科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾本周(2020.10.26-2020.11.01)我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在本周的访谈中,泼辣科技的联合创始人梁逍向笔者引申了 Chris Dixon 曾发表过的一个观点——“Come for the tool,Stay for the network”,即作为工具诞生,作为连接点而生存。这句话被广泛的应用于各大软件产品的开发理念之中,指导着一个又一个社交功能的出现。但这对于作为用户的我们来说,似乎并不是一件多么友好的事情。

如今,只要是能联网的应用都有一颗做社交的心。虽然没有任何明确定义要求社交软件必须要以人际交往为产品基础,但当越来越多的分享按钮和好友列表成为了一种装机必备时,不难发现,除了用户失去的更多占用空间,作为工具本身的软件也失去了原先的方向。

在梁逍看来,很多产品会被增长的压力,或者说是投资人给的压力,以及自认为发现的需求蒙蔽了双眼。觉得加上用户头像,加上好友列表就有了社区,就能把用户沉淀下来。然而,把社交功能做好 “是一件非常依靠天时地利人和的事情”。尽管前方有着很多成功案例,但针对自己而言,是否能把这个功能做好,甚至是否有资格去做这个功能,仍然是一件亟需思量的事情——因为 “大部分情况下,用户只会有一次下载你的 App 的机会,但他想要删除的念头却可以有很多次。”

所以,对泼辣而言,它选择的是一条克制的道路——在做好工具属性之后再去了解以及考虑别的方向。当然,这也仅仅只是属于泼辣的剧本,作为用户的我们仍然还有更多的故事等待体验、选择以及放弃。

好了话不多说,让我们进入本周正题。

🇸🇬 研发出空气净化油漆的新加坡gush,完成340万美元Pre A轮融资:总部位于新加坡的先进材料公司 gush 今天宣布,已完成 465 万新元(约为 340 万美元)的 Pre A 轮融资,由新加坡基金 TNB Aura 领投,现有投资者 Fidelium Group 和战略投资者 RSP Architects、SEEDS Capital、TRIREC 和个人投资者也参与了本轮融资。

gush 的上一次融资发生在 15 个月前,那时他们获得了新加坡城市发展有限公司(CDL)的 300 万新元投资。公司将利用新资金进行新产品开发,此外还将加快其在本地和海外市场的扩张。

该公司的旗舰产品是一种内墙涂料,不但不含挥发性有机化学物,油漆采用的催化剂能将空气中的污染物质分解成无害的二氧化碳和水蒸气,起到净化空气的作用,有效期达到 8 年。该涂料的抗菌和防霉性能还能缓解新加坡典型的温暖潮湿气候带来的霉变等问题。该产品已在东南亚 1700 多个住宅项目和 50 多个商业项目中使用。

🎙️ 专访Flexport亚洲董事总经理高学亨:用科技打造传统货代行业的数字化和可持续化旅程:全球化进程中,国际贸易是至关重要的一环。然而对国际贸易而言,如何在降低货运成本的同时提升这一环节中的运输效率始终是困扰它的难题所在。

一方面,货主获取物流信息的方式仍相对较为传统,往往无法及时透明地掌握整个环节中的具体变动,因而在某种程度上造成了货运资源浪费。另一方面,随着整体国际贸易环境的不断成熟,货运所涉及到的沟通环节和沟通范围也在逐渐扩大,想要在整个供应链中协调处理各环节之间的流程也就变得愈发困难。更不用说让众多厂商措手不及的全球疫情,它所带来的更加剧变的外部环境也让这里充满了更多挑战。这时,Flexport 选择用自己的方式在其中开辟了一条蹊径。

作为全球首个数字化科技型货运及报关代理,Flexport 这家来自美国硅谷的年轻初创公司从成立的第一天开始就把 “让全球贸易变得更轻松易行” 作为其首要目标。Flexport 亚洲董事总经理高学亨表示,“我们希望不仅仅是从自身的技术水平和数据分析能力出发,包括线下的物流基础设施以及专业知识方面都能在 Flexport 的商业模式中得到融合体现。” 作为这一理念的产物,Flexport 推出了它的业内首创的云端全球贸易操作系统。

🎙️ 对话泼辣科技联合创始人梁逍:从克制出发,讲好一段属于修图工具的故事:把时针拨回 2014 年这个起点,彼时刚问世的泼辣还是一款主打网页端的修图工具。梁逍解释说,“当时是希望用户不需要下载任何东西,或者是有什么硬件上的限制,一切都可以在浏览器上实现。” 但随着移动互联网进程的不断发展,移动端开始走上主流舞台并且逐渐占据主导。这时,在网页端修图也成为了一件对双方都存在局限的事情:用户的应用场景太小,软件自身的推广也就变得更加困难。所以泼辣也就随之选择开启了一段新的剧本。

目前,泼辣已经完成了两轮融资,除了针对用户端的业务,泼辣也在同联想、三星、OPPO 等厂商针对图像处理服务展开了相应的合作。据梁逍透露,公司在中国和美国两地共计拥有 40 余名员工,在中国地区用户数量达 700 万,全球用户总数也超过了 3000 万。

而在经历了多年的发展后,如今的泼辣已经支持了网页、PC(Windows/macOS/Chrome OS)以及移动端(iOS/Android)多个平台。现在,泼辣本身也不再仅仅只是一个单纯的修图软件。从各种图片社区活动到专业图片编辑知识分享,从面向各阶段用户的教程解析再到泼辣自身的开发日志详解···可以看到泼辣正在呈现的是更加立体的形态。

💻 亚洲创新大会ORIGIN 2020移师线上,继续赞颂杰出创业公司与创新精神:动点科技国际品牌 TechNode Global 宣布,第五届 ORIGIN 大会将于 2020 年 11 月 18 日在线上举行。TechNode Global 是放眼亚洲的科技平台,为新创业内人士提供优质的科技新闻、跨境业务、活动以及量身定制的营销方案。ORIGIN 大会锁定亚洲科技,是代表地区创业领域最新发展的国际盛会,来自各地区的国际行业领袖和科技创新者齐聚一堂,分享趋势、经验和见解。



今年的 ORIGIN 大会以 “ 创业亚洲:向创新创业精神致敬“ 为主题,将成为 TECHFEST Live x ROAD-TO-WCIT Malaysia 2020 的一个重要环节。在为期三天的线上科技嘉年华里,人们可以体验马来西亚槟城现场的活动以及嘉宾对话,他们将探讨科技的公益承诺。

大会期间,TechNode Global 将公布首届 ORIGIN 创新奖的最终得奖名单,这些得奖者代表了亚洲新创这一年表现杰出的企业、生态系统推动者和参与者。