不久前，瑞典皇家科学院公布了本年度的诺贝尔物理学奖得主，来自美、德、意的三名科学家凭借在 “理解复杂物理系统方面做出了开创性贡献” 而共同分享了这一奖项。

瑞典皇家科学院在当天发表的新闻公报中指出，日裔美籍学者真锅淑郎的研究展示了大气中二氧化碳含量的增加是如何导致地球表面温度升高。而德国科学家哈斯曼的部分研究方法则被用于证明大气温度升高是由人类活动排放二氧化碳所造成的。科学院表示，基于对 “建立地球气候的物理模型、量化其可变性并可靠地预测全球变暖” 方面的贡献，真锅淑郎和哈斯曼二人被授予了一半的 2021 年诺贝尔物理学奖项。

值得一提的是，除了为 “了解地球气候及人类如何影响地球气候” 奠定了基础，作为自 1995 年对地球臭氧层空洞研究（该年度的诺贝尔化学奖）以来的首次在气候研究方面进行表彰的诺贝尔物理学或化学奖，以及首次颁发给气候学家的诺贝尔物理学奖，不难发现本次表彰的背后蕴涵着各界对当下以全球变暖为核心的气候变化问题抱以怎样的重视和期待。

自工业革命以来，全球气温已经提升了近 1.2 摄氏度，并且全球变暖的趋势在近几十年来呈现出了加速增长的趋势。目前，全球二氧化碳水平已处于创纪录高位。联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 在近期发布的一份报告中表示，即使全球各国执行了最严厉的减排也不太可能阻止到本世纪末时全球平均气温较工业化前水平升高 1.5 摄氏度，全球升温的局面已无法避免。作为结果，由此而产生的日益严峻的极端天气和冰川融化等气候现象将会对人类社会造成更加难以估量的影响。

为了应对这一全球性严峻挑战，从各国间针对净零碳排放而推进的相关政策法案到全球范围内以能源革命为代表的未来展望，越来越多的应对措施正被逐渐提上日程。但这并不是一件简单的事情。作为全人类所要面临的巨大课题，气候变化需要来自社会各方的长期不懈努力。并且在其中，从个人到企业，从学界到政界乃至不同国别之间，尽管出现在面前的是一个共同的命题，对不同的群体而言，其答案却也会体现出各不相同的承载。

Oddbox 和 Winnow 是试图向这一问题作出答复的行动者大军中的另一些成员。这 2 家来自伦敦的初创公司希望通过自身的做法向外界证明：为了减缓全球变暖，那些源自日常生活中的微小举动也可以是一种很有力的回答。

联合国粮食计划署的一项数据指出，食物系统（包含收集与食物生产、加工、分配、制备和消费相关的所有元素和活动）占所有温室气体排放的 37%。然而，针对这一领域而作出的减排目标却被主要集中在更高层面上的土地使用的相关目标中。如减少食物损失和浪费，或转向更可持续的饮食这样的做法可以提供 125 亿吨的二氧化碳排放量减排指标——相当于减少 27 亿辆汽车上路的综合机会，但该方式却被广泛忽视。

体现在具体方面，Oddbox 看到，在英国，水果和蔬菜属于一种 “生产过剩” 的资源。而这些水果或者蔬菜的日常消费过程中，那些 “颜色与众不同” 或者 “外表不美观” 的食材最终所要面临的并不是被打包售出。相反，等待它们的命运往往是难以被接受、甚至是被当作垃圾处理掉，虽然从食用角度而言这些食材并不会有任何差异。以此为起点，Oddbox 便开始了它面对全球气候变暖这一 “不平凡” 问题时的 “平凡” 回应——将那些面临被丢弃的 “怪异（odd）” 食材重新打包出售，让它们发挥出了本应具有的价值。

经过 5 年的发展后，Oddbox 的服务现已覆盖到了伦敦和英格兰东南部的数百个地区。该公司表示，目前为止，Oddbox 已经减少了近 2 万吨食物的浪费。到 2025 年时，它希望这一数字可以达到 15 万。

Winnow 的做法则是聚焦在减少对 “正常” 食材的浪费上。通过基于计算机视觉识别技术的解决方案，Winnow 可以帮助酒店行业的厨房更加智能的减少食物的浪费。Winnow 称，该系统在无需人工干预的情况下自动检测并登记哪些食材被浪费，进而在后续给到更加符合实际需求的采购建议。该公司表示，其在识别被扔掉食物的准确度方面已经达到并超过了人类的水平。根据 Winnow 提供的数据，在使用了 Winnow 的技术方案后，这些厨房往往能在 6 到 12 个月的时间内减少 40-70% 的食物浪费，碳排放量每年减少高达 61000 吨。目前，Winnow 已经进到入了 45 个国家和地区。

当然，无论是诺贝尔奖的鼓励方向还是气候科技初创公司们所勾画的美好蓝图，上述内容仅仅只是缓解全球变暖战役中的冰山一角。随着全球变暖最后期限的逐渐临近，我们所需要的回答早已不再是 “是否做好了准备”，取而代之的是，“我们已经在哪种程度上进行了准备”。而这种变化也正是这些来自不同领域的参与者所在揭示和行动的表现所在——全球变暖是一个与全人类都息息相关的命题，每一方都可以为之付诸实际努力。

而从更实际的层面上来说，在通过减少食物浪费以降低温室气体排放的策略中，以伦敦为例，作为履行全球气候承诺的一部分体现，伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）已经为此制定出了更为明确的目标：到 2025 年，每位伦敦居民的食物垃圾将实现 20% 的降幅。同时，这些食品服务行业也可以选择签署加入非营利性慈善机构 WARP 的降低食物浪费路线图计划（Food Waste Reduction Roadmap）以及由伦敦市长和伦敦行政区合作伙伴 ReLondon 发起的帮助中小企业减少食物浪费的 FoodSave 计划，并从中获得一系列的全方位支持。

WRAP 表示，截至去年 9 月份，已有 171 家企业向 WRAP 做出了 “目标、举措、行动”（Target, Measure, Act）的降低食物浪费承诺。据悉，这些企业的总营业额超 2000 亿英镑，占英国食品制造、零售、酒店和食品服务行业总营业规模的 50%。WRAP 透露，其中已有 45 家企业公布了与上年的同比数据，这些企业已经避免了超 3 亿英镑价值（约合 18 万吨）的食物浪费。而基于这一进展，WRAP 所承诺实现的联合国可持续发展目标 12.3——“到 2023 年时实现食物浪费减半” 也正随之稳步落地。

接下来，自 1995 年便开始举办的一年一度的联合国气候变化大会将于当地时间 10 月 31 日至 11 月 12 日在英国格拉斯哥召开。在本次的第 26 届联合国气候变化大会（COP 26）上，来自近 200 个国家和地区的代表将在此围绕 “让世界更加积极地走上减少温室气体排放和减缓地球变暖的道路” 这一总体目标继续进行深度合作对话。这一次，我们或许会从其中了解到当下正在变得更加严峻的全球气候变暖局面，但如前文所见，它所需要的答案却不再那么遥远。