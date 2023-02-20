ChatGPT大火之下，曾经盛极一时的元宇宙稍显落寞。疫情催生了人类虚拟交互的需求，随着芯片算力的提升，5G技术的普及、云计算、区块链等技术的成熟，元宇宙的发展也有了越来越高的可行性。嗅觉灵敏的资本闻风而动，在该领域大举扩张。

然而生活逐渐回归疫情前，元宇宙相关布局也重新被思考和审视，并慢慢回归理性和克制。不久前，Meta和Pico先后开启裁员，不禁令人思索元宇宙的未来。

寒气传来

去年10月，Meta元宇宙虚拟社交平台Horizon Worlds被《华尔街日报》爆料用户数尚不足20万。同年11月，扎克伯格正式宣布Meta裁员1.1万人，约占Meta员工总数的13%。这是硅谷巨头中裁员力度最大的一家，在全球范围内都极其罕见。

本月初，Meta发布了2022年财报，数据显示，元宇宙业务全年亏损额达到137.17亿美元，亏损额同比分别增长29.50%和34.57%。Meta表示这是由于虚拟头显Quest的销售额下降。而在发财报的前一天， Meta 宣布关停 UGC 游戏平台“Crayta”和 VR 动作游戏“Echo VR”。

无独有偶，2022年11月4日，腾讯XR业务负责人沈黎传出离职消息，此后，腾讯XR业务新的负责人接任的信息一直不明。腾讯XR业务也在今年1月传出暂停运营的消息。要知道，腾讯曾经向被誉为“元宇宙第一股”的Roblox Corporation投资了5.2亿美元，约35亿人民币。不仅如此，腾讯还选择入股了国内VR游戏公司威魔纪元，在元宇宙业务上花了不少心血。

而一直在元宇宙领域较为有话语权的微软，今年开年将裁员重点主要集中在虚拟现实（VR）部门，另外包括HoloLens、混合现实（MR）部门在内，都已经大降幅了核心架构。在具体业务方面，微软基于VR的社交空间AltspaceVR将于3月10日正式下线；MRTK（微软混合现实工具包，一个用于虚拟现实空间的跨平台框架）则在团队集体被解雇后，将被转为更低成本运营的开源模式。

1月底，据媒体报道，快手元宇宙负责人马英武离职，元宇宙业务暂停。报道称快手的元宇宙项目全景视频业务也已经暂停。据了解，马英武从2020年加入快手之后，孵化了快手的全景视频项目和快手元宇宙空间项目，一直聚焦在元宇宙内容和消费方向探索。

近日，据相关报道，字节旗下Pico团队规模约2000人，此次优化比例在15%左右，大概有300人左右受到影响。对于裁员传言，Pico回应称是正常的组织调整，且只是部分单元调整，不影响整体的业务发展。

在硬件方面，此前一度有传闻称由于预购订单令人失望，索尼也大幅削减了PS VR2出货量至约100万台。索尼此前的目标是在发售季准备好200万台，并利用其第二代头显来推动用户增长和VR的普及。

无论如何，这种集体的退热行为，无异于一场刮骨疗毒，为保证业务盈利和股价稳定，巨头们选择暂停或者放弃投资回报周期较长的创新业务，是经营管理的理性抉择。

如何把故事讲下去

大厂们的裁员和砍业务，并不能直接反映元宇宙已经完全落寞失去前途。近几年元宇宙的AR、VR 技术应用场景的初步拓展已经打开了良好的局面。随着硬件设备的更新和底层技术的迭代，一些简单的应用场景如游戏建模已经不是难题，社交和娱乐场景的探索更是方兴未艾。

动点科技就在去年的Beyond大会上，借助元宇宙技术，通过虚拟影像的方式跟天涯海角的参展商互动，完成了一次别开生面的科技盛会。与此同时，各种各样的AR/VR设备，也增强了沉浸式娱乐体验，能够满足部分情况下的身临其境效果。

市场研究机构IDC预计，2022年中国市场的VR和AR硬件出货量双双实现正增长。除了IDC，Omdia、CCS Insight、TrendForce集邦咨询等国内外的市场研究机构同样对VR/AR硬件发展给予积极预测：未来3~5年VR/AR硬件出货量将实现大幅增长。如果未来苹果入局，硬件市场也可能会呈现出新的思路。

随着技术进一步成熟，社交和娱乐等在元宇宙的主体地位将下降，进入与真实世界互通的全新格局，届时将会出现新的元宇宙的应用，甚至可能出现专门适用于元宇宙的职业，使得虚拟和现实逐渐融为一体。

然而在进化到更高的形态前，元宇宙本身并不重要，我们更需要聚焦芯片 、通讯技术（比如6G）、AI和云计算能力。元宇宙需要极强的算力和图像处理能力，同时也需要大量的运算和网络资源，专注于这些领域的企业，从长远来看都将受益。

硬件端的重要性也无需多言。尽管AR/VR设备已经百花齐放，但在眼球识别、自然语言识别、多维传感装置等领域，还需要较长的积淀，非朝夕之功。

最后，是老生常谈的内容创作平台。目前，游戏引擎平台、工业三维设计公司等都备受期待。在这一赛道，AR/VR技术开发至关重要，但是大量的游戏资源能够很好地实现规模效应，帮助创作者变现，因此渠道能力建设也不可偏废。

总结

自元宇宙迈入风口以来，这是绝无仅有的退热期。随着寒气不断向下传导，整个产业将迎来漫长的内功夯实期。即便目前有多数公司黯然离场，但是能够经得起考验，并不断迭代成长的，或许才是元宇宙未来方向的引路人。