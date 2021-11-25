根据德勤在今日发布的一份数据报告显示，今年以来，东南亚企业已从共计 121 次 IPO 中筹集到了创历史记录规模的 98 亿美元资金，总市值增加到 361 亿美元。

报告进一步指出，这一规模超过了去年全年的水平。其中，与去年相比，今年的 IPO 数量增加了 6%，募资总额增加了 39%，IPO 总市值增长了 24%。

此外，报告也强调，得益于稳定的经济、强劲的货币政策、低利率以及表现良好的国内流动性，泰国已连续第三年成为东南亚地区从 IPO 中募集资金最多的国家，领先于印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南。据悉，泰国证券交易所在今年已筹集了 42 亿美元的 IPO 资金，占东南亚地区 2021 年 IPO 资金总额的 43%。

德勤表示，目前，IPO 仍然是泰国证券交易所（SET）的一大主要增长动力。德勤泰国颠覆性事件咨询负责人（Disruptive Events Advisory Leader）Wilasinee Krishnamra 称，“从石油企业到电信、零售商和金融公司，泰国今年的 IPO 类型丰富多样，这吸引了大批投资者的关注。”

他也进一步指出，“我们预计泰国接下来至少还会有 10 个 IPO 项目出现，来为今年出色的 IPO 表现画上圆满句号。根据最近的上市科技公司在另类投资市场（MAI）中的表现，我们或许可以看到更多与通常的传统公司有所不同的数字和科技公司在泰国上市。”

把目光移向其他地区。在今年的前十个半月中，印尼有 40 家公司进行了上市，并为此筹集了了 23 亿美元的资金——这一数字较去年全年的 3.77 亿美元呈现 600% 的增长。其中，Bukalapak 为其提供了最大推力，该公司从 IPO 中筹集了 15 亿美元。基于上述表现，印尼已成为东南亚地区今年的第二大上市地。

德勤印尼颠覆性事件咨询负责人 Imelda Orbito 表示，“随着当地政府面向 14 家国有企业转而上市的私有化计划的展开，以及针对用加速板成为中小企业成长所需的筹资替代方案的承诺和备受东南亚科技界期待的科技巨头企业的上市，（对印尼来说）我们预见这是一个属于上市时代的新风口。”

菲律宾的表现同样值得关注。根据本次报告，今年以来，菲律宾的 IPO 募资总额已超过过去四年的总和。

马来西亚和新加坡则显得稍微逊色。就马来西亚而言，今年，尽管其 IPO 数量从去年的 19 个增加到了 24 个，但该国募资总额却从 4.9 亿美元减少到 1.8 亿美元。而截至 2021 年 11 月 15 日，新加坡交易所（SGX）从 5 笔 IPO 交易中共筹集到 2.7 亿美元的 IPO 金额。相比之下，该交易所在 2020 年从 11 笔 IPO 交易中筹集了 9.68 亿美元。

针对这一局面，德勤马来西亚颠覆性事件咨询负责人 Wong Kar Choon 认为，随着马来西亚证券委员会第三个资本市场总体规划的推出、当地运营流程的数字化转型以及该地经济的疫后恢复，他对将有更多公司于明年在印尼上市这一预期感到乐观。

而就新加坡来说，德勤东南亚及新加坡颠覆性事件咨询负责人 Tay Hwee Ling 表示，在 Daiwa House Logistics Trust 和 Digital Core REIT 分别于今年 11 月 19 日和 22 日注册提交了 REIT IPO 文件后，未来的一个半月将成为新加坡资本市场的亮点时刻。

此外，她也强调，新交所于今年 9 月份推出的 SPAC 上市框架也有助于为新加坡资本市场提供新的增长动力。“通过对二级市场上市规则的强化和 SPAC 框架的引入，东南亚地区的那些知名企业在准备上市时也有了更多的选择，就近上市变得更加成为可能。而更多更多东南亚 IPO 的出现及其产生的积极效应也助于提高新加坡作为一个国际资本市场的活力，从而为有志于上市的企业提供一个良好的增长平台。”