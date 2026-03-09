科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本期（2026.03.02-2026.03.08）海外的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：新加坡启动国家AI影响力计划，拟在3年内培养10万名AI双语人才，其国立大学亦联合OpenAI培养“AI原生”人才；越南正式实施AI内容强制标识技术规范；胡志明市设立首期5千亿越南盾的市场化创投基金；泰国推出RISE基金，将科研考核由论文转向转化率；马来西亚发力IC设计与航天全产业链，其AI优先政策正加速柔佛数据中心市场整合；此外，VinFast将于二季度在印尼发售换电摩托车；蔚来旗下纯电品牌萤火虫登陆泰国；ShopeePay与Alipay+在新加坡展开跨境扫码支付合作。

初创公司方面，本周记录了马来西亚无人机技术公司Aonic、新加坡儿童可穿戴设备公司myFirst的A轮融资动向，涉及金额在800万至1000万美元之间。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

10万名

日前，新加坡正式启动“国家AI影响力计划”（NAIIP），旨在通过政策与培训体系加速AI应用，并计划在3年内培养10万名AI双语人才。

动向

胡志明市设立市场化创投基金，首期5千亿越南盾注册资本：运营机制是该基金的一大特点。根据胡志明市科技局的规划，基金将通过股份制结构，将资本所有权与投资管理权分离：政府与私人投资者作为股东持有资本，而投资决策由专业投资团队负责。

3年培养10万名AI双语人才，新加坡启动国家AI影响力计划：据新加坡数字发展与信息部（MDDI）发布的声明，新加坡正式启动“国家AI影响力计划”（NAIIP），以推动企业与劳动力群体的人工智能能力建设。据悉，该计划在其《国家人工智能战略2.0》的基础上推出，旨在通过政策与培训体系加速AI在经济体系中的应用。

NUS联合OpenAI，培养“AI原生”计算人才：新加坡国立大学计算机学院（NUS Computing）日前宣布与OpenAI开展合作。通过引入OpenAI大学企业级平台，学院将AI辅助开发工具深度整合进本科及研究生课程，旨在培养具备“AI原生”能力的毕业生。核心技术支撑为搭载GPT-5.4模型的Codex，用于辅助代码生成与漏洞识别。数据显示，新加坡目前已是全球该类AI编程工具使用率最高的国家之一。

VinFast签约印尼6家经销商，二季度将发售换电摩托车：越南车企VinFast宣布与6家印尼经销商签署谅解备忘录，计划于2026年第二季度在印尼正式推出电动摩托车。首批门店将重点布局雅加达及周边地区、西爪哇、东爪哇和巴厘岛。初期发售车型包括Flazz、Evo等，均支持“换电”模式，并将依托V-Green在当地测试的换电站网络运行。此举标志着VinFast在印尼的业务版图从四轮乘用车正式扩展至庞大的两轮车市场。

泰国推出RISE基金，科研考核由“重论文”转向“重转化”：据悉，泰国已正式启动国家级科研创新资助项目Thailand RISE Fund。该基金标志着泰国科研资助策略的重大转变：资金分配将不再单纯考量学术论文发表量，而是重点评估科研成果在经济与社会层面的实际转化率。RISE基金围绕研究、创新、科学卓越与生态系统四大支柱运作，旨在打破学术界与产业界的壁垒。下一步，该基金将把资助范围从核心科研中心向各区域扩展，通过政企校联合发掘符合地方经济优势的落地项目。

大马发力IC设计与航天全产业链，推动本土企业向ODM转型：马来西亚科技与创新部(Mosti)日前宣布，正通过旗下机构Mimos重点投入集成电路(IC)设计与先进封装技术，依托Kulim创新中心共享设施及1400余项专利(含330项半导体专利)，推动本土企业摆脱纯组装依赖，向原始设计制造商(ODM)转型。在科研转化方面，截至2025年底，其面向初创企业的CIP Sprint拨额计划已实现100%的商业化率。此外，大马航天产业联盟(Masic)正与日本JAXA探讨联合开发项目，并于2026年2月决议将业务版图从上游扩展至航天全产业链，预计4月正式吸纳新企业入局。

越南明确AI内容强制标识技术规范：3月1日起，越南《人工智能法》配套草案正式生效。草案规定，服务商须明确告知用户其正与AI交互，AI生成的图文及音视频必须附带清晰标识或水印，模拟真人特征及真实事件的深度伪造内容须具备高辨识度标签。该规定同时设立豁免机制，不涉及公众访问的B2B与B2E内部应用、受控环境测试、明显虚构作品，以及不改变核心信息的纯技术性修饰（如画音增强）无需强制打标。此外，社交平台有义务提供内容打标辅助工具，但除违规或官方要求外，平台无需主动审查用户生成的AI内容。

ShopeePay与Alipay+在新加坡展开跨境扫码支付合作：据悉，Shopee旗下支付平台ShopeePay宣布接入蚂蚁国际跨境支付网关Alipay+。根据声明，该跨境免换汇支付功能率先面向新加坡用户开放，支持在逾100个市场扫描超1.5亿个商户二维码。

蔚来旗下萤火虫登陆泰国：据悉，蔚来宣布旗下纯电品牌萤火虫正式进入泰国市场。根据声明，此次品牌携手当地经销商Thonburi Blue Sky。背景层面，泰国是萤火虫继新加坡之后进入的第二个东南亚国家。

趋势

大马AI优先政策加速柔佛数据中心市场整合：BMI报告指出，马来西亚全面叫停非AI数据中心审批，正加速柔佛市场的头部整合。高资本要求、严苛环保标准及电力瓶颈大幅推高了入局门槛，预计到2026年AI设施将消耗该州70%的新增电力。这使得市场红利迅速向资金雄厚的成熟玩家集中，同时迫使传统非AI算力需求外溢至印尼、泰国和菲律宾等周边国家。

初创公司

Aonic

Aonic是马来西亚一家无人机技术公司，主营东南亚农业与工业领域的端到端无人机解决方案。公司采用全栈自研自造模式（涵盖硬件设计、制造与专有软件），业务链延伸至操作培训、购机融资及农资零售，并在东南亚设立了超50个3S（销售、服务、备件）中心提供售后支持。

商业化与财务方面，其农业无人机相较传统人工可提升54%农作物产量、减少75%喷洒用水，并增加农民50%收入。公司自2022年起保持三位数复合年增长率，当前年营收超6000万美元，且已于2023年实现全面盈利。

公司近期完成1000万美元A轮融资，由Kairous Capital领投。资金将用于加速国际市场扩张、深化技术研发以及扩大其软硬件产品与服务的制造与交付规模。

myFirst

myFirst是新加坡一家儿童可穿戴设备公司。其核心产品为儿童智能手表myFirst Fone（支持通话、GPS及SOS等基础通信功能）与家庭社交应用myFirst Circle（通过家长控制与加密机制限定互动范围）。此外，公司产品线还涵盖儿童相机、耳机及绘画板，构成软硬件结合的儿童数字生态。

商业化方面，公司产品与连接服务现已覆盖全球60个国家和地区，累计服务超过100万个家庭。

近期完成了由Vertex Ventures Southeast Asia & India领投的超800万美元A轮融资。本轮资金将用于深化其软硬件生态体系，并加速向北亚、中东、美国及欧洲市场的扩张。