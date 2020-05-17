科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.05.11-2020.05.17）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

作为一个喝茶为主的国家，印尼的咖啡消费在过去十年增长了 10 倍以上，今年则有望再增长 36%。另一方面，作为咖啡豆盛产区，印尼的咖啡出口也在随着本地消费的增长而下跌。

有人把其原因归结于咖啡文化在印尼年轻一代群体中的盛行。然而这种咖啡文化的背后代表了什么，为什么它能够如此抓住年轻群体的内心喜好，这些答案或许远比这种现象本身更重要。

和瑞幸一样，印尼咖啡初创公司 Kopi Kenanganan 希望通过低价让咖啡更多（年轻）消费群体中。这时，咖啡更像是一种符号而非商品，颇有 “年轻人的第一杯咖啡” 的味道。而事实证明这种模式也是成功的。到目前为止，Kopi Kenanganan 已在印尼 18 个城市开了 324 家门店，共计获得了超 1.3 亿美元融资。

也许，这就是年轻一代群体的认同所在。话不多说，让我们进入本周正文。

东南亚

🇮🇩 印尼咖啡文化兴起，Kopi Kenangan完成1.09亿美元B轮融资：印尼的咖啡消费在过去十年中增长了一倍以上，今年将激增 36%。Kopi Kenanganan 的目标是建立一个类似于星巴克的本土帝国，但它的应用内置了更多内容，如在线订餐、无现金支付和优惠券，让人联想到曾经的瑞幸咖啡。而且，和瑞幸咖啡一样，价格是他们对抗星巴克的共同武器。

到目前为止，Kopi Kenanganan 在印尼 18 个城市开了 324 家门店，一些门店是外带店，几乎没有座位或干脆没有座位，比如雅加达的 Plaza Senayan 店。他们的下一步将扩大到马来西亚、泰国和菲律宾。

🇸🇬 新加坡深度科技创业公司Dathena获得由Jungle Ventures领投的1200万美元A轮融资：Dathena 成立于 2016 年，为全球范围内的企业客户提供 AI 驱动的数据安全和隐私解决方案，涵盖金融服务、医疗卫生和国防等领域。其专利的 AI 工具可以提供高效、合规的解决方案，同时避免数据泄露造成的高额损失风险。

🇸🇬 新加坡发票管理创业公司FoodRazor完成90万美元种子轮投资：FoodRazor 是一家位于新加坡的创业公司，主要帮助餐饮企业优化后端运营。该公司的云端平台将整个发票管理流程数字化，并为餐厅提供数据和价格分析。它可以扫描纸质收据中的信息，并将每一个细项导入到现有的会计后台中。

这家初创公司计划利用新的资金支持其向新市场扩张。自 2015 年推出以来，公司的业务已经扩展到新加坡、澳大利亚、新西兰、阿联酋、香港、加拿大、美国和英国的 300 多家餐厅。

东亚

🇨🇳 台湾社交娱乐平台M17完成2650万美元D轮融资：M17 旗下直播互动平台包括旗舰应用 17Live（在英文市场称为 Livit）、直播购物平台 HandsUP 和 FBBuy，以及去年年底收购的 Meme Live（专注于亚太地区的直播平台）。

M17 集团计划利用新资金继续发力台湾、日本市场，同时向美国和中东等其他新的关键市场进行扩张。随着消费者的偏好转向个性化的在线观看，该公司希望利用人们对视频社交平台的日益增长的需求，为他们提供一个有利可图的社交平台。

印度

🇮🇳 印度物流平台Shiprocket完成1300万美元C轮融资：据 Shiprocket 称，这笔新资金将用于产品开发、招聘跨工程和分析领域的人才以及国际市场扩张。

有意思的是，ShipRocket 之前并不是公司的主打产品，只是电商建站服务 KartRockt 开发的额外功能。该公司的网站介绍，ShipRocket 每天帮助发送 5 万个订单。 因为 ShipRocket 的高人气，KartRocket 最后都改名为 ShipRocket360。

🇮🇳 印度家居电商Rentomojo估值突破1亿美元大关：在过去几年里，该公司一直在努力改善其库存并增加新产品。根据最近的数据显示，Rentomojo 在新冠爆发前的订单量超过 100 万。该公司的目标是在未来 2 年半内使数字激增 10 倍。

除了家具和电子设备，Rentomojo 还在孟买、德里、浦那和班加罗尔提供自行车租赁服务。

非洲

🇳🇬 尼日利亚金融科技公司Okra获得100万美元投资：Okra 于 2019 年 6 月创立，总部位于拉各斯，他们打造的 API 为支付类服务和成熟的金融机构进行对接，并从中获得收入。他们将利用这笔资金进入新的市场，继续招兵买马。

🇪🇬 500 Startups投资埃及电商平台Source Beauty：Source Beauty 于 2018 年上线，针对千禧一代美妆市场，提供来自 55 个不同品牌的 1500 多种产品。

这家初创公司表示，公司经营两年以来，他们的销售订单增长了 7 倍，收入增长了 9 倍。Source Beauty 最开始只是博客，创始人 Lydia Schoonderbeek 通过博客评论美容产品，但在获得 500 Startups 旗下专注于中东和北非地区的 500 Falcons 融资后，目前正计划进一步发展。

大洋洲

🇦🇺 澳大利亚房地产技术公司Archistar完成390万美元A轮融资：Archistar 的平台于 2018 年上线，建筑师、规划师、开发商和代理商在平台上点击地块，在遵守用地规划的前提下，立刻就可以查看正在建设的项目，用户还可以直接查看采光和通风等设计因素。

干货

东南亚新近 VC 基金盘点：动点出海与 TechNode Global 为您整理了东南亚地区最新的 VC 基金，希望对您的创业项目有帮助。

裁员、停业，疫情下的东南亚初创公司盘点：新冠疫情持续延烧，动点出海联合 TechNode Global 收集整理了东南亚市场近期出现裁员和停业的科技创业公司名单，信息仅供参考。另外，我们并没有把强制无薪假和降薪的情况统计在内，只希望读者能通过这个名单对整个地区行业的混乱情况有一个大概的认识。

封面来源：Mike Kenneally on Unsplash