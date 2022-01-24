提到欧莱雅，大家脑海里一定会浮现出梳妆柜上琳琅满目的化妆品和护肤品，尽管欧莱雅已经跻身全球一线，然而对于欧莱雅来说，守成的同时，对未来的探索也必不可少。去年的 CES 上，欧莱雅带来了 Perso，与其说是硬件创新，不如讲是对消费者极致妆容需求的呼应。

早在几年前，欧莱雅就开始尝试将 AR 技术用于美妆行业。其推出的 Makeup Genius 手机 app，可利用手机前置摄像头捕捉用户的面部特征与表情，让用户虚拟试用 300 多种化妆品，实时观察妆效。

工欲善其事，必先利其器。随着中国消费升级，人们对美妆产品的要求越来越高了，疫情之后，居家时间增长，使得美妆仪器逐渐向 “居家化” 靠拢，恰逢 1 月初欧莱雅又在 CES 上推出了全新的 Colorsonic 和 Coloright，这是对疫情家庭染发需要的关照，也是对于自身百年前首款染发配方的新的传承。

用打印机的思路做染发工具

当新冠疫情迫使众多沙龙临时关店时，居家染发业务增长了 6%。在此期间，消费者面临居家染发带来的种种困扰，比如弄脏周围环境、操作不便，多年以来传统染发剂在操作体验上几乎没有任何改进。那么此时，一款轻便的，采用创新、清爽的工艺将染发霜混合并均匀涂抹，让消费者在家中就能获得稳定的染发效果的手持染发设备就应运而生了。

欧莱雅全球创新科技孵化负责人 Guive Balooch 告诉动点科技，本产品是为所有头发类型而设计的。不同的头发长度、质地、卷曲度和发色，且通过一次完整的染发流程操作即可实现长期的染发效果。

“得益于管芯系统，在设备启动之前染发剂和显色剂是相互分离的——这是保持颜色纯度和新鲜度的关键所在，同时也能存放剩余染发剂，以便后续修补和遮盖灰白发。该产品还拥有一个对应的应用程序，它采用 ModiFace 技术，具有虚拟试妆功能。消费者可通过该应用程序直接订购设备和管芯，非常方便。”Guive Balooch 表示欧莱雅计划从 2023 年初开始在美国发售 Colorsonic，将由此评估出集团对该产品的全球推广计划，他透露这款产品的价格将较为亲民，适合大众市场。

而 Coloright 是一个为沙龙美发师打造的、搭载人工智能的染发系统。它具有虚拟试妆功能，能够预测理想发色，同时这款设备装有一个读数器，能够分析客户的头发情况，测量影响染发有效性的因子，其中包括发色、灰白发比例、头发长度和密度，同时设备配备一个装有包含染发剂干珠的分配装置，还有若干装有底霜、显色剂和稀释剂的管芯。这些成分相互混合，共同形成一套个性化的染发配方。Coloright 能够将该配方的所有成分精准分配，同时提供超过 1500 种定制选项。

随着消费者对美妆产品的个性化需求不断增长，传统美妆品牌也将从对常规护肤品、化妆品的研发中分出精力来精细化打造可自定义的美妆配制产品。未来美妆企业或能够基于大数据和人工智能技术，向消费者提供更多有关不同肤质、气候环境下更加个性化的美妆工具或解决方案。

新的赛道

十年前，欧莱雅推出了自己的科技孵化器，该孵化器是作为研发与创新部门内的一家初创企业而设计的。如今，欧莱雅在美妆领域的积淀已经非常深厚，从 AR 试妆到去年的 Perso 再到今年的 Colorsonic，欧莱雅科技孵化器的实力不可小觑。

Guive Balooch 认为：“欧莱雅科技孵化器的目标之一是不断创造重塑，因为我们一直积极应对消费者持续变化与革新的需求。未来之美是个性化的，而科技则是帮助我们以全新方式实现这一目标的关键。”

《2025 美妆行业科技应用前瞻报告》指出，在新冠疫情之后，消费者更加倾向通过科技视角寻求健康体验。36 氪研究院也曾预测分析，传统业态下，中国美妆行业将稳健发展并在 2025 年达到 6203.5 亿元市场规模；科技赋能下的美妆行业则将迎来爆发，市场规模将在 2025 年达到一万亿元左右。

虽然目前美妆领域对于科技的运用还没有那么广泛，但是未来对创新科技的应用程度和规模，无疑将成为新世代消费者市场主导下美妆品牌持续发展的护城河。正是因为洞察到了这样的趋势，欧莱雅才会在几年前就做出向美妆科技公司转型的重大决定。

对此，Guive Balooch 坦言：“在过去几年中，消费者需求确实发生了变化。人们想要更个性化和独一无二的体验，同时也要简化日常美妆护肤的流程，让这些步骤变得更简单，可以完成得更快。因此美妆科技一直是国际消费电子展的一大热门品类。无论程度深浅，每个人都自有一套日常美妆护肤流程。基于大众市场的呼声与需求，如何针对长久以来消费者面临的挑战及困扰，研究创新的解决方案，是尤其受到各方关注的热点。”