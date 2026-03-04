上期《科技奥德赛》，我们探访了葡萄牙的创业中枢葡萄牙创业局，读懂了这个欧洲小国如何用制度和协同，把整个国家变成一台创业加速器。而这期，我们走进了这片创新土壤里，兼具浪漫底色与硬核实力的样本——Bhout。

“我从来没打过拳击，没想到人生第一次挥拳，是在葡萄牙里斯本的这间拳馆里。”

“站在我面前的沙袋，和印象里硬邦邦、只会晃来晃去的训练器材完全不同。它摸起来有接近人体的肌理感，挥拳打上去的瞬间，没有生硬的回弹，反而像击中了真实的人体。拳落的下一秒，旁边的屏幕就跳出了精准的数据——这一拳的力量、速度、击打位置，甚至动作规范度，都被完整捕捉、一一标注。”

这正是Bhout，被团队称为全球首个内置人工智能的智能沙袋。而它的诞生，始于创始人Mauro十一年前的一场梦。

想创业？你做梦呢？

“大约11年前的夜里，我梦到了这项科技。”坐在自己打造的Bhout Club里，Mauro说起这个近乎浪漫的起点，语气里全是坚定。

他不是科班出身的工程师，甚至没有任何相关的技术背景，唯一和这件事相关的，是30年的武术修习经历，以及在健身行业摸爬滚打多年的经验。也正是这段经历，让他比很多人都更清楚这个行业的核心困境：健身行业最头疼的，从来不是拉新，而是留存。

枯燥、缺乏即时反馈、难以看到清晰的进步路径，再加上独自训练的孤独感，是许多人放弃健身的重要原因。而那场梦里的画面，恰好给了他一个不同的思路——给沙袋装一个“大脑”，让训练器材不再只是被击打的对象，而是能够互动、反馈，并陪着用户一起成长。

梦醒之后，Mauro做的第一件事，是冲到电脑前搜索全球的相关专利和产品。他原本认为，这样顺理成章的想法一定早就有人做了。但幸运的是，当时市面上还没有同类商业化产品。

没有工程背景，没有成熟的供应链，甚至连一张成型的图纸都没有，Mauro和同样非技术出身的联合创始人，把自家车库当成了实验室，一头扎进了这场从零到一的研发里。这一扎，便是6年。

他们最先攻克的，是沙袋最基础的“体感”。传统沙袋要么过硬伤关节，要么过软缺乏反馈，很难模拟真实的对抗感。Mauro团队设计了一套多层仿生结构，用来复刻人体的真实触感：最外层布料模拟皮肤，中间不同分层分别对应肌肉和结缔组织，而沙袋内部的水囊则用于模拟人体内脏的受力状态。

最终呈现出来的成品，击打触感接近真实人体，既能给训练者清晰的动作反馈，也能在一定程度上降低运动损伤风险，即使是零基础的新手，也能放心挥拳。

给沙袋装上大脑

不过，在拥有了“身体”之后，真正让Bhout跳出传统健身器材范畴的，是它的“大脑”。

这个“带大脑的沙袋”，核心是传感器融合技术与3D计算机视觉的结合。沙袋主体与底座布置了多组高精度传感器，再配合3D视觉摄像头，可以实时捕捉并分析用户的每一次挥拳动作。

具体来说，Bhout的系统会持续追踪六个关键指标：击打次数、击打位置、击打力量、出拳速度、动作的生物力学规范度，以及用户的实时疲劳状态。

基于这些数据，Bhout把训练设计成一种游戏化体验。系统会为每一次击打计算积分，拳馆内设置多维度排行榜。用户既可以挑战自己的历史最好成绩，也可以在课程中与其他人同台竞技。至此，训练不再只是重复动作，而变成了一种带有反馈和竞争机制的互动过程。

当我们现场问出“有没有儿童模式”时，团队给出了肯定回答——系统可以根据用户的身高、年龄、运动基础与身体状态生成个性化训练方案，从低龄儿童到专业格斗运动员都能找到适配的训练模式。这套可适配全人群的智能系统，也为Bhout的商业化落地铺好了核心基础。

四年前，Mauro团队在里斯本开了第一家测试拳馆。如今，这家店已成为葡萄牙盈利能力最高的拳馆之一。而通过Mauro的表述，不难发现，它的核心优势来自AI系统带来的运营效率：整个拳馆不设前台，预约、签到和课程匹配全部由系统完成，每节课只需要一名教练，管理成本被大幅压缩，也让这套模式具备快速扩张的可能。

截至2025年，Bhout已与全球超过五百家拳馆完成签约，扩张路径从葡萄牙、西班牙起步，一路延伸到美国、墨西哥，甚至即将进入中国市场。

不止于拳馆：一个沙袋的跨界应用

当大多数健身器材仍停留在单一训练工具的角色时，Bhout已经尝试把技术应用到更多场景中。

在健康医疗领域，Bhout的系统已被用于帕金森病的治疗与预防。通过精准的动作捕捉和定制化训练方案，它可以帮助患者改善肢体控制能力、延缓运动机能衰退，让拳击沙袋成为康复训练的辅助工具。

在国防领域，它也被用于军人徒手格斗训练。精准记录力量、速度和动作数据，让训练不再只依赖经验判断，而是有数据作为参考。

除此之外，这套设备也进入了大型连锁健身俱乐部、高端酒店以及企业办公室。从专业格斗场馆，到大众运动场景，它逐渐从单一训练设备延伸为一套更完整的运动科技系统。

结语：从里斯本到北京

和许多葡萄牙初创企业一样，本土市场规模有限，让Bhout从诞生之初就把目光放在全球市场。

采访的最后，Mauro告诉我们，他们正在敲定合作协议。2026年，Bhout的中国首店预计将在北京落地，随后还会逐步进入更多城市。

从里斯本车库里一场午夜的梦，到全球500家合作场馆，再到即将进入中国市场，这个由非科班创始人打造的AI沙袋，用11年的时间完成了从一个灵感到一家全球化科技公司的转变。

对Bhout而言，一切都始于十一年前的那场梦。但很快，我们就有望在北京，亲手体验到这份来自里斯本的创业现实。