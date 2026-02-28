科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本期（2026.02.24-2026.02.28）海外的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：马来西亚启动政府创新计划，将AI嵌入公共服务体系；QAI Ventures携手软银在新加坡布局量子计算产业集群；印尼央行牵头成立国家数字创新中心，并推动苹果开放NFC以支持QRIS Tap支付；东盟正式批准由大马主导的跨境云计算区域框架；河内创新中心挂牌成立整合政产学资源；酷态科上线印尼官方商城拓展本地渠道；与此同时，围绕库迪咖啡0.99欧定价策略的讨论在德国引发讨论。

初创公司方面，本期记录了企业采购平台Eezee、工作流自动化公司Diaflow及AI计算初创企业RIDM的融资进展。

投资机构方面，Peak XV完成13亿美元新基金募集，Granite Asia与星展银行推进AI IPO基金合作落地。

以上。话不多说，让我们进入正题。

0.99欧

近期，库迪咖啡进入德国市场，在柏林、科隆、汉堡等城市陆续开店，并推出0.99欧一杯意式浓缩咖啡的促销活动。

动向

大马启动政府创新计划，推动AI进入公共服务体系：当地数字部日前宣布，将启动一项名为政府创新计划（Government Innovation Initiative，GII）的规划，并将其定位为加速实现“AI Nation”（即AI国家）目标的核心实施框架。相比以往偏重政策宣示与生态建设的布局，GII强调以公共部门为主要应用场景，通过可部署、可衡量的项目交付，把人工智能能力嵌入政府治理体系之中。

QAI Ventures携手软银在新加坡设立量子计算产业集群：瑞士投资机构QAI Ventures日前宣布在新加坡推出专项产业集群，加速量子混合计算的商业化。该项目与软银及HorizonX达成战略合作，聚焦通信、金融、工业及生命科学四大领域。其中，软银将重点支持下一代数字基建，HorizonX则联合MIT担任教育伙伴。此外，QAI Ventures还在当地启动创投培育项目，协助技术团队完成从概念验证到商业变现的转化。

印尼央行牵头成立国家数字创新中心：印尼央行（BI）日前宣布，联合印尼金融服务管理局（OJK）及多家金融协会共同发起印尼数字创新中心（PIDI）。该平台旨在加速数字解决方案落地、扩大普惠金融，以数字经济转型助力2045年“黄金印尼”愿景。据悉，PIDI将通过Digdaya（人才培训与认证计划）与Hackathon两大核心项目推进，打通人才、监管、企业与投资者的协作生态。项目重点聚焦强化金融韧性、提升生产力与粮食安全，以及加速公共服务与创意经济出海三大核心领域。

东盟批准大马主导的跨境云框架：马来西亚数字经济发展局（MDEC）日前宣布，由其主导开发的《跨境云计算区域框架》已在第六届东盟数字部长会议上获正式批准。该框架旨在协调成员国监管原则，保障数据跨境安全流动。核心亮点包括引入“可信数据走廊”（TDC）概念，确立数据托管与传输的共享治理标准，并为金融、医疗等强监管行业提供云技术应用指南。

河内成立创新中心：2月26日，河内创新中心股份公司（HIC）正式挂牌成立。该中心由CMC科技集团、河内市政府与河内科技大学共同投资，旨在整合数据、技术与政策资源，应对城市发展挑战并提振数字经济。HIC主席Trần Quang Hưng表示，中心将依托越南年轻人口与庞大内需市场，为新技术及商业模式提供可控的实验平台。在具体举措上，HIC计划吸引全球创新人才，通过基于AI与监管沙盒的四阶段孵化流程支持初创企业，并提议建设共享数据基建与统一数字平台。

印尼央行促苹果开放NFC，以支持iPhone使用QRIS Tap支付：印尼央行（BI）日前表示，已与苹果印尼分公司及总部展开沟通，争取在印尼的iPhone上启用QRIS Tap支付功能。目前该功能受限于苹果的闭环政策，其NFC权限仅限尚未进入印尼市场的Apple Pay使用。BI官员透露双方正在探讨开放NFC权限，但尚未敲定具体时间表。数据显示，尽管iOS设备暂不兼容，QRIS Tap的使用量仍在交通、酒店和餐饮等领域稳步增长，累计交易超47.5万笔，月环比增长约46亿印尼盾。

酷态科上线印尼官方商城：据悉，酷态科于2月28日正式上线印尼官方线上商城。公司表示，此前，其在当地主要通过第三方分销渠道运营，产品供应相对有限。随着官方渠道建立，公司正逐步将印尼市场的产品阵容与越南、马来西亚、菲律宾等东南亚市场对齐，并集中展示产品规格与技术信息。未来还将围绕多设备充电、移动办公及日常通勤等使用场景，持续扩充在印尼市场的产品组合。

