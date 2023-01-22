又是一年过去，不知道各位读者 2022 年过得如何？本文汇总了过去一年动点科技网站最受欢迎的十篇新闻资讯，带你回顾一下都有哪些事情发生。值此新春佳节，动点科技也祝你春节愉快，阖家欢乐！

动点科技 2022 年十大新闻（按阅读量排名，点击标题可跳转查看）：

1.吉利全新SUV官图重磅发布，新车代号FX11

吉利发布了全新 A 级 SUV 吉利 FX11 的官图。据悉新车基于 CMA 架构打造，动力方面将会搭载雷神混动动力。吉利 FX11 整体造型偏向硬朗。前脸配备盾型矩阵格栅，大灯采用分体式设计，中间贯穿车头，两侧呈现獠牙状，极具攻击性与辨识度。车身侧面，采用悬浮式车顶造型。尾灯造型与头灯呼应。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4670/1900/1705mm，轴距为 2777mm。

2.福布斯发布 2022 年全球最佳创投人榜单，国内创投圈 17 人上榜

《福布斯》发布了2022年全球最佳创投人榜（The Midas List）。国内创投圈共有 17 人入选，相比之下，2021 年的榜单有 21 人。今年的榜单中，红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏位列第三，这也是他连续第 5 年进入前三名，并且继续蝉联中国投资家榜单。

3.全新本田 CR-V 出炉，带来更先进的混合动力系统

全新的 2023 年本田 CR-V 采用坚固而精致的设计，以及全新的、更先进的第四代混合动力系统。CR-V 混合动力车型被定位为 CR-V 阵容的顶级车型，将占第 6 代销量的 50% 左右，这是本田电气化战略的关键一步。2023 CR-V 将于今年夏天推出，混合动力车型将于今年晚些时候推出。

4.戴姆勒卡车展示了第一款 eActros LongHaul 原型车

戴姆勒卡车已经制造了电池电动长途卡车 eActros LongHaul 的第一批原型，并计划今年在公共道路上进行测试。此外，卡车制造商还宣布了用于配送运输的 eActros 的更多型号。

5.Nothing Phone (1) 正式发布：以设计为卖点的中端手机

消费科技公司 Nothing 终于如约发布了其首款手机产品 Phone (1)。这款手机最吸睛之处，一定是背面的发光灯条了。官方称法是 Glyph，它的亮度、图案可以自定义，用户可以通过发光方式知道通知性质；录像时会启动红色 LED 来告知被拍摄者；充电时会显示出电量灯条的效果。手机整体卖点偏向设计，定位为中端机型。

6.本田将在 2025 年之前推出 10 款或更多新电动摩托车

向电动汽车的过渡不仅限于汽车，今天本田宣布了一项涉及电动摩托车的雄心勃勃的计划。到 2025 年，这家日本巨头将在全球推出 10 辆或更多电动摩托车。作为世界上最大的摩托车制造商，它认为自己有责任引领实现碳中和。

7.从 2023 年起，所有主流 LOTUS 车型都将实现全电动化

未来所有来自 Lotus 的新主流车辆都将是全电动的。这一举措的灵感来自于 2019 年作为英国首款电动超级跑车推出的全球最强大的量产车 Lotus Evija。客户交付将于今年晚些时候开始，在中国市场也已经快马加鞭推进。

8.Unity 中国正式成立，阿里巴巴、中国移动、OPPO 与米哈游等参投

跨平台游戏引擎公司 Unity 已经与国内合作伙伴达成协议，建立全新的区域性的合资企业—— Unity 中国。阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集团等将参与投资该合资公司，Unity 中国的投后估值为 10 亿美元。

9.FUELL Flow 电动摩托车正在接受 2022 年的预订

还记得 FUELL Flow 电动摩托车吗？早在 2019 年 4 月朦胧的日子里，它就以独特的造型获得了世界的关注。

10.极致科技智能座舱，这是梅赛德斯-奔驰 EQE SUV 的新风向

梅赛德斯-奔驰在 10 月 16 日全球首发前首次对即将推出的 EQE SUV 的内饰进行了预览。这家德国汽车制造商将 EQE SUV 称为“ EQE 行政轿车的多功能化身”。它也将比更大的 EQS SUV 更具活力，并作为梅赛德斯-奔驰快速增长的 EQ 系列中的最新车型。