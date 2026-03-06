动点出海获悉，越南胡志明市当局已批准设立一项旨在推动科技初创企业发展与研究成果商业化的风投基金。

据了解，该基金将以股份制公司模式运营，全称为“胡志明市风险投资基金股份公司”（Ho Chi Minh City Venture Capital Fund JSC），首期注册资本为5000亿越南盾（约合1.3亿元人民币）。

在股权结构上，胡志明市政府将出资2000亿越南盾（占比40%），私人投资者将提供3000亿越南盾（占比60%）。该市计划于本月完成基金设立的相关法律程序。

运营机制是该基金的一大特点。根据胡志明市科技局的规划，基金将通过股份制结构，将资本所有权与投资管理权分离：政府与私人投资者作为股东持有资本，而投资决策由专业投资团队负责。

根据介绍，基金将遵循市场化与透明原则运作，政府不提供资本担保，亦不对具体投资决策进行行政干预。值得注意的是，该基金在政策上具有较高的风险容忍度，允许在一个投资周期内最高折损政府出资额的50%。

在治理结构上，该基金将设立股东大会、董事会、监事会、执行委员会以及独立投资委员会，并可聘请专业基金管理机构或投资顾问负责具体投资运作。

投资方向上，基金明确聚焦高附加值技术领域，包括人工智能、大数据、区块链、半导体与微芯片设计、生物技术、先进材料、可再生能源以及机器人与自动化。

按照规划，在2026至2035年期间，该基金预计将投资50至150家创新型初创企业及硬科技企业，支持至少50项产品或技术实现商业化，并孵化至少5家大型科技企业。

在资金杠杆方面，该基金被定位为“种子资金”，旨在通过1单位的国家资本撬动2至3单位的私人资本，确保社会资源占总融资规模的60%以上。

目前，包括Vingroup、VinaCapital、Sovico、Becamex IDC、VNG、CT Group、Hoa Sen Group、Lotte Ventures Vietnam及FPT在内的多家大型企业已表达了成为创始股东的意愿。随着私人资本的持续引入，基金规模预计到2035年将扩充至至少5万亿越南盾。

背景层面，声明指出，长期以来，流入越南初创企业的资金主要依赖海外投资者，而本土公共支持项目多以赠款或研究资金为主，缺乏市场化的投资机制。该基金的设立填补了这一空白，旨在推动创新驱动与高科技经济在2030年对胡志明市地区生产总值（GRDP）的贡献率提升至20%至25%。

值得一提的是，近期，越南首都河内也采取了类似的政企合作模式以加速科技生态布局——上月晚些时候，当地正式启动了河内创新中心股份公司（HIC）。据悉，该中心由河内市政府、CMC科技集团及河内理工大学三方出资组建，定位于新兴技术与商业模式的全球“受控试验枢纽”（Sandbox）。

定位上，与胡志明市侧重资金端扶持不同，HIC更侧重于平台与生态端建设。该中心推出了一套引入AI工具作为“联合创始人”的四阶段孵化模型，旨在解决城市管理难题并吸引海外越南裔企业家回流。

最后，有观点指出，越南南北两大核心城市的密集动作表明，该国正逐步减少对传统行政拨款的依赖，转向通过市场化资本与公私合作（PPP）机制，从而在全球科技创新版图中确立高增长市场的定位。