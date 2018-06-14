在万众创新创业的时代，似乎“人人都可以当老板”，每个人都在摩拳擦掌。

据创业黑马和搜狗搜索共同发布的《2017 年中国创业市场分析报告》显示，2017 年关于“创业”的搜索量更是超过 6000 万，将近 2012 年搜索量的 3 倍。不过这场“全民运动”并不容易，伤筋动骨、人才两伤是常事。特别是一个新风口的来临，很容易引起随大流的狂潮。说到“话题之王”，现在的 AI 当之无愧。2016 年开始，AI 领域涌现大批热钱，这吸引了大量公司进场。近两年，AI 领域公司总量虽多，但在技术研发和落地过程中，很多公司被淘汰。那么，新风口下的故事怎么讲？AI 创业该怎么创才可以走得长久？

在 CES Asia 2018 期间，约肯机器人的 CEO 李之勤、Roadstar.ai CEO 佟显侨和百芝龙总经理叶伟一起就这个问题进行了分享。上诉三家公司均获得了亚洲顶级科技盛宴的 CES Asia 2018 官方大奖—— 亚洲消费电子展初创企业奖 。

乔布斯曾表达过一个观点：用户其实不知道自己想要什么样的产品，他们是等到企业把产品做出来之后才知道需要什么样的产品。这个观点是对满足需求和创造需求的一个讨论。那么，创业公司是满足需求还是创造需求呢？对此，李之勤认为：“对于企业来说，其实需要根据自己的实力判断。但我更偏向于企业将概念转化成产品给到用户。概论落地需要引导客户，同时，你也要实用。这样的创新与大胆很符合初创公司的特点。”不过，叶伟更偏向寻找痛点，挖掘、并满足需求：“其实初创公司自己也不知道自己做什么，客户也不知道要什么。这时候最重要的是，找到客户的痛点，所以初创公司要和客户坐下来聊。”可见，大家公认为找到市场痛点是初创公司成败的关键因素。

那么，具体怎么找痛点？李之勤分享了约肯机器人的经验：“我们做水下消费型机器人。以前水下技术的是工业化的，体积大、价格贵。现在，我们让这些机器人去除复杂的工业化功能，变得易携带，价格更亲民，外形美观且实用。同时可以满足一些客户群体如潜水员的需求。同时，我们发现无论是发达国家还是越南这些发展中国家，水域发达的地方都有这个需求。”叶伟认为：“初创企业要找到被忽视但是真实存在的市场，而且还要了解这个市场的所有情况，最后就需要看自己公司的技术能力和服务能力能不能将其商业化，这个才是最重要的。”了解市场是一个初创公司该有的素质也能力，叶伟举了一个很生动的例子：“有人研究用 App 去控制酒店的窗帘，我们觉得这不是刚需。酒店本来服务已经很好了，客人还需要去下载 App。所以这是多余的创新，是把自己的想法强加到客户身上。”

当然找到了市场，也不能“一口吃个胖娃娃”。有的创业公司想做的事情太多，但是往往因为资源有限而捉襟见肘，结果并不喜人。就像有的 AI 公司集合深度学习、图像识别、语音识别为一体。这看起来很酷，但实际上却有危险性——杂而不精。有“我觉得创业公司不要想一上来就做很大的事情，要找好突破口，然后和消费者聊，接受反馈，以便做大量的准备。这是一个需要深刻看待的问题”佟显侨说。

在找到自己的定位以后，初创公司将面临第二场战斗——行业竞争。AI 是一个香饽饽技术，初创公司雨后春笋般的冒出来，大公司也是不甘示弱地加紧步伐。想要脱颖而出或者存活下去该如何自处？“很多初创公司认为有了技术就万事大吉了。其实技术门槛很重要，但不是全部。企业最终是要将产品面向市场，接受大众的检验。所以技术和服务、价格都是考验。”的确，初创企业应该以更高的高度去考虑竞争问题，无论是大企业还是初创公司最终都要接受产品的检验，对于初创公司而言，在产品方面的话语权则是稳当的市场地位。

对此，叶伟也表达了他的观点：“第一，没有公司天生就是巨头。其实不顾一切创新的创业公司，有时候会有更多的机会；第二，你在创业之前，得想清楚能不能创业。渠道资源、技术资源、销售资源，当你真正想到要去做这家公司的时候，你一定是要把这三件事都要准备好。”

如果一个创业公司可以一步一个脚印的走下去，那么独角兽的地位则可唾手可得。“世界上没有两片一样的树叶，这可以用来形容竞争的差异化。大公司在资金资源方面都很强，创业公司无法比拟，凡事可以在一个细节点上做到很强。慢慢地，小公司也可以变大公司。”就像成人都是有小孩成长而来，佟显侨相信踏实的成长会带来更多意外的惊喜。