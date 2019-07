任天堂昨晚公布了 Nintendo Switch Lite,这款只能以移动模式使用的游戏机引发了一些 3DS 用户的担忧。不过任天堂官方表示,他们会继续支持 3DS 设备家族。

任天堂美国总裁 Doug Bowser 在接受 The Verge 采访时阐述了公司对 3DS 的计划。他表示,只要有需求,任天堂会继续支持 3DS。这也许不是最完美的答复,但可以在一定程度上减轻 3DS 玩家的担忧。

任天堂早在两年前就宣告 New Nintendo 3DS 停产,Switch 也是在这一年的 3 月发售。即便如此,玩家依然有大尺寸的 New Nintendo 3DS LL 和 New Nintendo 2DS LL 可选,不过后者也被一些玩家视为榨干 3DS 平台剩余价值的行为。

抛开游戏内容,Nintendo Switch 笨重的体积在便携程度上依然不及 3DS,更何况 2017 年 Switch 平台的游戏数量相当有限,和 3DS 在数量上更是没法比。这次发布的 Switch Lite 相比 Switch 体积更小,更便于携带,相比 3DS,还拥有更强的处理器和高画质,两年后,Switch 平台也累积了不少优秀作品,《路易吉洋楼》、《动物森友会》、《塞尔达传说》新作也即将推出,吸引力大幅提升。

不过作为掌机,Switch Lite 的售价依然比 3DS 高一些,也许对于预算有限的玩家来说,3DS 还是一个不错的选择,尽管裸眼 3D 功能看上去有些鸡肋,但双屏幕的设计的确给游戏带来不同玩法,这是 Switch 难以做到的。还有在当时给 3DS 换壳也是非常有趣的事情啊。

图片:任天堂