全球投融资事件每周概览（3.19-3.25）
本周海内外投融资消息：悦跑圈”完成 C 轮 1 亿元融资；阿里巴巴 20 亿美元增资南亚电商巨头 Lazada；车和家完成 30 亿元人民币 B 轮融资；一起科技完成 2.5 亿美元 E 轮融资；共享充电企业小电完成数亿元 B+轮融资……海外市场消息：音乐流媒体平台 Pandora 斥资 1.45 亿美元收购 AdsWizz；区块链风投企业 Blockchain Capital 完成 1.5 亿美元融资；“空中 Uber” Blade 获得 3800 万美元 B 轮融资；网络安全科技公司 Sift Science 获得 5300 万美元 D 轮融资……
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国内投融资事件
悦跑圈”完成 C 轮 1 亿元融资，创世伙伴资本领投
3 月 19 日，跑步应用“悦跑圈”母公司广州悦跑信息科技有限公司宣布完成 C 轮 1 亿元融资，创世伙伴资本领投，华颖投资战略投资，亚商资本、广州九方企业管理跟投。这轮融资的资金将主要用在投资并购、扩大、梳理团队等方向。
悦跑圈能够通过监测用户的跑步轨迹、配速、跑步地点等信息构建一套完成的数据库，并根据数据库的信息为不同用户推送不同的服务。除此之外，悦跑圈还通过“线上马拉松”为完成比赛的用户邮寄奖牌，激发用户对跑步的兴趣。
悦跑圈成立于 2014 年，拥有 5200 万用户，注册了近 2 万个“跑团”，采用类似模式鼓励用户的产品还有 “陪跑” 等。悦跑圈此前收购了 11 家公司，主要是一些在康复、跑步培训、内容杂志领域的企业，悦跑圈还投资了 4 家做线下比赛的公司，为用户提供更加丰富的线下服务。
百观科技完成数百万美元 Pre-A 轮融资，华创资本领投
3 月 19 日消息，金融数据产品提供商 百观科技 已获得数百万美元的 Pre-A 轮融资，本轮融资由华创资本领投。据了解，此笔融资将用于研发新的数据产品，扩充算法、开发、产品和销售领域的高级人才，进一步强化公司跨领域产品的优势。
自 2016 年 6 月创立以来，百观科技打造了关于电商、泛娱乐、教育、物流、O2O 等行业的数据产品，覆盖一二级投资市场最受关注的一批公司。百观科技的产品已经推广至数家国内外顶级对冲基金、私募基金、VC 等专业投资机构。客户通过百观科技的数据产品更加全面、准确、深度地了解其投资标的。
阿里巴巴 20 亿美元增资南亚电商巨头 Lazada
3 月 19 日，阿里巴巴集团宣布，将向东南亚最大电商平台 Lazada 增加 20 亿美元的投资，用于后者在当地的业务增长。据悉，新的投资将让阿里巴巴在已经绝对控股的基础上，获得 Lazada 更多股份。2017 年 6 月，阿里巴巴向 Lazada 新增近 10 亿美元 投资，持股比例从 51% 增加到 83%，Lazada 估值达到 31.5 亿美元。
除了新的投资， 阿里巴巴提名阿里巴巴集团合伙人、蚂蚁金服集团董事长彭蕾兼任 Lazada CEO，以推动 Lazada 的发展战略，目前这一调整已经获得 Lazada 集团董事会通过 。与此同时，Lazada 创始人 Max Bittner 将出任阿里巴巴集团高级顾问，协助此次 Lazada 管理层调整的交接以及集团未来的国际发展战略。
专注金融行业大数据，知因智慧宣布获 1 亿元 A 轮融资
3 月 20 日，专注于以人工智能（AI），为金融行业提供驱动业务提升能力的科技公司 知因智慧 ，宣布完成 1 亿元 A 轮融资。本轮融资由源码资本、领沨资本、远毅资本共同投资。2017 年 5 月，知因智慧完成了千万元 Per-A 轮融资，由远毅资本领投。
据了解，知因智慧成立于 2016 年 4 月，其定位为产业链金融 AI 赋能和运营商，该公司目前的主要产品有知识图谱分析应用平台（KG）、知识进化平台（KE）、知识仓库平台（KW）。同时，知因智慧在成立之初即同步成立了 AI 实验室，在金融业务场景模型中取得实效。目前，知因智慧已经获得了包括中国平安、信和财富、招商银行、京东金融、北京银行等头部合作伙伴的认可。
