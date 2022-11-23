尽管东南亚科技市场震荡的阴霾并未褪去，随着一位新面孔在印尼证交所（IDX）的出现，这里却也显得不再那么沉寂。

本月早些时候，印尼电商平台 Blibli 宣布完成了其 8 万亿印尼盾（约合 5.1 亿美元或人民币）规模的 IPO 目标，并在印尼成功上市。不过，相比于为 IDX 带来了一位市值达 35 亿美元的新选手，面对二季度以来东南亚地区的裁员潮和融资寒冬现象，这一仅次于 GoTo 的印尼今年第二大 IPO 的规模或许更能体现出 Blibli 所被寄托地是一种怎样的承载。

Blibli（或者说Blibli.com）由 PT Global Digital Niaga（GDN，该公司隶属于印尼超级巨头针记集团/Djarum Group）于 2011 年推出，是一家土生土长的印尼电商平台，在 2021 年成为独角兽。与我们所熟知的 Bilibili 不同，Blibli 的名称是 “Beli-beli” 的缩写（在印尼语中，Beli 的意为 “buy/购买”，其股票代码选的也是 “BELI” 这一词语）。该公司认为，这会是一个容易被人记住且容易在搜索引擎中输入的名字。而随后的剧情也确实就像这家公司所期待的那样，基于 Blibli 明确的自我定位，这家 “后起之秀” 的名字随之深刻烙进当地消费者的印象中。

（相关背景：在 Blibli 成立时，印尼本土已经出现了 Tokopedia 和 Bukalapak 两家综合电商平台，二者的成立日期分别是 2009 年和 2010 年。）

作为 Blibli 的出发点，自成立之日起，该平台就把 “品质” 作为其主打特色，并通过品牌自营和平台寄售的经营模式来把控商品的质量。而在仓储和物流方面，Blibli 也积极贯彻了这一理念。除了与第三方的合作，Blibli 为之投入了相当的成本以建设自己的物流和仓储体系。根据创业邦统计，在印尼，Blibli 拥有 9 万多平方米的技术驱动仓库，并且同时也拥有 30 个总面积达 20 万平方米的普通仓库和超 300 个履约中心。

当然，从现实的角度上来看，尽管印尼电商产业和相关生态在近年来发展迅速，结合当地的社会发展阶段和实际消费水平，Blibli 所要面对的目标群体并不会像其他主打性价比的电商平台那样广泛，对商品质量和购物体验有更高追求的相对富裕的消费者才更可能会把目光转向 Blibli，而这也不可避免地决定了 Blibli 在市场份额方面要落后于 Tokopedia 和 Bukalapak。墨腾创投在去年 5 月份发布的一份报告中指出，Blibli 在当地仅属于第三梯队的综合电商平台，和JD.id（京东印尼站）并列。不过，该机构也表示，至少就其目标群体而言，Blibli 仍保持了一定的口碑，并且有媒体认为，这种专注于富裕消费群体的策略也逐渐成为了 Blibli 的优势。

回到 Blibli 本次的上市焦点方面。如果仅仅依靠它的 “非主流” 用户策略优势，Blibli 并不能轻易支撑起其 “IDX 今年第二大” 和 “迄今第五大” 的 IPO 成就。而在市场波动的当下，两倍于 Bukalapak 的市值更是显得 Blibli“不合理” 了许多（在 Blibli 公布其 IPO 计划时，Bukalapak 的市值约为 17 亿美元，而基于 Blibli 的 IPO 规模，该公司的市值有望达到 35 亿美元）。面对这些疑惑，主流观点把原因聚焦在了这片 “狭小空间” 中所能展现出的 “维度” 层面。

作为与其他电商平台相比的另一个不同点，在常规的日用消费商品之外，Blibli 也把其覆盖领域延伸到了生活方式方面。在 2017 年，Blibli 宣布收购了当地的在线旅行社Tiket.com，并从中为平台带来了交通出行和住宿预定的服务。到了 4 年后，Blibli 又进一步加大了这种步伐，收购了当地连锁超市上市公司 PT Supra Boga Lestari，后者旗下拥有 Ranch Market、The Gourmet、Farmers Market 等超市品牌。而这也为 Blibli 补充了线下渠道环节。

（有观点认为凭借身后超级巨头针记集团的庞大版图，Blibli 有望从中获得更大的扩展边界，但也有相反的观点表示，这种联系可能不会被投资者视为一种积极信号。因此针对这一点笔者暂且就不再过多赘述。）

目前，根据 Blibli 官网信息介绍，凭借其全渠道生态系统，Blibli 已经可以满足印尼消费者群体中近 90% 的潜在支出，涉及日常必需品、旅游出行、生活方式、电子产品，家具用品乃至水电费缴费等方面。于此，Blibli 对自身是这么评价的——“我们不仅仅只是一个电商平台，更是印尼人民日常生活中不可分离的一部分。”——而这也在某种程度上呼应了以上的观点，也或者说，在某种程度上验证了东南亚对超级应用的“执着”。

根据《2022 东南亚数字经济报告》显示，今年期间，印尼电商产业的 GMV 有望实现 22% 的年增幅，以此达到 590 亿美元。到 2025 年，这一数字甚至有望指向 950 亿美元，且印尼也将继续成为东南亚的头号电商市场。基于 Blibli 的这段与众不同的故事走向，未来，我们也将在不断前进的印尼电商领域中看到更多与众不同的可能。