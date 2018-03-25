全球投融资事件每周概览（3.19-3.25）

本周海内外投融资消息：悦跑圈”完成 C 轮 1 亿元融资；阿里巴巴 20 亿美元增资南亚电商巨头 Lazada；车和家完成 30 亿元人民币 B 轮融资；一起科技完成 2.5 亿美元 E 轮融资；共享充电企业小电完成数亿元 B+轮融资……海外市场消息：音乐流媒体平台 Pandora 斥资 1.45 亿美元收购 AdsWizz；区块链风投企业 Blockchain Capital 完成 1.5 亿美元融资；“空中 Uber” Blade 获得 3800 万美元 B 轮融资；网络安全科技公司 Sift Science 获得 5300 万美元 D 轮融资……

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国内投融资事件

3 月 19 日，跑步应用“悦跑圈”母公司广州悦跑信息科技有限公司宣布完成 C 轮 1 亿元融资，创世伙伴资本领投，华颖投资战略投资，亚商资本、广州九方企业管理跟投。这轮融资的资金将主要用在投资并购、扩大、梳理团队等方向。

悦跑圈能够通过监测用户的跑步轨迹、配速、跑步地点等信息构建一套完成的数据库，并根据数据库的信息为不同用户推送不同的服务。除此之外，悦跑圈还通过“线上马拉松”为完成比赛的用户邮寄奖牌，激发用户对跑步的兴趣。

悦跑圈成立于 2014 年，拥有 5200 万用户，注册了近 2 万个“跑团”，采用类似模式鼓励用户的产品还有 “陪跑” 等。悦跑圈此前收购了 11 家公司，主要是一些在康复、跑步培训、内容杂志领域的企业，悦跑圈还投资了 4 家做线下比赛的公司，为用户提供更加丰富的线下服务。

3 月 19 日消息，金融数据产品提供商 百观科技 已获得数百万美元的 Pre-A 轮融资，本轮融资由华创资本领投。据了解，此笔融资将用于研发新的数据产品，扩充算法、开发、产品和销售领域的高级人才，进一步强化公司跨领域产品的优势。

自 2016 年 6 月创立以来，百观科技打造了关于电商、泛娱乐、教育、物流、O2O 等行业的数据产品，覆盖一二级投资市场最受关注的一批公司。百观科技的产品已经推广至数家国内外顶级对冲基金、私募基金、VC 等专业投资机构。客户通过百观科技的数据产品更加全面、准确、深度地了解其投资标的。

3 月 19 日，阿里巴巴集团宣布，将向东南亚最大电商平台 Lazada 增加 20 亿美元的投资，用于后者在当地的业务增长。据悉，新的投资将让阿里巴巴在已经绝对控股的基础上，获得 Lazada 更多股份。2017 年 6 月，阿里巴巴向 Lazada 新增近 10 亿美元 投资，持股比例从 51% 增加到 83%，Lazada 估值达到 31.5 亿美元。

除了新的投资， 阿里巴巴提名阿里巴巴集团合伙人、蚂蚁金服集团董事长彭蕾兼任 Lazada CEO，以推动 Lazada 的发展战略，目前这一调整已经获得 Lazada 集团董事会通过 。与此同时，Lazada 创始人 Max Bittner 将出任阿里巴巴集团高级顾问，协助此次 Lazada 管理层调整的交接以及集团未来的国际发展战略。

3 月 20 日，专注于以人工智能（AI），为金融行业提供驱动业务提升能力的科技公司 知因智慧 ，宣布完成 1 亿元 A 轮融资。本轮融资由源码资本、领沨资本、远毅资本共同投资。2017 年 5 月，知因智慧完成了千万元 Per-A 轮融资，由远毅资本领投。

据了解，知因智慧成立于 2016 年 4 月，其定位为产业链金融 AI 赋能和运营商，该公司目前的主要产品有知识图谱分析应用平台（KG）、知识进化平台（KE）、知识仓库平台（KW）。同时，知因智慧在成立之初即同步成立了 AI 实验室，在金融业务场景模型中取得实效。目前，知因智慧已经获得了包括中国平安、信和财富、招商银行、京东金融、北京银行等头部合作伙伴的认可。

智慧导游公司驴迹科技获 1.2 亿元 B 轮融资

3 月 20 日消息，智慧导游公司创业项目驴迹科技日前获得 1.2 亿元的 B 轮融资，本轮的投资方为前海母基金、普丰基金。据了解，随着资本结构的进一步完善, 公司将通过战略合作、投资布局、资源共享、产业延伸、IP 运营等方式构建新旅游产业生态圈。

驴迹科技成立于 2013 年，主要产品是一款基于位置服务的智能导游，拥有 GPS 定位、自动讲解和导览路线推荐等功能，入口包括 App、微信公众号、网页、景区内终端等。目前的盈利模式主要是通过 C 端付费，跟场景分成，线下获客渠道主要是景区和线下旅行社，线上是通过 OTA 搭售路线或者直接销售，也有 VIP 会员包月/年计划。B 端付费的模式是与政府或旅游景区合作，为景区定制导览或者做全域旅游导览，给某城市或片区做整体电子导游。截至目前，驴迹导游的月均付费用户约 130 万，月盈利过百万，已与 10 多家 OTA 合作上线了电子导览产品，全域覆盖的景区超过 1200 家，预计年底能达到 1500 家。

一起科技完成 2.5 亿美元 E 轮融资，淡马锡控股领投

3 月 20 日，国内教育平台一起科技宣布完成 2.5 亿美元 E 轮融资，本轮融资由新加坡淡马锡控股领投，中信产业基金、顺为资本等新老股东参与跟投。完成本轮融资后，公司将加速在初中和高中领域的扩张，并进一步巩固强化在小学市场的领先地位。

一起作业成立于 2011 年 10 月，以在线作业为切入点进入公立校，旗下有一起作业、家长通和 UStalk 系列产品。截止 2018 年 3 月，其累计用户数达到 6000 万，包含 4000 万学生，2000 万家长以及 190 万教师。用户涵盖中国 31 省，363 城市近 12 万所学校。目前，一起作业已经吸引了包括顺为资本、HCapital、淡马锡、DSTGlobal、TigerGlobalManagement、中信产业基金等私募股权投资机构，以及真格基金创始人王强和徐小平等知名天使投资人在内的 3.85 亿美元投资。

宝宝玩英语完成由腾讯领投的 1.5 亿人民币 B 轮融资

3 月 20 日，面向 0-6 岁的互联网幼儿英语教育平台“宝宝玩英语”完成 1.5 亿人民币 B 轮融资。本轮由腾讯公司领投，A 轮领投方经纬中国继续加码跟投。后续，腾讯将与宝宝玩英语持续合作，在商业模式、技术创新等领域进行更深度的探索和尝试。据悉，这笔资金将用于推进产品提升、用户体验及品牌塑造。

宝宝玩英语创立于 2016 年 1 月，至今已累计服务超过 150 万中国家庭用户。其采用在线音频、视频的教学模式。课程结合婴幼儿在不同年龄段的认知发育特点，设计了 12 个级别，家庭、游乐场、动物园、商店等 16 大应用场景。前宝宝玩英语团队约 280 人，其中内容制作团队 100 人左右。今年，其将要完成一次大的课程升级。