智慧导游公司驴迹科技获 1.2 亿元 B 轮融资
3 月 20 日消息，智慧导游公司创业项目驴迹科技日前获得 1.2 亿元的 B 轮融资，本轮的投资方为前海母基金、普丰基金。据了解，随着资本结构的进一步完善, 公司将通过战略合作、投资布局、资源共享、产业延伸、IP 运营等方式构建新旅游产业生态圈。
驴迹科技成立于 2013 年，主要产品是一款基于位置服务的智能导游，拥有 GPS 定位、自动讲解和导览路线推荐等功能，入口包括 App、微信公众号、网页、景区内终端等。目前的盈利模式主要是通过 C 端付费，跟场景分成，线下获客渠道主要是景区和线下旅行社，线上是通过 OTA 搭售路线或者直接销售，也有 VIP 会员包月/年计划。B 端付费的模式是与政府或旅游景区合作，为景区定制导览或者做全域旅游导览，给某城市或片区做整体电子导游。截至目前，驴迹导游的月均付费用户约 130 万，月盈利过百万，已与 10 多家 OTA 合作上线了电子导览产品，全域覆盖的景区超过 1200 家，预计年底能达到 1500 家。
一起科技完成 2.5 亿美元 E 轮融资，淡马锡控股领投
3 月 20 日，国内教育平台一起科技宣布完成 2.5 亿美元 E 轮融资，本轮融资由新加坡淡马锡控股领投，中信产业基金、顺为资本等新老股东参与跟投。完成本轮融资后，公司将加速在初中和高中领域的扩张，并进一步巩固强化在小学市场的领先地位。
一起作业成立于 2011 年 10 月，以在线作业为切入点进入公立校，旗下有一起作业、家长通和 UStalk 系列产品。截止 2018 年 3 月，其累计用户数达到 6000 万，包含 4000 万学生，2000 万家长以及 190 万教师。用户涵盖中国 31 省，363 城市近 12 万所学校。目前，一起作业已经吸引了包括顺为资本、HCapital、淡马锡、DSTGlobal、TigerGlobalManagement、中信产业基金等私募股权投资机构，以及真格基金创始人王强和徐小平等知名天使投资人在内的 3.85 亿美元投资。
宝宝玩英语完成由腾讯领投的 1.5 亿人民币 B 轮融资
3 月 20 日，面向 0-6 岁的互联网幼儿英语教育平台“宝宝玩英语”完成 1.5 亿人民币 B 轮融资。本轮由腾讯公司领投，A 轮领投方经纬中国继续加码跟投。后续，腾讯将与宝宝玩英语持续合作，在商业模式、技术创新等领域进行更深度的探索和尝试。据悉，这笔资金将用于推进产品提升、用户体验及品牌塑造。
宝宝玩英语创立于 2016 年 1 月，至今已累计服务超过 150 万中国家庭用户。其采用在线音频、视频的教学模式。课程结合婴幼儿在不同年龄段的认知发育特点，设计了 12 个级别，家庭、游乐场、动物园、商店等 16 大应用场景。前宝宝玩英语团队约 280 人，其中内容制作团队 100 人左右。今年，其将要完成一次大的课程升级。
薪人薪事获得 8560 万 B 轮融资
3 月 21 日， 薪人薪事宣布于今年年初完成 8560 万元人民币的 B 轮融资。本轮融资投资方包括阿尔法公社和红杉资本中国基金，其中阿尔法公社领投，早期投资方红杉资本中国基金等参与此轮跟投。据悉，薪人薪事的本轮融资将主要用于系统研发与产品升级、扩大行业与区域市场覆盖、持续深化产业升级，加大企业服务生态建设。
薪人薪事产品于 2015 年 7 月正式上线，推出工具集版本，迅速得到市场反馈斩获数千家企业客户。2016 年推出系统化 X-One 版本。2017 年薪人薪事借力人工智能，推出以数据驱动为基础的 Growth-Oriented 版本，运用更为智能化的手段，帮助企业客户实现人力资源部门的流程升级。截止目前，其业务已覆盖全国大部分一二线城市，已为超过 16000 家企业用户提供高效便捷的人事系统服务。
共享充电企业小电完成数亿元 B+轮融资，估值超 3 亿美金
