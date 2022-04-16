固守 “贸工技” 模式；只靠投资收购壮大规模；国企、私企身份不明；负债率过高；管理层年薪过亿…… 这些根深蒂固的刻板印象早就让联想这家本土成长起来的国际化大企业饱受诟病，而去年十一黄金周后的科创板一日游、被独立学者司马南接连炮轰，更让联想一度 “社死”，被推上舆论的风口浪尖。

撤单科创板也让联想最主要的问题再次暴露在公众面前：缺乏核心技术与创新能力、研发投入占比过低已经影响到联想对外 “科技创新” 的形象塑造。终于在今年 4 月初，成立第 38 年的联想集团决心要摆脱组装和销售公司的定位，不仅提出大幅增加研发投入，更喊出冲击两个细分市场第一的口号。

那么当下的联想在服务器及 IT 服务市场取得了哪些成就，前期战略是否奏效？与更头部的企业之间还有多少差距，又将采取哪些新的竞争策略？

“隐形” 的金融业务收入

2021 年之前，联想控股财报中的业务收入总是由 IT、先进制造与专业服务、金融服务、农业与食品、创新消费与服务五大板块构成。

尽管联想的 PC 业务市场份额稳居全球第一的宝座，但其利润率却仅有可怜的 2.8%，而金融产业虽然收入有限，却始终是联想盈利来源的大头。在联想系列的第七集中，司马南指出联想是一个 “资本永不眠” 的 “金融帝国”，联想控股利润的半壁江山都来自其金融业务。

数据显示，从 2014 年至 2020 年的这七年间，联想控股的金融业务净赚了 117.55 亿元，而 IT 业务只赚了 70.99 亿元，比金融业务少赚近 47 亿元。

据了解，联想集团的金融版图涵盖了贷款、融资租赁、第三方支付、财产保险等，早期联营及附属公司包括拉卡拉支付、考拉科技、汉口银行、现代财险、卢森堡国际银行、正奇金融、君创租赁，并持有翼龙贷等 6 家小贷公司，其中考拉科技和正奇金融所持有的 5 家小贷公司的贷款余额在 5、6 年前就已超过了 100 亿。

不得不承认，小额贷款业务在联想金融板块中具有举足轻重的地位。

2018 年，联想的金融业务收入达到顶峰，当年净赚近 26 亿元，是其 IT 业务收入的 2 倍多。但随着 P2P 网贷暴雷潮开始出现，联想金融业务主体之一的正奇金融也从 P2P 公司奇乐融的股东中退出。之后，联想控股金融业务的净利润便连续两年出现下滑：2019 年金融服务业务收入 88.15 亿元，净利润为 20.76 亿元；2020 年金融业务收入 77.67 亿元，净利润 18.74 亿元。

2020 年底，联想控股又将另一家小贷业务的运营主体考拉科技 3% 的股权被转让给了一家商贸公司，从 2021 年半年报开始，考拉科技也不再出现于联想控股的财报之中。这使得联想控股金融服务业务的收入再度下滑，2021 年中期报告中金融业务净利润骤降至 3.18 亿元，甚至不到 2021 年净利润的五分之一。

值得注意的是，虽然由联想集团开展的 IT 业务的收入在 2018 年~2020 年期间不断增长，但其最终的净利润也只在 2020 年赶超了金融业务。

或许是为了迎合监管整治现金贷的风潮，又或许是为了避嫌，总之从 2020 年下半年开始，联想已不再披露旗下小贷公司的贷款余额；在最新披露的 2021 年年报中，联想控股甚至一改之前按业务板块披露收入、利润的模式，仅列出收入贡献较大的几家公司，并将其余公司的收入情况全部整合到了 “产业孵化与投资” 板块中。2021 年全年，卢森堡银行收入 44.65 亿元，并为联想控股贡献了 8.73 亿元的净利润。除此之外，其余金融业务板块的营收情况完全不可见。这或许也是联想在暗示不希望再作为金融公司被评头论足。

2018 年 7 月，联想控股以 15.34 亿欧元收购了卢森堡国际银行（BIL）89.936% 股权，这一价格明显高于该银行被收购前 12.6 亿欧元的净资产，属于溢价收购，在当时也引发了一定的质疑。

4 月 14 日，北京证监局对联想控股采取责令改正行政监管措施，不仅指出联想控股存在年报披露不及时的情况，还提及上述银行收购事项在上交所披露时间晚于港交所。截至目前，联想尚未对此作出公开回应。

力争 2 个细分市场第一

2021 年全年，联想控股实现了 4898.72 亿元的营收，同比上升了 17%；净利润为 57.55 亿元，同比增长 48.78%。由于 2021 年下半年净利润增速明显放缓，市场对联想的这一份成绩单并不满意。

4 月初，联想中国区 2022/23 财年誓师大会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，2021/2022 财年前三财季，联想中国目前 3S 业务营收占比已经突破 25%，年比年增长 46%，成为不折不扣的新增长引擎。

一年前的誓师大会上，联想刚刚宣布重组架构：智能设备业务集团（IDG）、基础设施方案业务集团（ISG）和全新成立的方案服务业务集团（SSG）齐头并进，分别承接智能化变革 3S 战略，即以 SmartIoT（智能物联网）、 Smart Infrastructure（智能基础架构）、 Smart Vertical（行业智能）三个维度的服务为导向。

