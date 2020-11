时间进入到 2020 年下半年,中国本土新造车势力的上牌量屡创新高。这里面,除了他们自身的努力,显然也有特斯拉的功劳,后者将整个市场对于新电动车的信任和消费者教育做到了位。

几大造车势力的上牌量表现亮眼

蔚来公布 2020 年最新交付数据,创月度、季度交付纪录:9 月交付 4708 台,连续 7 个月同比增长;三季度交付 12206 台,超财报指引数据上限;前三季度累计交付 26375 台,超越 2019 年全年交付总数。 蔚来月度、季度交付量双创纪录:9 月交付量首次突破 4000 台,达 4708 台,同比增长 133.2%,创品牌单月交付量新高,自 3 月以来连续第 7 个月实现同比增长。蔚来三季度交付量达 12206 台,同比上涨 154.3%,再创季度交付量新高,并超越了此前财报指引数据的上限。

车型交付量创新高:智能电动旗舰 SUV 全新蔚来 ES8 本月交付 1482 台,环比上涨 31.7%。自今年 4 月开启交付以来,全新 ES8 交付量已稳定在千台以上,并保持明显的增长势头。蔚来 ES6 系列新成员 EC6 开启交付。智能电动全能 SUV 蔚来 ES6 与智能电动轿跑 SUV 蔚来 EC6 本月共计交付 3226 台,其中 ES6 交付量首次突破 3000 台,并连续 3 个月实现环比上涨。

2020 年前三季度交付量超越 2019 年全年:蔚来 2020 年前 8 月累计交付量超越 2019 年全年,前三季度累计交付量更是达到 26375 台,同比上涨 113.7%。在今年一季度销量受疫情影响的前提下,蔚来能取得如此成绩,说明其自成立以来打造的高端品牌形象、自主核心技术及用户运营体系正逐步转化为销量持续上涨的动力。自 2018 年 6 月首次开启交付以来,蔚来已累计交付 58288 台。

小鹏汽车也不甘示弱,10 月初小鹏汽车公布了 9 月交付成绩,其三大数据创历史新高:小鹏汽车单月总交付量达到 3,478 台,同比增长 145%,创 2020 年单月交付量新高;2020 年第三季度交付量 8,578 台,同比增长 266%,创季度交付量新高;小鹏 P7 单月交付 2,573 台,创单月交付量新高,自其 6 月底启动规模交付以来,已实现连续三个月的稳定增长。

而理想也是成绩满满。继理想 ONE 在 2020 年 9 月成为中国新能源 SUV 市场销量冠军后,截止到 2020 年 10 月 18 日理想汽车已经向用户交付超过 20000 辆理想 ONE。自 2019 年 12 月正式开始交付以来,理想汽车仅用 10 个月的时间创下了国内造车新势力全新车型的最快交付 20000 辆的纪录。

理想 ONE 在 9 月交付 3504 辆,环比 8 月增长 29.3%,这是理想 ONE 连续第 3 个月实现交付量环比上涨。2020 年 1-9 月,理想 ONE 总计交付 18160 辆,其中,第三季度交付 8660 辆,环比第二季度增长 31.1%,创季度交付量新高。

而威马 EX5 今年 10 月交强险上牌量为 1630 辆,前 10 个月累计上牌 14286 辆,威马旗下第二款车型 EX6 Plus 进入市场交付后,将成为威马实现销量进一步增长的关键。

新能源车市场逐步加速,特斯拉起到刺激作用

中国汽车工业协会最新统计数字显示,2020 年 9 月,我国汽车产销分别完成 252.4 万辆和 256.5 万辆,同比分别增长 14.1% 和 12.8%。汽车产销已连续 6 个月呈现增长。其中,我国新能源汽车产销分别完成 13.6 万辆和 13.8 万辆,刷新了 9 月历史纪录,同比分别增长 48.0% 和 67.7%。新能源汽车已经得到消费者越来越多的认可。

央视财经报道称,乘联会数据显示,9 月份我国新能源汽车销量大增,其中上汽通用五菱 24386 辆、比亚迪 19048 辆、特斯拉中国 11329 辆,位居新能源汽车销售前三强。而根据保监会最新发布的机动车交强险数据,造车新势力企业 8 月总上牌量升至 4895 辆,较 7 月增加一倍。2019 年前 8 个月的累计交强险上牌量达到 37231 辆。

而我们再来看下特斯拉。自特斯拉于 2020 年 1 月开始交付 Model 3 以来,中国市场对该车型的需求一直保持旺盛。2020 年,特斯拉在中国销售了近 7.1 万辆 Model 3,成为中国最受欢迎的电动汽车。媒体数据显示,截至 7 月底,特斯拉的销售量占中国电动汽车市场总份额的 13% 以上。

特斯拉自 2013 年 12 月进入中国市场以来,其 Model S、Model X、Model 3 及 Model Y,四款车型官方售价区间调整共计约 59 次不等,而且我们可以预知其价格调整的姿态还会继续。特斯拉 Model 3 是中国最受欢迎的电动汽车,Model 3 在中国的 8 月销量环比增长 7%。随着上海超级工厂二期工程投入使用,预计年产量将增至 30 万辆。

显然,特斯拉的快速销售也对市场起到的正面的教育作用。随着越来越多的车型进入市场,人们对于电动车的接受程度越来越高。而行业内的其它厂商也受益于此,他们无须像以往一样辛苦地向用户讲述电动车的益处,同时现在的充电基础设施也陆续跟上来,对电动车的使用体验又是一个极大的提升。

总结:

特斯拉营销的持续推进对中国电动车行业是个极大的裨益。但同时,我们要看到特斯拉会在明年开始不断提升产能,新的车型将会加入到市场中来,对于国产车型将会产生极大的压制。

这让我们很容易就想到智能手机市场,苹果当初以 iPhone 瓦解了功能机的市场,此后一骑绝尘,一直占据着行业的制高点。虽然在期间有三星和华为这样的后续势力挑战,但是由于其掌握着核心的技术和强大的开发能力,让其它对手望尘莫及。在电动车行业也是如此,特斯拉有今天的成就,和其强大的产品实力,科技研发能力是分不开的。这也是中国造车新势力将要面临的情况,必须认真对待。