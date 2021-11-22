11 月中旬，两家典型前置仓模式的上市生鲜电商平台发布了今年的三季报。数据显示，虽然二者的营收都有明显增长，但亏损也呈现同步扩大的趋势。相比之下，每日优鲜营收规模较小，而叮咚买菜更高的增长率背后也是更加严重的亏损。

20 倍于社区团购的履约成本让毛利率本就不高的生鲜电商雪上加霜，在前置仓这个巨头都很难站稳的赛道上，每日优鲜、叮咚买菜自身若没有持续稳定的造血能力，其前景堪忧。

营收大增，成本依然高企

财报显示，每日优鲜 2021 年三季度净收入大增 47.2% 至 21.2 亿元，创下单季新高。毛利率环比增长 4.8 个百分点至 12.3%，净亏损环比降低 39%。值得一提的是，净收入和毛利率的增长均超过了 Q2 给出的业绩指引上限。

而叮咚买菜在第三季度营收为 61.9 亿元，同比增长 111%，净亏损为 20.106 亿元，Non-GAAP 口径下，亏损率为 31.9%，环比下降了 5.3%。

Q3 业绩对比

数据显示，二者成本和费用的增速均超过了总营收的增速。履约成本及营销成本都构成了两家公司的主要支出项目，而履约成本过高也是造成每日优鲜亏损的主要原因之一。

每日优鲜第三季度运营开支为 12.314 亿元，其中履约开支占比一半以上为 6.379 亿元，2020 年同期为 3.962 亿元。这主要是由于履约订单的数量增加，以及由于公司增加了产品交付、仓库运营、质量控制和客户服务人员以进一步增强履约能力；销售和营销开支为 2.562 亿元，2020 年同期为 1.703 亿元，这主要是由于公司为获得新客户和留住现有客户而举行了线上和线下广告活动，从而使得广告和营销推广费用增加。

叮咚买菜 2021 年第三季度成本与费用为 82 亿元。其中，营业成本为 50.6 亿元，同比增长 109.2%；履约成本为 23 亿元，同比增长 120.8%；销售与市场费用为 4.28 亿元（约 6650 万美元），是去年同期的 3 倍多，叮咚方面的解释是为了获得新客户而在销售与市场营销费用上的支出增加。

今年 6 月，每日优鲜、叮咚买菜同日提交上市申请，为争一个 “生鲜电商第一股” 的名头打得火热。上市后，二者的处境与先前相比却都有些凄凉：每日优鲜上市当天即破发，至今不到 5 个月的时间股价跌去近七成，总市值已缩水至 10.45 亿元；而叮咚买菜上市前募资规模骤减超 70%，只在上市的第二个交易匆匆收获了一次高达 62.84% 的涨幅后便一路震荡下行，终于在今年 9 月底涨回发行价。

大致梳理以上数据便可发现，二者虽然都在三季度获得了显著的增长，但也都仍处于用亏本换增长的状态中，其股价变动也基本反应了资本市场对其态度，虽然都不够看好，但营收与用户规模更大的叮咚买菜显然更讨喜一点。

第三方数据显示，用户增长方面，截至今年 9 月，叮咚买菜的 MAU 达 3471 万，每日优鲜 MAU 为 900 万；订单方面，每日优鲜三季度完成的订单总数达 2870 万份，而叮咚买菜三季度月均下单用户数已突破 1000 万大关。

叮咚买菜押注产品，每日优鲜布局 To B

虽然在营收、GMV 方面叮咚买菜已领先于每日优鲜数倍，但在偌大的社区生鲜赛道上，二者都面临与阿里巴巴、美团、拼多多、京东等互联网巨头们的竞争。烧钱换规模的打法对于小玩家来说终究难以持续，双方要做的是专注自身，早日实现盈利。为此，这两家前置仓模式的生鲜电商也走上了两条截然不同的道路。

上市前，每日优鲜作为前置仓的首创者，在全国的前置仓数量曾一度超过 1500 个，而截至 2021 年 6 月底，每日优鲜前置仓数量已下降至 625 个，累计缩减一半以上；与之相对应地，叮咚买菜则执行了扩张策略，上市前其前置仓数量约为 900 个，截至 2021 年第三季度末，叮咚买菜已在全国 37 个的前置仓数量已达 1375 个。

此外，在具体业务方面，二者也做出了相应的战略调整。

每日优鲜继续拓展招股书中提出的 (A+B)x N 战略，从生鲜零售商升级为数字化社区零售企业。在优化前置仓 (A) 的同时，截至 2021 年 9 月 30 日，在智慧菜场 (B) 业务侧，每日优鲜已在 18 个城市签约了 73 家菜场，其中 52 家已经开始运营。在零售云 (N) 业务侧，每日优鲜则与 11 家客户签订合作协议，逐步进行产品布署。

长期来看，智慧菜场 (B) 和零售云 (N) 这两块 ToB 业务将成为每日优鲜实现持续发展的新引擎。但由于尚处早期阶段，暂未能起到提升估值的效果。

而叮咚买菜也在三季度将最新战略调整为 “效率优先，兼顾规模”，不仅加大了对供应链的投入，包括订单农业、产地直采、自有品牌以及在农业科技和食品加工等方面，还在商品层面专注建立自有品牌。

三季报数据显示，叮咚买菜生鲜的源头直采比例升至 79.1%；其主要自有品牌在相关品类的 GMV 占比达 27.0%。平安证券报告指出，长期来看，叮咚买菜自有品牌的占整体 GMV 的比例将从今年三季度的 5.8% 提升到 30% 左右。

叮咚买菜押宝产品的布局意味着其重资产的路线将持续；而每日优鲜在几个月里锐减的前置仓数量也未能换来立竿见影的盈利。对于四季度的业绩指引，两家公司都预测亏损率将明显收窄。不过，按照目前数据面上的亏损速度，每日优鲜与叮咚买菜的现金流恐怕都很难支撑其未来一年的运营。

当行业净利润率依然为负，当勉强提升的毛利率依然无法覆盖成本，当营收与规模增长的前提依然是更高的履约与营业费用，每日优鲜与叮咚买菜要实现真正的扭亏，仍是困难重重。