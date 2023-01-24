新春快乐！本文汇总了过去一年动点科技网站最受欢迎的十篇消费科技新闻资讯，带你回顾一下科技业界、智能硬件等细分领域都有哪些事情发生。

动点科技 2022 年十大消费科技新闻（按阅读量排名，点击标题可跳转查看）：

1.Nothing Phone (1) 正式发布：以设计为卖点的中端手机

消费科技公司 Nothing 终于如约发布了其首款手机产品 Phone (1)。这款手机最吸睛之处，一定是背面的发光灯条了。官方称法是 Glyph，它的亮度、图案可以自定义，用户可以通过发光方式知道通知性质；录像时会启动红色 LED 来告知被拍摄者；充电时会显示出电量灯条的效果。手机整体卖点偏向设计，定位为中端机型。

2.Unity 中国正式成立，阿里巴巴、中国移动、OPPO 与米哈游等参投

跨平台游戏引擎公司 Unity 已经与国内合作伙伴达成协议，建立全新的区域性的合资企业—— Unity 中国。阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集团等将参与投资该合资公司，Unity 中国的投后估值为 10 亿美元。

3.watchOS 9 正式推送：新表盘、增强版体能训练 app

苹果今天正式推送了 watchOS 9 更新，支持 Apple Watch Series 4 及后续表款。本次更新主要新增了新表盘，并更新了体能训练 app；睡眠 app 推出睡眠阶段功能；新的用药 app 让用户管理、了解和追踪药物使用情况。

4.CNN+ 宣布关停，距上线还未满月

CNN（有线电视新闻网）的流媒体服务 CNN+ 推出不满一个月就要停服了。CNN 新任首席执行官克里斯·利赫特（Chris Licht）在一场全体会议上传达了这一消息，该服务将于 4 月 30 日完全关闭。

5.Apple Watch Pro 据称将迎来自 2018 年以来的首次外观革新

苹果今年将推出三款新 Apple Watch，包括传闻中的 Apple Watch Pro。彭博社记者 Mark Gurman 在最新的新闻通讯中详细介绍了有关这款产品的更多信息。这款新型号据称专为「极限运动」设计，整体也将更加坚固。

6.郭明錤：Meta 推迟了 2024 年后所有新头显/AR/MR 硬件项目

天风国际分析师郭明錤今日表示，Meta 推迟了 2024 年之后的所有新头显/AR/MR 硬件项目。此外，Meta 还将 2022 年的出货量预测下调了 40%，从 1000 万至 1100 万部，下调为 700 万至 800 万部。

7.华为发布搭载 HarmonyOS 的新一代办公宝 HUAWEI IdeaHub S2 系列

近日，央视新闻携手华为举办“2022华为智能协作新品发布会”，发布了业界首款搭载HarmonyOS的华为新一代办公宝HUAWEI IdeaHub S2系列。

8.苹果今年会推出更坚固耐用的 Pro 版 Apple Watch

根据彭博社记者 Mark Gurman 在 Power On 时事通讯中的说法，苹果今年将推出三款新 Apple Watch，其中坚固耐用的型号可能会被命名为「Pro」。他认为新 Apple Watch 的 Pro 版将配备更大、防碎性能更强的显示屏、增强的远足和游泳追踪、更长的电池寿命，以及由优质非铝金属材料制成的更厚实、更坚固的表壳。

9.中兴通讯发布业界最小 Mini5GC，深耕行业数智化

近日，中兴通讯发布Mini5GC新品，业界同等性能尺寸最小。5G发牌已三周年，5G专网从小规模试点逐步发展至大规模成熟应用，5G核心网部署也进一步拓展至矿区井下、高铁飞机、柔性工位、油气勘探、应急救援等场景。然而，传统大网核心网设备动辄几台至几十台服务器，对机房条件要求较高，很难满足部署需求。基于此，中兴通讯发布Mini5GC新品，以超小超轻、超简组网、超高集成三大优势，助力矿区矿井安全生产、工厂工位业务灵活调整、应急高效精准救援。

10.iOS 16 已正式推出，带来全新锁屏界面

苹果今天早些时候推送了 iOS 16 正式版，适用于 iPhone 8 及后续机型。iOS 16 主要带来了锁定屏幕，可自定义锁屏；能在信息 app 中进行编辑和协作、在邮件 app 中使用新工具、还有实况文本和看图查询等更多与照片和视频互动的新方式。

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