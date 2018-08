Android 9 Pie(Go edition)将于今年秋登场 新闻

随着 Android Pie 的正式推出(至少在少数设备上),Google 正准备带来 Android 最新系统的低功耗选手。Android 9 Pie(Go edition)——Android Go 的下一代产品——将于今年秋登场。

与上一个版本 Android Oreo(Go Edition)一样,Android 9 Pie(Go edition)是 Google 最新完整操作系统的精简版,旨在在 1GB 内存的设备上运行。更为适中的硬件要求使其成为低成本设备的绝佳选择,因此 Go 版本系统也成为发展中市场的坚实选择。

Android Oreo(Go Edition)将提供比标准 Android 系统更快的启动时间,并能释放更多手机存储空间。精简版系统当然也有新的安全功能,以及用于监控数据消耗的仪表板。个别 Go 版应用也有更新,包括在 Google Go 中大音量朗读网站内容和在 Maps Go 中导航的功能。

Google 表示,Android(Go edition)目前在 120 多个国家的 200 种设备上可用。

题图:TechCrunch