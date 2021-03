2021 年 3 月 29 日,欧莱雅中国在上海举办 2020/2021 发展战略年度沟通会,履新欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官的费博瑞先生携集团管理团队代表,围绕本次沟通会的主题 “BEAUTY HUGEVOLUTION 𡘙·美的进化”,从多个维度出发,分享了欧莱雅中国在极为不凡的 2020 年如何驾驭困境、转危为机,最终实现业绩强势增长,以及又将如何在 2021 年多变的市场环境下,不断自我变革与进化,把握未来新机遇。

欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞先生发表主题演讲《美的𡘙进化》

去年,欧莱雅中国在年度沟通会上提出 “HUGE 美好计划” 战略,旨在满足业务增长需求,并协同更多生态圈合作伙伴共同创造 “美好消费” 新格局。得益于该战略的指引,尽管受疫情影响,欧莱雅中国紧握 “新消费”、“新科技”、“新组织” 和 “新格局” 四大核心驱动力,在困境中逆势飞扬,实现了 2020 财年同比增长 27.0% 的可喜业绩,所有事业部均创造了两位数增长,整体增长远超市场平均水平,中国大陆市场更一举成为 7 大品牌的全球最大市场。

欧莱雅中国副总裁兼活性健康化妆品部总经理马岚发表主题分享《健康成就美丽未来》

2020 年作为 “HUGE 美好计划” 的开局之年,尽管外部环境挑战重重,但一系列强劲表现不仅夯实了欧莱雅中国的业绩基础,还启迪了集团基于过往一整年的成功实践,提出全新企业进化模型 “𡘙·美的进化”,为 2021 年如何于不断变化的市场环境中谋求发展制定了明晰战略方针。该进化模型脱胎于先前的 “HUGE 美好计划”,以变异、选择、自立与文明作为四大支柱,诠释了未来欧莱雅中国从内部管理运营、到业务增长模式以及外部生态圈共建等多维度的发展路径:

“𡘙·美的进化” 四大支柱

“变异”:积极尝试,把握细分品类的小趋势,下好先手棋,着眼科技加持的美妆设备,满足尚未满足的需求,从 “让所有人拥有美” 进化为 “让每个人拥有美”

“选择”:让数据成为以消费者为中心、助力商业选择的重要因素,依托人工智能、大数据等前沿技术,从 “数字化” 进化为 “数智化”

欧莱雅北亚区首席数字和市场营销官吴翰文发表主题演讲《数智力加速美妆科技转型》

“自立”:发挥自身 “战略中心化,运营去中心化” 的特质,赋能每位员工不断自我超越、化身组织进化的推动力,从 “敏捷企业” 蜕变为 “自进化型企业”

“文明”:更新愿景与内部组织文化模型,积极利用自身影响力,与内外部伙伴共创生态圈,将企业价值从 “改变你我生活” 上升到 “改变整个世界”

欧莱雅北亚区人力资源负责人及欧莱雅中国人力资源副总裁沈琳发表主题演讲《以人为本,持续进化》

在近期欧莱雅集团的全新地域架构中,中国上海升级为集团北亚区总部。“我们将充分发挥中日韩 ‘美妆黄金三角’ 的引领势力,创造区域内协同增值效应,” 欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞先生表示,“欧莱雅的宏图绝不仅止于成为一家大型企业,而是要成为一家未来企业。我们由衷渴望不断进化,为消费者、为行业、为世界带来更多价值。未来,我们将继续努力赢得更多消费者喜爱,让中国大陆市场加速成为集团全球第一大市场。同时,纵观整个北亚,欧莱雅中国也希望能为之注入更多发展新动能,以 ‘中国力量’ 推动北亚区、乃至集团的不断进化。”

附录 1:2021 全新 “𡘙·美的进化” 企业进化模型及案例分享

“变异”:从 “让所有人拥有美” 进化为 “让每个人拥有美”

2021 年上海 “五五购物节” 期间,将在沪开设巴黎欧莱雅全球首家旗舰店 “美礼殿堂”,通过焕新的店铺形象搭建品牌与消费者间全新触点,店内设有多个 O+O 新零售装置,以美妆科技革新线下消费体验;

2021 年年底,将携 YSL 美妆在中国市场正式推出 Perso 智能 AI 系统,该系统为全球首款家用定制化妆品配方产品,于第三届进博会完成亚洲首秀,一经亮相便备受关注;

积极引入新品牌,满足消费者日新月异的精细化需求:

o 今年 4 月,获临床专业认证、专为问题肌打造的彩妆护肤品牌依科美 IT COSMETICS 将正式进入中国大陆市场;

旗下活性健康化妆品部在中国持续加大皮肤科学学术层面的投入:

o 将大规模深入医院、医学教学基地一线,与专业学界人士开展深度学术合作;

o 将提供更多皮肤科学相关服务,如敏感肌舒缓、超光子联合护理、AI 智能测服等,以此加持自有产品功效,解决更多消费者肌肤护理的痛点。

“选择”:从 “数字化” 进化为 “数智化”

加速布局 AI 人工智能引擎,通过先端科技引领数据变革,将多元数据整合进实时的以消费者为核心的企业自有美妆数据湖,以高标准的数据整合、数据质量与精准度进行以消费为中心的商业决策与运营;

在消费者洞察领域,依托大数据和人工智能建立包括品类趋势知识库、色彩趋势知识库、成分库和产品知识库在内的全方位美妆洞察生态体系。

“自立”:从 “敏捷企业” 蜕变为 “自我进化企业”

成为集团的 “全球美妆科技中心”,未来将更紧密地与巴黎和纽约中心协作,获得更多来自集团的资源支持;以数据为核心为中国和全球市场探路,服务增强美妆(Beauty augmented by service)和技术解决方案的协同创新突破,驱动欧莱雅加速转型成为敏捷、智慧的 “美妆科技公司”。