3 月 22 日，共享充电企业小电宣布完成数亿元人民币 B+轮融资，资金将用于城市扩张、产品升级和技术创新社群服务等方面的持续投入。2017 年 5 月初，小电宣布完成了 B 轮 3.5 亿元融资，由红杉资本中国基金和高榕资本联合领投，腾讯在本轮融资中对小电进行了加持，鼎晖投资、众为资本、元璟资本和昆仲资本进行联合投资。截至目前，小电已经累计完成超 7 亿元的融资，本轮融资后，小电估值超过 3 亿美金。
共享充电行业已由 2017 年兴起进入规模化扩张新阶段，今年，小电推出 Y 战略。在左仰角线上，主推三四线城市的下沉，并且会在一线城市做更大的运营，比如餐饮场景。右仰角线上，做到二次消费用户的变现以及用户的聚焦；在用户方面，将从 2017 年的 3500 万人增长至 1.5 亿人。
车和家完成 30 亿元人民币 B 轮融资，下半年发布首款中大型豪华 SUV
3 月 22 日，车和家宣布完成 30 亿元人民币 B 轮融资，本轮融资由经纬中国和首钢基金旗下新能源基金领投，老股东银泰集团、源码资本、蓝驰创投、明势资本、泛城资本等机构跟投，泰合资本担任本轮融资的独家财务顾问。截止目前，车和家成立两年半以来累计获得融资 57.55 亿元人民币。
此外，车和家透露，首款中大型豪华 SUV 将于今年下半年发布，同时跟滴滴建立合资公司打造定制化共享汽车。目前，车和家已建立起一支近千人的研发和供应链团队，正在高效推进产品研发和量产准备工作。其中，智能研发团队规模已经超过 300 人，他们专注于智能系统、智能服务和自动驾驶系统的研发。迄今为止，车和家开发的自动驾驶辅助系统已累计完成 30 万公里的实际道路测试。随着路试工作的进行，这一数字还在不断增加。
海外投融资事件
Ctrlbox 获得数百万元天使轮融资，估值达 3000 万元
3 月 23 日消息，企业管理软件 Ctrlbox 可卓软件 获得了海丰投资数百万元的天使轮融资。本轮融资将继续用于完善企业的营销团队和客户成功体系，为公司进一步扩大规模奠定基础。目前公司估值可达 3000 万元。
Ctrlbox 是服务于项目型企业的 SaaS 软件，帮助项目型企业解决项目进度跟踪、项目人员管理、项目成本、项目绩效、项目订单合同管理等问题。随着企业管理成本的上升，国内项目型公司对企业再造的 SaaS 软件需求量变得非常大，而传统软件已经无法满足企业对管理升级的需求。现阶段，Ctrlbox 将重点服务于上述项目型企业中的建筑和服务两大行业。此外，Ctrlbox 完成了 PaaS 平台化，其产品历经 3 年时间的团队研发夯实了技术底层框架，依托这一技术优势保证产品的稳定性、扩展性和易用性。
音乐流媒体平台 Pandora 斥资 1.45 亿美元收购 AdsWizz
3 月 21 日，音乐流媒体平台 Pandora 宣布，将以 1.45 亿美元收购数字音频广告技术公司 AdsWizz，其中至少 50% 以现金形式，其余部分 Pandora 将会酌情决定以现金或是股票形式进行支付。AdsWizz 的技术将帮助 Pandora 提升自己的广告技术能力。收购完成后，CEO Alexis van de Wyer 将继续领导公司。
AdsWizz 提供的是一个驱动音乐平台、播客和广播组的端到端技术平台，其客户包括 Cox Media Group、iHeartRadio、TuneIn、Entercom、Omnicom、Media Group、Spotify、Deezer、PodcastOne 和 GroupM 等。该公司的软件套组包括各种广告技术功能，包括动态广告插入、高级程序平台和广告活动监控工具。此外，AdsWizz 还开发了许多新的音频格式，如 ShakeMe，用户在收听广告时摇动手机可以触发动作，广告还可以根据像慢跑这样的活动或诸如寒冷天气这样的天气状况来定位用户，以及可以基于个性化数据来定制广告。
区块链养猫游戏谜恋猫获 1200 万美元融资