趋势

AI带来的工作效率提升，正在被返工修改抵消：企业管理平台Workday在近日发布的研究报告中指出，由于需要对AI生成内容进行校正、调整或者重写，企业员工原本获得的生产力提升正在被部分抵消。随着AI工具在组织内的广泛部署，这一生产力缺口成为企业需要面对的现实问题。

这项覆盖全球3200名受访者、包含新加坡样本的调查显示，约半数新加坡受访者每周至少花费一小时处理AI生成内容的返工工作，其中12%每周在相关返工上投入两到四小时。尽管如此，整体净生产力仍保持正增长，七成受访者表示当前的工作效率高于引入AI之前的水平。

评论

0.99欧的库迪咖啡，动了谁的蛋糕？：近期，随着库迪咖啡陆续在柏林、科隆、汉堡等城市开出门店，围绕其商业模式的讨论迅速出现在德国媒体版面上。如德国咖啡连锁品牌LAP Coffee创始人Ralph Hage在当地媒体《Tagesspiegel》的采访中提出疑问：当新的供应商以激进折扣和最大化自动化进入德国市场，这是否对团队、品质与社区 “可持续”？

初创公司

Eezee

Eezee是新加坡一家企业采购平台，主营“长尾支出”（低单价、高频次非核心采购）管理。公司主要通过AI采购软件RFQBot和ProcureFlow实现工作流自动化，将采购耗时缩减至数分钟，并降低20%以上的采购成本。

商业化方面，业务现已覆盖新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾，并正式进入泰国市场。目前其印尼与马来西亚业务已实现运营盈利。公司计划于今年上半年在多个市场推广其AI软件，并预计在下半年实现集团层面盈利。

公司称完成500万美元Pre-B轮融资（获超额认购），由KIP东南亚基金领投，老股东Kickstart Ventures与Wavemaker Ventures跟投。资金将用于加速区域扩张及深化AI采购软件的研发。

Diaflow

Diaflow是新加坡一家工作流自动化平台。其核心技术基于多代理（multi-agent）架构，主打自然语言驱动的无代码自动化。与传统“if-then”固定规则不同，用户只需描述目标，系统AI即可自主理解意图、制定策略并端到端执行任务。

商业化方面，平台自25年2月上线以来，已累计服务超1万名全球用户及企业组织，其中超60%的采用率来自美国市场。在数据安全上，其平台符合SOC 2、HIPAA及GDPR（注：原文GDP系笔误，应为数据保护条例GDPR）等国际合规标准。

近期完成种子轮融资（具体金额未披露），由Insignia Ventures Partners领投。本轮资金将主要用于强化底层AI技术能力以及加速全球市场的扩张。

RIDM

RIDM是新加坡一家AI计算初创公司（由新加坡国立大学工程师团队创立）。其核心技术为“DODA（动态编排数据流架构）”，主要用于解决AI与高性能计算环境中的“内存墙”物理瓶颈。技术实现上，该架构在线性时间内简化了空间编译问题，并支持使用通用编程语言（C++）进行开发，作为现有CUDA生态的替代路径。公司目前拥有相关底层技术的3项国际专利独家授权。

商业化方面，公司现阶段正与伦敦量化投资机构Qube Research & Technologies (QRT) 合作进行概念验证（PoC）。双方主要利用DODA架构进行FPGA开发与加速，以满足对低延迟和高效率有极高要求的应用场景。公司计划在技术验证完成后，进一步寻求与全球企业的战略合作。

近期完成种子轮融资（具体金额未披露）。本轮由韩国风投机构The Invention Lab与前述的量化投资机构QRT联合投资。

投资机构

Peak XV

Peak XV日前宣布，其India Seed、India Venture及APAC funds已完成共计13亿美元的新资本募集。结合现有增长基金中的未投备用金，公司将继续支持印度及亚太地区初创企业从早期到IPO的全周期发展。在投资方向上，Peak XV将继续聚焦人工智能、金融科技和消费等核心领域，并计划扩大对深度科技等新兴赛道的布局。此外，Peak XV团队仍将作为自身基金的主要投资者之一，以深化与LP及创始人的长期利益绑定。

Granite Asia

多资产管理平台Granite Asia近期宣布，与星展银行达成三年战略合作。作为首个落地项目，Granite Asia已成功募集1.1亿美元的AI IPO基金。该基金通过星展财富管理渠道向高净值客户独家发行，将重点布局亚洲高成长性AI企业的IPO及战略配售机会。未来，Granite Asia将继续为星展客户开发专属私募产品；星展银行也将依托投行优势，为Granite Asia及其被投企业提供涵盖信贷、并购顾问及IPO筹备的全生命周期金融服务。