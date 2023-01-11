在充满更多不确定性的2023年中，“艰难”或许是其中少有的能够被确定的主题。

IMF总裁Kristalina Georgieva在近日的一份新闻节目中讲到，由于现阶段全球三大主要经济体都在经历放缓的增长状态，新的一年（2023年）将会比它所承接的这一年更为“艰难”。而作为这一观点的背景，去年10月份时，IMF已经下调了23年的全球经济增长预期。当时，IMF表示，在未来的这一年（2023年）中，全球GDP的增长预期将减速至2.7%。相比之下，这一数字已经低于该机构在7月份时预测的2.9%。

这样的剧本也正在东南亚上演。咨询机构协力管理咨询 （Dezan Shira & Associates）在《东盟简报》指出，在今年，尽管东盟地区仍会是全球增长最快的区域之一，与22年相比，在不乐观的全球经济状况的影响和货币政策的收紧下，该地区的经济增长却也将会呈现出略微下降的趋势。不过，该机构也强调称，尽管宏观经济环境会更具挑战，在FDI（国外直接投资）层面，东盟地区将继续保持吸引力，并且其商业和国家投资趋势也有望在全年内保持一致。

国际风投机构Gobi Partners（马来西亚）执行合伙人Jamaludin Bujang向动点国际记者Yimie Yong指出，有多方面的因素正在预示着今年的坎坷，“通货膨胀、经济衰退、强势美元···更不用说战争、贸易问题、裁员、市场指数下跌、科技巨头的衰退等等”。

他表示，其中很多都对初创公司产生了直接影响，并且东南亚的初创公司同样未能幸免——在这些因素的影响下，初创公司的融资变得愈发艰难。而对于基金经理而言，尽管他们手中仍有大量的干粉（用于投资的资金储备），但他们的立场却也在更加谨慎，直到向好迹象出现。

另类资产调研机构Preqin对冲基金研究部副总裁Marissa Salim则表示，考虑到科技行业近期以来的发展趋势，“观望”将会是该领域在2023年的主旋律。她认为，科技公司的重点方向将会更加着重于盈利能力，或者以更精简的业务来创造收入。

当然，尽管东南亚的2023年注定充满挑战，这其中也存在着一些乐观的观点。

挑战重重，但不止阴霾

Jamaludin Bujang认为，东南亚是一个相对庞大的生产和消费市场，并且在全球政治立场方面保持着一定的相对独立性。而他也进一步指出，从某种程度上来看，初创公司所面临的这种挑战环境也是其选择优秀公司的过滤器，“那些已经完成自我调整的企业将会继续在既有市场中保持一定的立足之地。”

这样的乐观态度也为其他人所持有。AC Ventures是一家总部位于印尼的风投机构，其创始人兼管理合伙人Adrian Li告诉动点国际，对于东南亚最大的经济体印尼而言，2023年或许可以被看成是投资科技领域的一个好年头。

他表示，“在美国方面，我们预计其通胀将在年初达到顶峰，而加息也将随之结束。这种变化将会减弱经济衰退对美国的影响，并且会出现一些小的增幅。中国的重新开放和高库存的减弱也表达出了类似的信号。因此，对印尼来说，这些也都预兆着向好的迹象。因为商品的需求将呈现强劲的势头，使得国内利率的增长放缓，随之为经济发展带来更多动力。”

而作为背景，Adrian Li补充道，就22年而言，印尼央行预测，该国的GDP有望实现4.5%到5.2%的增幅，使得印尼成为一个规模达1.3万亿美元的经济体。

另一方面，他也向动点国际指出，对科技公司来说，持续深化的数字采用率和消费者参与度，以及随着生态系统中人才供应的增加而导致的劳动力成本的降低也将使其继续受益。

在他看来，那些拥有健康的资产负债情况和单位经济表现的公司将从中受益最多，而这对可以及时意识到22年的困境并能迅速为之做出成本削减调整的公司来说尤为如此。他透露，不少基金公司正在继续手握丰厚资金对顶尖企业们蓄势待发——如果企业能够以优秀指标证明自己的可持续增长能力，融资对他们来说将不会是一件难事。