3 月 21 日消息， 区块链 养猫游戏 谜恋猫 ( CryptoKitties ) 日前已经获得 1200 万美元融资，本轮融资的领投方是 Andreessen Horowitz 和 Union Square Ventures。这款游戏由 Axiom Zen 工作室开发，于近日被拆分成独立公司，并获得此次融资。作为以太坊上第一款区块链游戏，从去年 11 月 28 日发行以来，谜恋猫成为了超级爆款。近几个月一直受到了多方关注，三个月成交达到了 1 亿元。
谜恋猫于 3 月 9 日在中国上线，提供本地化网站及支持。每一只猫咪都是一份数字资产，在游戏中，无论是繁殖、买卖，都需要支付。游戏中所有的交易都是通过 Eth。此外，为了确保业务长久并且继续生成足够的资金收入来支持新功能的研发，谜恋猫 (CryptoKitties) 收取了 3.75% 的市场交易费用。目前该游戏已经吸引 150 多万用户，总共完成的交易已经超过 4000 万美元。
美国学生贷款平台 CommonBond 获 5000 万美元 D 轮融资
3 月 23 日消息，美国学生贷款平台 CommonBond 获 5000 万美元 D 轮融资，由 Fifth Third Capital 领投，First Republic Bank、Columbia Seligman Investments 及现有投资者 Neuberger Berman、August Capital 和 Nyca Partners 跟投。本轮融资将用于业务的进一步扩展，以及维护公司的资金健康状况。
CommonBond 成立于 2011 年，是一家为学生提供贷款的平台。除了为在校学生提供贷款之外，其还为毕业生提供再融资贷款。目前，CommonBond 已经发放了超过 15 亿美元的贷款。2017 年，公司收入增长了 250%，并且已经超额完成了其数百万净利润的目标。本月初，CommonBond 还获得了其证券的 AAA 评级。
区块链风投企业 Blockchain Capital 完成 1.5 亿美元融资
3 月 23 日消息，区块链风险投资企业 Blockchain Capital 日前完成了第四轮融资 ，金额为 1.5 亿美元。本轮融资是将用作两处，一是其中 1.2 亿美元用于 Blockchain Capital IV LP 基金，二是用于 Blockchain Capital Parallel Fund IV，以价值 2500 万美元的加密货币形式投入。
据了解，自 2013 年成立以来，Blockchain Capital 已经投资了 72 家公司、代币和协议，该公司也凭借此成为区块链行业顶尖的投资机构之一。这家位于旧金山的公司投资了 Coinbase、Ripple、Circle 和 Kraken 等金融科技公司，截至目前该公司管理的资产价值已经达到了 2.5 亿美元。
“空中 Uber” Blade 获得 3800 万美元 B 轮融资
3 月 23 日，“空中 Uber” Blade 获得 3800 万美元的 B 轮融资，由 Lerer Hippeau 与 Colony NorthStar 领投，空客和 LionTree Ventures 跟投。本轮融资将用于增加其主要航线的频率，并且还将迈出进军海外的第一步。
Blade 成立于 2014 年，其为客户提供市内的短途直升机航班服务，目标用户为企业高管。目前，Blade 主要提供三类服务：定制航旅、选择别人已经预定的直升机航班和接送机服务。用户只需在 app 上下单，就能预订直升机服务。一般而言，在纽约的客户如果下单，直升机最快在 20 分钟内就能准备就绪，不拼飞机的起价为 695 美元，若预订单个座位，最低只需 195 美元。
目前，Blade 在美国 7 个州提供 22 条主要航线，还宣布与空客直升机达成合作，以期扩大 Blade 在达拉斯的市场及其他衍生服务。背靠本轮的另一资方 Colony NorthStar，Blade 还希望在美国西海岸开展业务，今年还计划将版图扩展至美国以外的国家。
