据悉，OpenAI已发布新一代模型GPT-5.4，并推出性能更高的GPT-5.4 Pro版本，用于处理更复杂任务。

OpenAI表示，GPT-5.4整合了其在推理、编程及智能体（agent）工作流方面的最新进展，并引入此前GPT-5.3-Codex的编程能力。该模型在处理电子表格、演示文稿及文档等专业任务时进行了优化，同时提升了在软件工具和开发环境中的协作能力。

在ChatGPT中，GPT-5.4 Thinking模式可在回答过程中提前展示推理计划，用户可以在生成过程中调整任务方向，从而减少多轮交互。该模型还提升了深度网络检索能力，并在处理需要长时间推理的问题时更好地保持上下文。

在Codex和API中，GPT-5.4首次引入原生计算机操作能力，可支持智能体在不同应用之间执行复杂工作流程。该模型支持最高100万token上下文窗口，使系统能够规划和执行更长链条任务。OpenAI表示，与GPT-5.2相比，GPT-5.4在解决问题时需要使用的token数量更少，从而减少token使用并提升响应速度。

GPT-5.4目前已在ChatGPT、Codex和API中逐步上线。在ChatGPT中，GPT-5.4 Thinking将向Plus、Team及Pro用户开放，并取代GPT-5.2 Thinking。旧版本模型将在Legacy Models中保留三个月，预计于2026年6月5日退役。开发者则可通过API使用gpt-5.4及gpt-5.4-pro模型。