年报显示，2021 年，联想集团以 PC、手机业务为代表的智能设备业务（IDG）有所增长，其中，联想 PC 在去年第四季度国内市场出货量 690 万台，在 2021 财年前三财季，联想中国的 PC 市场份额达 43.7%，连续第四年突破历史新高；手机业务则在第四季度同比增长了 46%；包含混合云、AI 等业务的基础设施方案业务（ISG）在第四季度首次盈利，且在利润率上 “大大优于” 其他业务，推动了集团整体盈利能力的提升；2021 财年第三季度，SSG 营收同比增长 25% 至 95.8 亿，居所有事业群增速榜首；运营利润 21 亿，运营利润率达 22.2%。SSG 新业务集团开始成为联想增长的第二引擎。

在上述已取得的成就基础上，刘军提出了三个小目标，分别是 “用 3-4 年左右的时间冲击 IT 服务领域的 No1”、“用 5 年左右时间冲击中国服务器市场 NO.1。” 和 “新财年 3S 收入占比超 30%。”

目前，联想 SSG 中国在 IT 服务市场排名第四，X86 服务器以 7.6% 的市场份额进入中国市场前四。

2020 年，联想以 2 年 1% 的市场增速首次跻身中国 IT 服务商前五名，市场份额为 2.16%，排名前四的企业为 IBM、华为、神州信息、新华三。行业头部之间差距较小，排名第一的 IBM 市占率不到 5%。咬合紧密。高度分散是 IT 服务市场的长期特征，但近年来，随着本土服务商市场份额大幅上升，行业市场集中度也在逐步加强。若能保持略高于现有的增长速度，联想完全有希望赶超 IBM。

中国服务器市场以 x86 服务器为主，行业高度集中，国内厂商占据了中国服务器市场的主流。2020 年，中国服务器市场前 5 大厂商分别为：浪潮、华为、新华三、戴尔和联想，销售额分别为 77.07 亿美元、36.37 亿美元、32.91 亿美元、14.94 亿美元和 14.51 亿美元，市占率分别为 35.6%、16.8%、15.2%、6.9%、6.7%。结合上文 2021 年联想 x86 服务器最新的市场份额，联想在 1 年内市场份额增长 0.9%，和市场份额排第一的浪潮之间还有 28% 的差距，若要完成 5 年力争第一的目标，联想 x86 服务器的市场份额每年增速需达到 5.6%。按照联想目前的实力来说，可能还要在销售方面再下苦工。

发力边缘计算等三大领域

与千亿级年收入规模相比，联想的研发费用占比实在少得可怜。

此前的科创板招股书显示，联想 2018~2020 财年的收入分别为 3423.83 亿元、3526.76 亿元、4116.2 亿元，同期对应的研发投入占比分别为 2.48%、2.63% 和 2.39%。

从绝对值来看，联想的研发投入一直在持续稳定增加：2019~2021 年度，联想在研发方面的投入分别是 102 亿元、115 亿元、120 亿元。但从费率来看，2021 年研发投入仅占收入的 2.45%，甚至低于 2018 年和 2019 年的研发费率。

服务导向之外，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆还将技术创新作为联想的第一大支柱。在 2021 年年报中，联想表示未来三年，集团将达到年均研发投入人民币 200 亿元的目标，研发人员数量将翻番，不低于 2.4 万人；2021 财年第四季度（2022 年一季度）联想集团已投入人民币 35 亿元，同比增长了 38%。

杨元庆则进一步表示，联想集团的研发投入将在 20/21 财年的基础上实现翻番，未来五年，联想的研发总投入将超过 1000 亿人民币。

但与同样土生土长、年营收相当的华为相比。联想追加后的研发投入依然是小巫见大巫：2021 年华为实现全球销售收入 6368 亿元，净利润 1137 亿元，同比增长 75.9%。虽然终端业务收入同比下降近五成，但华为去年的研发收入仍达到 1427 亿元，占全年收入的 22.4%，过去 10 年累计投入的研发费用超过 8450 亿元。

虽然华为同期净利润也达到联想的近 20 倍，但曾经从事过国产芯片研发的联想本可以是比华为更伟大的企业，可二者因为各自的选择走上了分岔路。长久放弃了科研攻坚、没有技术积累的联想要重新拾起研发，必然要付出更多代价。

在大幅提高研发成本之外，联想还进行了新一轮组织架构调整：从 4 月 1 日其成立全新的联想边缘业务部门。边缘计算、云服务以及基于元宇宙应用的 AR/VR 技术是联想在 2021 财年孕育并孵化的三大新兴创新业务，最新的组织架构也体现了联想将在在未来 2-3 年内将重点着力这三大领域。

其中，边缘计算和云服务正是杨元庆所认为的 “新 IT” 技术架构中的两个重要环节。在 5G+物联网+产业互联网发展的推动下，全球边缘计算产业蓬勃兴起。随着应用和数据量激增，网络带宽与计算吞吐量均成为计算的性能瓶颈，同时终端设备产生海量 “小数据” 等实时处理需求高速增长，带动边缘计算成为数据时代技术落地的重要计算平台，成为满足行业数字化转型中敏捷连接、实时业务、隐私保护等关键支撑。

目前，边缘计算尚处萌芽期，但其增量巨大。据 CCID 数据显示，2020 年，边缘计算市场规模达 199.4 亿元，同比增长 62.2%；2021 年中国边缘计算市场规模预计达到 325.3 亿元，同比增长 63.1%。

但仅在终端设备提供商赛道上，华为、中兴通讯等企业就早于联想入局了边缘计算，华为还连续三年被评为中国边缘计算企业 20 强之首。更不用说还有阿里云、百度、腾讯等云计算巨头玩家加入，网宿科技等 CDN 潜力股的不断加码…… 这意味着联想布局边缘计算的机会充足，但同时竞争压力也不小。