他强调称，23年将是近十年以来投资科技领域的最好年份之一，“因为数字渗透率正处于历史最高水平，并且资本效率也在展示它的重要意义。”

着眼现在，也着眼未来

谈及对印尼的关注领域，Adrian Li也向动点国际分享了一些他的观点。他指出，在印尼的经济发展中，有一些领域是驱动其行业价值发展的主力，因为它们用技术解决了所在市场中的基本问题。

“这也是为什么从过去以及未来来看，我们会投资于金融科技、中小微企业（服务）、电商、垂直消费领域的出发点···但最近，在包括ESG和B2B上游产业等在内的新兴领域中，我们也注意到了一些值得关注的地方。”

Jamaludin表示，ESG是当前的热门主题，毕竟世界正面临气候变化、包容性、可持续发展、以及治理方面的问题。“我们认为，能够解决这些复杂问题的技术将推动行业在未来进一步发展···Gobi Partners现在正积极在马来西亚和东南亚寻找合适的相关公司。”

投资机构Vertex Ventures Southeast Asia and India合伙人Gary Khoeng也向动点国际分享了在今年为他所看好的一些新趋势。

Gary指出，这将包括具有成本效益的消费者解决方案、为创造者经济/网红经济赋能的新一波产品&服务、针对银行服务欠缺的用户的深化数字金融服务、减轻公共医疗系统的压力并实现家庭护理的数字医疗服务、农业&气候&可持续发展、以及并不局限于新能源车的出行交通工具。

而他也进一步表示，就规划层面来说，“我们也将专注于在东南亚和印度打造并丰富当地的初创社区，让公司走进到更多的东南亚地区，从而为那些优秀的创始人提供优秀的机遇。”

关于投资者层面的一些变化与期待

不仅仅是科技公司，变化同样出现在投资者阵营。

Jamaludin认为，现在抓住机会而不是采取观望态度的投资者将会处于更有利的位置。

“与过去不同，目前是投资者的市场。考虑到现在市场上的高干粉状态，这种情况可能不会维持很长时间。我们认为，相比于那些等待市场迹象出现转变的投资者，愿意承担风险、并当即抓住机会进行投资的投资者将处于更好的位置。”

Marissa表示，与前几年相比，过去的2022年间，东南亚的融资动向有了很大的变化。

“她补充说：“我们看到的情况是，与5年前相比，东南亚投资经理在2022年筹集的基金的平均规模变得更大。当然，部分原因也是因为这一年中有几家私募基金以更大的资金池收盘。”

Adrian Li则指出，继G20峰会之后，随着全球经济的努力复苏，紧张的地缘政治局势有望随之得到改善。此外，他也看到，在医疗健康、工业、乃至环境领域，相关政策新规的出台也在不断促使着经济领域的全面发展，而这也将成为推动数字化进程继续向前发展的有力推手。

另一方面，随着Sea、GoTo、Grab等当地巨头开始把目光转向自身的盈利方面，这些巨头旗下的非核心垂直业务也正陆续被降低优先级，或者完全终止。相应的，这些业务领域中的竞争也会随之减少。从这一点出发，这种转变也为初创公司提供了新的发展机会，并促使它们专注于保证质量的可持续发展模式。

“我们也相信，最强大的企业家和企业很有可能会在这段时期出现，而这将为科技领域的投资创造出一段更加引人关注的篇章”，Adrian Li说。

他进一步指出，后期投资者将在印尼发现更大的机遇，这里呈现出的估值要比他们在过去三年间见过的更值得期待。再加上退出市场的快速崛起，“未来几年有望成为投资（印尼）科技领域的最佳年份。”

注：本文原文来自动点国际（TechNode Global）发布文章《Ushering into an uncertain 2023: here’s what VCs & experts think》，原作者为Yimie Yong。动点出海经整理编译后发布。

封面来源：Drew Beamer on Unsplash