为最成功的 PlayStation 主机。这其中一部分原因在于通货膨胀，但无疑也得益于玩家在游戏上投入的时间与金钱日益增加——而索尼的主要主机竞争对手 Xbox，却偏偏选在最糟糕的时机退出了战场。

从大局上看，索尼并不在意这些钱是来自《堡垒之夜》《Roblox》的微交易，还是买断制游戏。反正它照收抽佣。如果这其中还有很大一部分是因为《战地 6》狠狠给了微软旗下《使命召唤》一记重拳——或者反过来，微软发行的《极限竞速：地平线 5》反而成了 PS5 年度最火的游戏之一——那这种极具讽刺意味的“意外之喜“，简直是锦上添花。

PlayStation 低调而成功的一年，很大程度上归功于索尼整整一年都没出什么洋相——在经历了 2024 年《星鸣特攻》关服的惨败和耻辱之后，这显然是当务之急。

2025 年初，包括一款《战神》衍生游戏在内的另外两个重量级持续运营游戏，也悄悄被砍掉了。索尼备受嘲讽的网络游戏计划可能还没死透，但这一年肯定是暂停了。或许是怕再次遭遇《星鸣特攻》那样的滑铁卢，索尼旗下 Bungie 把渴望成功的“搜打撤”游戏《失落星船：马拉松》推迟到了今年 3 月，希望能给它更多成功机会。但在残酷战场上，索尼不可能每次都能百发百中。

说索尼完全缺席了 2025 年，倒也不公平。这一年，索尼还是推出了两款重磅第一方大作：小岛工作室的《死亡搁浅 2：冥滩之上》和Sucker Punch的《羊蹄山之魂》。两款游戏都延续了索尼一贯的经典路数，场面奢华，充满电影感的动作冒险。虽然它们没让人失望，但也算不上惊艳全球。这两款精心打造的精品获得了 14 项游戏大赏提名，却颗粒无收，这足以说明问题。即便销量更高，它们也没能像 2024 年《宇宙机器人》那样，给 PlayStation 品牌打上一针强心剂。

索尼互动娱乐的其余发行计划简直就是按部就班的典范。他们推出了 PC 移植版、重制版，甚至还有 Xbox 移植版（《绝地潜兵 2》）。

作为游戏发行商，索尼目前尤其容易受到游戏行业格局变化的影响。该公司不仅在持续运营游戏上投入巨大，而这一块本身就是在碰运气；此外他们还执着于那些光鲜亮丽的 3A 大作，但这些游戏的制作成本和周期正飞升，已经难以维系。微软庞大的工作室储备为其提供了保障，任天堂擅长制作体量较小的 2A 游戏，同样也具备这种抗风险能力。索尼确实该重新审视一下策略了，但那也得等到今年《失落星船：马拉松》和《漫威金刚狼》上市再说。

这对 PlayStation 来说是一个关乎声誉的大问题，但并非生死攸关。《GTA 6》终究会到来，而且家用游戏机市场的大部分份额已经落入索尼手中。PS5 简直就是印钞机，索尼要做的，也就是点个确认收款而已。