用区块链技术进行珠宝追踪的 Everledger 获 1040 万美元 A 轮融资
3 月 23 日消息，利用区块链技术进行珠宝追踪的 Everledger 近日获 1040 万 A 轮融资，由来自加拿大的 GMP Securitites 和 Fidelity Investments 领投， Vickers Ventures Partners、 Graphene Venture Capital 及老股东 FPV、分布式资本、Bloomberg Beta 和乐天集团跟投。本轮融资将用于继续研发珠宝追踪平台，并且扩大其业务范围。
Everledger 成立于 2015 年，总部位于伦敦，致力于将区块链与机器视觉、物联网、人工智能等技术结合起来，为珠宝提供一站式的追踪及鉴定平台。其业务从钻石追踪开始。因为没有两颗钻石是完全一样的，所以 Everledger 的软件通过测量成品钻石上 40 个点的数据来生成一个钻石的“数字指纹”，再将信息上链。所有的钻石都有真实的流通记录，保证所有钻石都有自己的来源信息。
目前，Everledger 目前在五个国家提供服务，已有 200 多万颗钻石在 Everledger 的区块链平台上通过认证。此外，Everledger 还将业务扩展到彩色宝石等其他珠宝，以及酒类和艺术其他行业的认证追踪。最近，Everledger 还宣布了与运输追踪云平台 Shping 的合作，让供应链一方的追踪实现自动化，为真实性再加一层保障。
第三方交易平台 Ansarada 完成 1800 万美元的 A 轮融资
3 月 23 日，澳大利亚初创公司 Ansarada 完成 1800 万美元的 A 轮融资。本轮融资由 Ellerston Capital 领投，Tempus Partners, Belay Capital 和澳大利亚的 Ethical Investments 跟投。这笔资金将用于其在美国、欧洲、中东和非洲进行业务拓展，尤其是目标国家的市场开发和产品研发。
Ansarada 位于悉尼，主要为企业的大宗交易提供服务。其通过提供数据空间或虚拟安全空间让企业进行大宗而复杂的交易，诸如并购和融资之类。Ansarada 会将所有相关数据和文件集中在自己的虚拟空间中，方便企业进行尽职调查、查询法律、撰写合同和进行其他任务的流程，并且企业可以跟踪谁访问了哪些文档。目前其客户包括 Google，VMWare，索尼，微软，德勤，普华永道和毕马威等知名科技和金融服务类公司。Ansarada 声称澳大利亚高达 80％的交易都在其平台进行。
网络安全科技公司 Sift Science 获得 5300 万美元 D 轮融资
3 月 23 日，网络安全科技公司 Sift Science 获得 5300 万美元 D 轮融资，由 Stripes Group 领投，Union Square Ventures、Insight Venture Partners 和 Spark Capital 等老东家跟投。据悉，这笔资金将用于开发适用全球范围的反欺诈监测平台。
Sift Science 于 2011 年在旧金山成立，其利用大数据设计了一个反欺诈监测模型，涉及的维度包括虚假账户、虚假的支付记录和发布低俗内容等等，然后 Sift Science 会依据这一模型对网站的用户数据进行对比，计算出用户的可疑分值。此外，他们还利用机器学习的方式不断地对这个欺诈监测模型进行补充和修正。
具体来说，电商公司可以先把 Sift Science 的 API 嵌入自己网站，并提供一些这个网站上典型欺诈账号的数据样本供 Sift Science 参考。Sift Science 会监测该账号在网站上的行为模式，把它和其他大量的欺诈行为对比，以此来计算这一账号的欺诈可疑性。监测的行为模式有很多维度，比如用户在这个网上浏览的页面数，所用设备和浏览器，是哪个地区的 IP 等等。目前，它已经拥有了 Twitter，Airbnb，Twilio，Instacart，Zillow 和 Yelp 等一系列知名客户。
题图：123RF