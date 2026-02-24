据 The Independent 报道，马修·麦康纳对娱乐行业的未来发出了严厉警告，他担心人工智能最终会彻底取代人类从业者。

在 CNN 与《综艺》杂志联合举办的一场市政厅活动中，这位 56 岁的演员与提莫西·查拉梅探讨了 AI 在影视行业中的定位。麦康纳表达了自己的担忧：这项技术终有一天可能“取代”演员，并可能对颁奖季产生冲击，尤其是在 2026 年奥斯卡颁奖典礼临近之际。

“它肯定会渗透到我们这个领域。它会成为一个新奖项类别吗？五年后，我们会不会出现‘最佳 AI 影片’‘最佳 AI 演员’这样的奖项？”在这场有大学生参与的活动中，他说道，“也许吧。我觉得很有可能，它会成为一个新类别。它会以我们意想不到的方式出现在我们面前，技术会变得无比逼真，我们甚至无法分辨真假。”

“当下一个重大问题就是：何为真实，”他继续说道，“现实比以往任何时候都更加模糊，我认为这既令人兴奋，也令人恐惧。”

随后，他寄语在场学生：“做好准备。守住自己的赛道，这样当 AI 开始入侵时，你至少还拥有主动权。”

麦康纳还与查拉梅一同设想了几种 AI 可能应用的场景。查拉梅今年凭借电影《至尊马蒂》获得两项奥斯卡提名，一项表演提名、一项制片提名。

“他们会来找你，说：‘提莫西，我希望你五个月后出现在我的 50 岁生日派对上，我在巴哈马。我知道你本人没法到场，但我想用 AI 把你“投射”过来，而且要你以《至尊马蒂》里的角色形象出现。’”麦康纳说，“他们能做到这一点，但前提是必须来征求你的同意：‘我可以这样做吗？’否则就是侵权。到那时你就掌握主动权，可以说：‘可以，费用是多少多少’，或者直接说‘不行’。”

查拉梅也随之分享了自己对身处 AI 时代的看法，称这是“我们必须应对的一场战役”。他还对台下 Z 世代学生谈到了他们该如何看待 AI。

“我认为，最终会是你们这群人找到整合 AI 的正确方式，”他说，“如今像我、像马修这样身处有影响力位置的人，肩负着巨大责任，我们要守护好行业，让机会之门始终敞开。我职业生涯早期拿到的一些角色，放到今天，我甚至不确定还能不能争取到。”

就在一个月前，麦康纳提交申请，要为自己的标志性口头禅“alright, alright, alright”注册商标，以此对抗 AI 深度伪造技术。

麦康纳当时向《华尔街日报》表示：“我和我的团队希望确保，但凡使用我的声音或形象，都必须经过我的批准和授权。我们希望在 AI 时代，明确划定所有权边界，让知情同意、署名归属成为常态。”

麦康纳此前也曾同意 AI 复制自己的声音，用于他的电子通讯《生活箴言》。去年 11 月，他与 AI 音频公司 ElevenLabs 合作，生成了自己的合成语音，用来朗读其每周通讯的西班牙语音频版。