针对未来人才,欧莱雅在全球提出了 “Freedom to Go Beyond” 的全新雇主价值主张,希望召集一群 “自由,敢超越” 的人与公司一起创造不同:

o 欧莱雅中国基于本地市场和人才特质,制定了 “ABCDE 自进化型组织与文化模型”,从敏捷(Agility)、无界(Borderless)、协作(Collaboration)、多元(Diversity)和赋能(Empowerment)五大方面着手,让 “以人为本” 的理念深入组织核心,让每名员工都成为公司不断进化的驱动力。

“文明”:将企业价值从 “改变你我生活” 上升到 “改变世界”

为推动公司更大程度地发挥美和自身改变世界的力量,推出全新愿景 “Create the Beauty that Moves the World”(为推动世界进步而创造美);

2021 年 5 月 7 日-10 日,欧莱雅将发挥在旅游零售领域深耕 40 余年的专长,参与在海南举办的首届中国国际消费品博览会,借助这一举世瞩目的消费精品展览,将 “美好消费” 的生态圈做大做强。

附录 2:2020“HUGE 美好计划” 四大驱动力及案例分享

驱动力一:“新消费” 淬炼 “韧性成长” 能力

出行受限时期,为给消费者的线上活动提供与线下别无二致的服务,欧莱雅中国推出多个线上线下渠道融合(O+O)应用,以及多项虚拟试妆、肌肤检测等线上服务,并上线 19 个 WeMall 商城,以数字化手段赋能品牌,在 “云端” 服务消费者,最终全年电商占比高达 60%(未经审计数据);

随着越来越多消费者在线上消费,欧莱雅中国深入探索直播与电商创新,通过全新的社交电商模式与消费者连接,2020 年通过社交电商达成的成交额相较于 2019 年实现了翻倍增长;

疫情进入防控常态化阶段后,消费者的购买行为日趋理性,更信任专业人士的推荐,健康在其价值序列中被提到了前所未有的高度,对此欧莱雅中国与权威医学专家展开多维度合作,形式包括联合发布理性护肤白皮书、邀专家前往品牌直播间进行专业科普;

旗下兰蔻、三熹玉、YSL 美妆、巴黎欧莱雅沙龙专属等多个品牌,在华开设多家全球及亚洲首店,提速布局 O+O 新零售,打造沉浸式消费新场景与新体验;

积极引入新品牌,满足消费者日新月异的精细化需求,计划将于今年 4 月将获临床专业认证、专为问题肌打造的彩妆护肤品牌依科美 IT COSMETICS 正式引入中国大陆市场。

驱动力二:“新科技” 打造 “颠覆创新” 新能力

突破功效:主要在护肤、彩妆与护发领域重点发力,以多个核心专利成分与专研配方满足消费者对于高功效的追求,如巴黎欧莱雅首次结合视黄醇衍生物和欧莱雅集团专利成分玻色因,为中国消费者推出了 “逆时瓶精华”。这款由欧莱雅中国研发和创新中心专研的抗皱产品一上新便成为爆品,一举打破了天猫小黑盒美妆护肤新品的成交记录;

突破品类:推出许多业内首个细分品类,更积极拥抱反向创新(C2B,从消费者到企业)模式,向美妆行业带来了更多 C2B 的成功案例,如业内首个男士彩妆单品——欧莱雅男士小黑管、全球首个兼具直卷造型与护发功能的蒸汽水光护发仪器——水光蒸发棒;

突破生态圈:举办业内首个美妆科技领域的开放式创新项目 “BIG BANG 美妆科技创造营”,500 余家科技初创企业共襄盛举,齐力助燃美妆行业与科技行业碰撞所产生的创新火花,共同突破两大行业生态圈间的壁垒。

驱动力三:“新组织” 滋养 “敏捷赋能” 新能力

为减少疫情对于业务所带来的影响,迅速搭建云管理平台与一系列 O+O 应用,助力品牌线上销售、运营与线下选址;

注重保障消费者信息与数据安全,荣获集团首个 ISO27001 信息安全管理体系认证证书;

内部开展 “享学” 在线培训项目,以多样化的形式持续加强对员工学习的辅导与支持,在赋能人才的层面也取得了突破性进展,线上学习的人均学习时长占总学习时长的 78%,约为 2019 年的 40 倍。

驱动力四:“新格局” 孕育 “思想引领” 与 “价值共创” 新能力

“思想引领”

第三届进博会期间担任参展商联盟理事会首任轮值主席与日化消费品专业委员会首任会长单位 “双料主席”,与专委会其余六家成员企业协同制定了专委会全年 “五个一” 工作计划,包括一个论坛、一场直播、一个政策解读会、一场海外推介会、一本行业报告,推动构建消费者、企业和社会共创、共享、共赢的 “美好消费” 生态圈。

“价值共创”

启动全新可持续性项目 “欧莱雅,为明天(L’Oréal for the future)”,制定了一系列面向 2030 年的宏伟目标;

积极推动自身可持续的业务转型,欧莱雅中国宜昌天美工厂正式启动了集团亚太地区首个水循环试运营项目;

不断赋能生态圈合作伙伴,构建可持续的生态系统:

o 举办一场关于年轻人 “明天观” 的可持续互动展;

o 举办首个以可持续为主题的集团日直播;

o2020 年全年累计发出逾 4000 万绿色包裹,并发动近万名年轻人参与了 “绿色包裹涂鸦征集令” 共创;

协同多方力量共建本土美好社区,以形式多样的社区活动让 “美好消费” 的理念启迪更多消费者。