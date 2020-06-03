受瑞幸咖啡事件和中美关系紧张影响，中概股在美发展前景更加充满不确定性。近期，百度、携程等多家中概股准备赴港上市的传言不断，而网易、京东将在 6 月份登陆港股的消息已经敲定，中概股或许将在不远的未来掀起一波回归潮。

中概股将如何回归？

中概股上一波回归潮是在 2014 年～2016 年间，例如分众传媒、360 私有化后登陆 A 股都是当年的大事件。从 2011 年在纽交所上市，到 2015 年以相当于发行价五倍的价格私有化退市，再到 2017 年借壳江南嘉捷回归 A 股上市，360 公司是中概股回归的典型案例。促使 360 回归 A 股的导火索是 2014 年发生的 “棱镜门” 事件，在那之后，各国政府都更加重视网络安全，360 作为一家 “美国上市的中国互联网安全公司” 身份变得尴尬。今年 5 月，美国商务部将 360 公司列入出口管制实体清单，360 回归 A 股更显得是一个有先见之明的决定。

随着贸易摩擦的风险因素加大，中概股在美股面临的挑战也在加大。5 月 19 日，纳斯达克关于修订上市规则的提议已经提交了 SEC，修订规则主要是对部分国家公司的上市标准收紧。同时，纳斯达克对公司的审计质量、审计机构资格也提出了更高的要求。

一般来说，中概股从境外回归一般要经过私有化、拆 VIE 架构和国内上市、挂牌新三板或借壳上市三个流程，回归路径总体分为独立上市和借壳上市，回归市场目有 A 股、港股和新三板可供选择。与私有化回归 A 股相比，赴港二次上市的速度要快一些。以 360 为例，从私有化成功至 A 股挂牌，经历了一年 7 个月，如果算上筹备私有化的时间则更漫长。

目前，港股允许以大中华为业务重心的公司，保留 VIE 架构进行二次上市，相对于私有化退市的方式成本更低，因此更受回归中概股的青睐。具体规定上，港交所破除了对 “同股不同权” 的严格限制，也明确了二次上市的相关规定：要求创新类产业公司至少两年保持良好合规记录；市值不少于 400 亿港币，或市值大于 100 亿港元且最近一个财年盈利不少于 10 亿港币；发行人需证明其主要上市地，在法律、规则等方面拥有与香港相当的主要股东保障水平。

规则的不断完善为中概股回归打好了地基。2019 年，阿里巴巴在港交所二次上市更是一次成功的示范：其发行 5 亿新股，每股 176 港元，募资资金 880 亿港元，上市首日便大涨 6.25%。

科技巨头的回归进展如何？

在美股市场活跃着的众多科技巨头，近期纷纷传出回归国内市场的消息。除了已经确定下来的网易、京东，其他科技巨头的回归进程到哪一步了呢？

蔚来近日公布了 2020 年第一季度财报，财报发布后的电话会议上，李斌透露了一个重大信号：蔚来中国具备在中国资本市场上市可能性。李斌的原话是这样说的，“蔚来中国帮我们打通了人民币募资通道。我们非常高兴引进了几家战略投资者。从蔚来中国的角度来讲，我们当然是具备了在中国资本市场 IPO 的可能性，后续会根据资本市场，包括中国资本市场的情况做综合的决策。”

美国资本市场对蔚来并不看好。当年，蔚来带着 “中国版特斯拉” 的光环赴美 IPO，目标是融资 20 亿美金，但最终蔚来被迫将 IPO 融资额对半砍掉。

6 月 2 日晚间，有业内人士告诉动点科技：“拼多多将确定回港二次上市，并表示确定中金为其保荐人之一”；“拼多多上市团队原计划 6 月中旬交表，但是不排除提速”。拼多多对此回应称：“我们从未与任何中介机构探讨过这一计划，也未与任何交易所有过任何关于二次上市话题的接触。公司现金储备充裕，足以持续百亿补贴多年。”

5 月 21 日晚，路透发出消息称，百度考虑从纳斯达克退市，以提高估值。不过百度向经济观察网回应称：相关说法系谣言。对于百度来说，回归国内上市一直是一个热门话题。李彦宏曾对外表示，“2005 年在美国上市后，百度就立刻和证监会有过沟通，其实十几年来，百度一直有一个梦想就是回到中国上市。”

哪些科技中概股符合 “二次上市” 条件？

那么，从符合香港二次上市的条件来看，哪些科技中概股能够达到要求呢？

从市值统计来看，目前在科技互联网领域大约有 18 家中概股科技公司市值折合在 100 亿港币（约合 12 亿美元）以上，其中，市值 400 亿港币以上的大概有 12 家，包括了拼多多、百度、好未来、腾讯音乐等。

从市值可以看出，科技中概股在美股市场的市值表现很多并不让人满意。携程作为中国在线旅游行业垄断型老大，市值只有 158 亿美元，百度近年的股价也持续下跌。

相比较之下，中概股在香港二次上市之后，能够更加贴近亚洲投资者，也更加接近国内消费和用户市场，进一步提升公司品牌知名度和影响力。

可以说，中概股回国大潮已经势不可挡。