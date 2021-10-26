据外媒报道，印度在线教育初创公司 Teachmint 已于近日获得一笔 7800 万美元规模的 B 轮融资。这轮融资由 Rocketship.vc 和 Vulcan Capital 联合领投，Goodwater Capital、Epiq Capital 及其现有投资者 Learn Capital、CM Ventures、Lightspeed India、Better Capital 参投。消息人士指出，在这一轮融资中，Teachmint 的估值已达到 5 亿美元。不过这一数字并未得到该公司确认。

针对最新融资的用途，除了计划在半年内将团队规模扩大一倍以及加强产品体验，Teachmint 表示也会以此来展开 ESOP 激励计划，从而为其团队成员的贡献进行表彰。此外，该公司也透露，接下来将会加大其全球化扩张的步伐，并同时计划进行一些战略收购动作。

Teachmint 于去年 5 月份成立，是一个侧重于体现师生互动的在线教育平台。在在线教学之外，教师也可以在其平台上与学生进行虚拟互动、任务分配、费用收取等直接交互行为（该公司自称这种模式为 “ed-infra”，即 “在线教育基建”）。根据 Teachmint 提供的数据，其平台已支持 11 种印度方言语言，在印度拥有超 1000 万用户，并已与该国 4000 多家教育平台和多个国际教育机构展开了合作。据透露，Teachmint 正计划在短期内将其全球用户提升至 1 亿规模。

值得一提的是，有消息人士称，Teachmint 本次的新融资是于当地两家在线教育巨头中的某一家向其发出收购要约之后发生的。据悉，该巨头在当时表示希望以 4 亿美元的价格收购 Teachmint，但 Teachmint 并没有接受这一提议。考虑到今年以来在印度在线教育领域进行了多起同行收购的动作背景，这两家巨头很有可能分别为Byju’s和Unacademy（并且 Byju’s 的可能性最大）。

另一方面，本次融资也是 Teachmint 近半年以来的第三次融资。在今年 5 月和 7 月，Teachmint 分别获得了 1650 万美元的 A 轮融资和 2000 万美元的 Pre-B 轮融资。加上这笔 7800 万美元的最新融资，该公司迄今已经获得了近 1.2 亿美元融资。而基于上述的 5 亿美元估值，Teachmint 也将成为当地继Byju’s、Unacademy、Eruditus、upGrad、Vedantu之后估值第六高的教育科技初创公司。