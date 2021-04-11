科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.04.05-2021.04.11）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

2020 年获超 10 亿美元融资、2021 年上半年有望再获超 10 亿美元融资、斥资 200 万美元收购同行 Scholr、斥资 1.5 亿美元收购 Toppr、斥资 10 亿美元收购 Aakash···本周，我们借印度在线教育 “十角兽”Byju’s 简要回顾了印度在线教育市场这两年来了疯狂历程。

根据 Businesswire指出，印度在线教育市场的价值规模在 2018 年时为 390 亿卢比（约合 5 亿美元）。然而这一数字却有望在 2024 年达到 3603 亿卢比（约 48 亿美元），实现 43.85% 的年复合增长率。可以看到，包括 Byju’s 在内的 3500 多家印度教育科技相关企业正迎来一波增长高峰。

不可否认，疫情的出现使得这一爆发成为可能。根 Blume Ventures 的数据，印度教育科技类初创公司在 2020 年所获得的融资较上年相比达到了 3 倍增幅。但另一方面，在这一飞速增长的背后，当地互联网进程所起到的关键作用——作为全球第二大智能手机市场以及成为拥有超 6 亿互联网用户、全球第二大互联网大国，印度的移动互联网基础在今年来得到了相当大程度的发展。

然而，有机构指出，在印度，大多数家庭在经济上都很拮据，买不起智能手机。而在少部分拥有智能手机的父母中，大多数为劳工群体，早出晚归的作息使得其子女更难接触到作为唯一在线教育设备的智能手机。该机构在其调研中发现，因为缺少智能手机、多个同胞之间共享一部智能手机、在线学习 Apps 上手难等原因，近 60％的学生无法正常使用在线教育的方式上课。

因而对印度而言，尽管在线教育正在进入加速期，智能手机普及率依然是制约着这一领域向前发展的瓶颈。在这样的情况下，Byju’s 也选择了向其他拥有一定移动互联网基础（或者近年来移动互联网普及率快速发展）的国家发展，以作为对自身企业发展的一种补充。也许，这正是当下印度在线教育企业的另一种未来。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

印度外卖巨头 Swiggy 获 8 亿美元融资，估值 50 亿美元：据印度时报记者报道，Swiggy 的联合创始人兼首席执行官 Sriharsha Majety 在给员工发送的邮件中称该初创公司已经融资约 8 亿美元，除了现有投资者 Prosus Ventures 和 Accel 以外，还有 Falcon Edge Capital，Goldman Sachs，Think Capital，Amansa Capital 这些新投资者。

Majety 并未透露 Swiggy 的新估值，但他表示，鉴于投资者对 Swiggy 的看法非常乐观，新一轮融资已经得到大量认购。据知情人士透露，新一轮融资对 Swiggy 的估值超过 49 亿美元。到目前为止，这家初创公司已经筹集了约 22 亿美元融资。

美国风投机构 B Capital 或将把 40% 份额的全球基金投向中国：由 Facebook 联合创始人 Eduardo Saverin 联合创立的风投机构 B Capital Group 在中国的新负责人 Daisy Cai 表示，B Capital 将开始投资中国企业。

Daisy 在周一接受彭博社采访时透露，可能会将 B Capital 19 亿美元全球基金资产中的三分之一至 40% 投向中国。目前，B Capital 在美国的投资占全球投资的比例略高于一半，该机构的其他投资地区包括南亚、东南亚、拉丁美洲、欧洲。

瑞士数字金融服务公司 Alpian 获 1800 万美元 B 轮系列融资：由瑞士银行集团 REYL & Cie Ltd（“REYL”）孵化的数字金融服务公司 Alpian SA（“Alpian”）今日宣布，成功获得价值约 1800 万美元（1690 万瑞士法郎）的 B 轮系列融资。此次融资是 2020 年 A 轮系列融资的后续，上轮金额达 1220 万瑞士法郎。

Alpian 最近这轮融资，将使公司得以最终完成其为大众富裕人群（可投资资产在 10 万至 100 万瑞士法郎之间的个人）量身开发的数字产品，并确保所有业务到位，以便在获得监管部门批准后成功投入运营。该产品将尖端技术与传统投资顾问服务结合为一，根据个人偏好量身打造投资组合，并从每位客户的财富理念出发，为其提供独特的体验。此外还将提供支付服务，以满足日常银行业务需求。

新加坡零售视觉识别技术独角兽 Trax 获 6.4 亿美元 E 轮融资：新加坡零售视觉识别技术独角兽 Trax 近日宣布，获得了来自软银愿景基金（二号）及黑岩集团领投的 6.4 亿美元 E 轮融资。索尼创新基金、加拿大养老基金 OMERS 等新加入参投。据了解，摩根大通在这轮投资中充当了 Trax 的配售代理。

Trax 成立于 2010 年，主要为零售业提供计算机视觉识别解决方案，以帮助其更好完成销售目标。该公司是新加坡的第二家独角兽初创公司。除上述机构外，包括华平投资、博裕资本、厚朴投资、GIC 等均有对其参投。

Trax 表示，其云平台可为客户提供可视化的商店实时状况，从而加速零售快消企业的数字化转型，以适应瞬息万变的消费行为。此外，Trax 的方案也能过帮助用户及时做出基于数据驱动的决策，及时作出纠正和调整。

消息称 Twitter 讨论过以 40 亿美元收购 Clubhouse：在语音社交产品 Clubhouse 人气高涨之后，Twitter 实际上已经打造了自己的产品。但似乎该公司有考虑过直接将 Clubhouse 收入囊中。根据彭博社的报道，Twitter 与 Clubhouse 进行过关于以约 40 亿美元买下该应用的讨论。

据报道，谈话已经终止，目前尚不清楚原因。彭博社此前还报道称，Clubhouse 正在寻求以 40 亿美元的估值筹集资金。

走近 Byju’s，感受印度在线教育行业的高光时刻：周早些时候，有媒体报道称这家印度在线教育超级独角兽已经斥资 10 亿美元收购当地线下辅导机构 Aakash，而后者是一家拥有超过 33 年历史的线下连锁品牌，在印度全国境内拥有 200 多家实体辅导中心，为超过 25 万名高中生群体提供服务。据悉，这笔交易的支付方式由现金+股权的形式构成，包括约 6 亿美元的现金以及 4 亿美元价值的股票。

而这并不是 Byju’s 今年以来的唯一收购动作。今年 2 月中旬，Byju’s宣布将以 1.5 亿美元的价格收购当地同行 Toppr。Toppr 主打为 K12 群体提供在线教育服务，在印度拥有近 1600 万名学生用户。随后，又有消息指出 Byju’s 将以超 200 万美元（1.5 亿卢比）的现金形式收购当地线上答疑类教育平台 Scholr，作为对未能收购同行 Doubtnut 的补充。

另一方面，在于 2020 年获得超 10 亿美元融资后，在 2021 开年开年不到五个月的时间内，据彭博社近日报道，Byju’s 有望从B Capital等处再获得 10 亿美元融资。与此同时，Byju’s 目前也正在探讨是否在未来几周内再开放 2 到 3 亿美元的融资额度。截止至 2020 年年底，这家于 2011 年创立、于 2015 年推出在线教育产品 Byju’s 的印度在线教育平台已经在 18 轮融资中获得超过 23 亿美元融资，估值达到 120 亿美元。同时，根据接下来的一笔 10 亿美元融资，其估值将提升至 150 亿美元。目前，Byju’s 是印度第二大最有价值的初创公司，仅次于金融服务初创公司 Paytm，后者在上一轮融资中的估值为160亿美元。