农历新年到，又到了回顾的时候。本文汇总了过去一年动点科技网站最受欢迎的十篇原创文章，其中有我们记者撰写的观点内容，也有编辑带来的产品评测，以及有关电动车、出行等领域的洞察。不知你钟意哪些呢？新的一年，记得常来看看我们的内容。喜欢您来！

动点科技 2022 年十大原创文章（按阅读量排名，点击标题可跳转查看）：

1.出海新风口：中国七大新能源车出海大盘点

新能源车已经在全球市场形成一个新的风口，占比率正在不断攀升。在这个历史性的大机遇面前，中国的造车厂商自然也不想错过，这次他们勇敢走出去，并且并非孤军奋战，而是群体出动，覆盖的产品更是包括了多种汽车品类，包括两轮电动车、巴士、微型车、越野车、轿车等等。中国车企海外战略不断升级，除了整车出口、CKD出口等传统模式，还开始尝试通过直接投资，在海外当地建设工厂等多种方式介入。

2.新车分析：新皇冠系列温和拥抱电动，丰田对纯电方式有其深层理解

有一个数据可以说明丰田在世界车坛的地位，2021年丰田全球销量10495548辆，较上一年增长10.1%。也就是说，丰田是个年销量1000万辆的车坛巨无霸。这样一个体量的汽车公司，在迈向电动车的路程中，显然更加谨慎，甚至被外界认为过于保守。那么，精明的日本人真的是过于保守了么？丰田有什么样的理解？

3.动察：富士康造车来势汹汹，正在全力打造汽车王国

手机代工是我们听到富士康所能够反射的第一个关键词，虽然富士康的业务并非单一。但在手机市场进入存量竞争，放慢脚步的今天，新能源车市场似乎有着更大的想象力，全球无论是政策、还是创业环境，市场容量都存在着极大的机遇，所以富士康勇往直前，一头扎进了造车的海洋。这篇我们来仔细观察下富士康在造车过程中所做的一些重要布局，这些布局是一个立体的维度，涉及到造车进程中重要的环节。通过这些布局的观察，我们可以感知到，富士康正在全力打造汽车王国。

4.技术详解：保时捷解释其 TAYCAN 如何在驾驶时恢复能量

高速公路空无一人，您以 200 公里/小时的速度行驶，直到一辆小型货车突然变道过来，没问题——您保持安全距离并减速至 100 kmh。但是大量的能量在眨眼之间就被消耗掉了，因为带有内燃机的车辆在刹车时会将动能转化为热量，而这些能量是它们无法使用的。另一方面，电动汽车可以回收大部分能量，在减速时将电机用作发电机并将产生的电力储存在电池中。

5.Bose QuietComfort 消噪耳塞 II 评测：降噪高手

Bose 近日推出了第二代消噪耳塞——QuietComfort 消噪耳塞 II。它拥有小巧的机身，在更便携的同时，厂方如今又在降噪体验上加深了功夫，带来了非常棒的综合使用体验。经过简短体验后，我们对于这款耳塞有着怎样的评价呢，还请往下看咯。

6.行业观察：电动车迎来了移动充电技术，海内外均有方案

在拥挤的城市里，拥挤的地下车库中，电动车找到一个充电桩并非易事。传统的固定式充电桩需要复杂的布置才能可用，而当电动车的保有量和充电需求量大的时候，灵活机动的移动充电技术就成为了有效的补充。

7.行业观察：智能座舱芯片独占鳌头，高通8155芯片占领众多新车

汽车不仅仅是进入到一个新能源的时代，也同步加速跨入了智能的时代。新的消费群体对于数码和数字体验更加看重，而在系统的背后，则是芯片的竞争。这一次，高通同样站在了智能座舱芯片的背后，扮演了重要的角色。高通现在在车载智能方面的影响力不小，这一点从即将推出的几款新车就可以看出来，都搭载了高通8155芯片。

8.损伤与分化：俄乌冲突中的全球科技局势演变

过去一周以来，持续动荡的俄乌局势牵动人心。而刚落下帷幕的二次谈判虽就保护平民临时停火达成一致，但并未取得关键性进展，这或许预示着俄乌冲突将升级或进入常态化。作为全球两大重要的资源国，俄乌两国间的战火已飞出地理上的国界冲击了全球一些重要科技产业的发展。为驰援乌克兰，美欧对俄罗斯全方位、立体化的科技制裁也在分化当下的国际科技行业格局。

9.最难618收官！一成增量难堪京东扭亏大任

在疫情反复导致居民收入减少、消费意愿降低、物流堵塞、网点停摆等一系列负面影响的背景下，史上最惨淡的一年618也进入了尾声。作为硕果仅存的披露具体交易额的电商平台，京东今年618的总交易额为3793亿元，与去年相比增长了10.3%。作为反映电商平台年度运营情况的晴雨表，在流量红利见顶、头部主播集体消失的大背景下，今年的618的势头已经不如往年。而对于京东来说，在CEO换帅、连续3个季度累计亏损超百亿的重压下，今年的618也承载着一股莫名的悲壮。

10.行业观察：反击比亚迪，长城哈佛加速推出插电混动和纯电动车型

中国是汽车生产和消费大国，近年来新能源汽车产业发展迅速，产销量和保有量位居世界前列，让世人瞩目。曾几何时，长城的哈佛是中国国产的一个标杆。从2011年上市至今，缔造了无数销量神话，连续霸榜的事也是司空见惯，让那些合资车都望尘莫及。不过，随着比亚迪在电动领域的发力，哈佛的销量神话开始呈现疲态，从冠军的宝座上走了下来。这时候，对于哈佛来说，就要尽快进行转型。随着电动车和混动车受到市场的关注，消费者的年轻化，哈佛开启了转型之路。

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