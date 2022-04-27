近两年以来，独角兽热潮可能是印度创投生态中最具代表性的一大焦点。然而随着它的暂时性消停（至少就这半个月以来），这一次，聚光灯也终于来到了一家 “非独角兽” 企业的身上。

印度餐饮运营管理解决方案提供商 UrbanPiper 在近日宣布，获得了一笔 2400 万美元的 B 轮融资。这轮融资由我们熟悉的印度风投界常客红杉印度和老虎基金领投，但在新加入投资者中，却新增了两位极为不寻常的身影——即，正于当地外卖市场展开激烈厮杀的 “印度版美团”Swiggy 和 “印度版饿了么+大众点评”Zomato。

对于印度的餐饮业而言，一家餐厅同时入驻多家外卖平台并不是一件不可思议的事情。有数据指出，当下阶段，每家印度餐厅平均会同 6 到 8 家外卖平台签约入驻。由此，对于这些餐厅来说（尤其是连锁品牌），尽管这一做法可能会为其带来大量的订单，但随之而来的多平台订单跟踪及从中诞生的一系列其他的管理流程便成了其无法忽视的头号难题。UrbanPiper 则正是瞄准了这一痛点，希望通过一个一站式的 SaaS 服务平台帮助商家集中处理这些流程。于是，UrbanPiper 便在 2015 年成立并启动了其业务。

据了解，基于 UrbanPiper 的 SaaS 服务平台，餐厅可以在一个单一的后台管理系统页面中接入多个外卖平台，在提升其菜品上架及营销策略调整效率的同时，更好地跟踪/管理其外卖订单情况。UrbanPiper 称，这种便捷的数据化方式可以让商家更加全面专业地了解其运营动向，从而让订单转化的成功率有效增加。

目前，UrbanPiper 的平台已提供了对 Swiggy、Zomato、UberEats、Talabat 等多个当地知名外卖平台的接入支持，合作餐饮品牌达 2500 多个。根据 UrbanPiper 的介绍，平台每月处理的外卖订单量近 1400 万份，所处理的线上订单量也占据了印度线上外卖总订单量的 18% 以上。

此外，UrbanPiper 也进一步强调称，自 2019 年 A 轮融资以来，公司的合作餐厅从7500 多家增长到了现在的超 2.7 万家，并且覆盖地区也从当时的印度和中东扩展到了目前的 8 个国家/地区（包括 MENA 和欧盟）。接下来，UrbanPiper 表示，随着消费者需求的变化，外卖行业也正快速发展。然而，全球各地的餐馆或许也都将因此面临和印度餐饮商家类似的挑战。从这一点出发，UrbanPiper 计划在未来两年内将其服务覆盖到更多餐饮业从业者中，将目前的 2.7 万家的数字提升至 20 万家。

说完 UrbanPiper 的业务模式，让我们继续把目光转向其 “不寻常” 的融资事件本身。作为主导了印度外卖市场的两家巨头，尽管在此之前两家企业均有着不同规模不同次数的投资行为，但本次则是 Swiggy 与 Zomato 首次聚在一起对一家当地创业公司进行投资。作为背景，根据量数 AI 此前发布的数据显示，截至去年第一季度，Swiggy 和 Zomato 在当地的市场份额几近相当，分别为 44% 及 43%。而这一结果是从 19 年四季度的 72% 比 7.6% 这一绝对悬殊对比突破而来。随着疫情对印度移动互联网生态加速效应的逐渐放缓，接下来自然是各凭本事，各抱佛脚。并且这对已经在去年完成上市的 Zomato 来说更是如此，毕竟烧钱不再可以成为上市公司的主要市场策略。从这一点来看，此次 “握手言和” 也就格外意义非凡。

值得一提的是，就 Zomato 而言，本次并非它对 UrbanPiper 的首次投资。在今年 1 月份时，Zomato 便对后者投资了 500 万美元。尽管本次 Zomato 没有公开透露此举的意图，但在当时，Zomato 是这么解释其投资目的的：“对 UrbanPiper 的投资有利于对我们的核心业务产生协同效应。这笔投资将加速这些公司的发展，并有助于填补印度外卖和配送生态中的重要空白。”

更值得注意的是，Swiggy 也在本次投资中表达出了类似的观点。Swiggy 首席执行官 Sriharsha Majety 在一份声明中称，“···在解决具体需求方面，UrbanPiper 的团队总是能通过一种为餐厅和 Swiggy 平台制造双赢的方式找到出路。我们对（印度外卖）市场的潜力充满信心···”

平心而论，至少在笔者看来，UrbanPiper 的产品并非多么创新或者独一无二。但站在现实的角度上来看，它却能在庞大的印度外卖市场中站稳脚跟并能起到切时的推进作用。而这并非一件易事。当然，尽管从我们的视角来看，印度的外卖市场本身就足够独特，但 UrbanPiper 以及由此衍生而出的这种并非竭泽而渔式的发展模式或许才正是使其壮大的一大关键因素所在。

也或者，用更简单的话来说，它可能会是像 Axilor Ventures 联合创始人兼 CEO Ganapathy Venugopal 所点评的那样——“UrbanPiper 是一个在正确时间下提供正确产品的典型案例。”