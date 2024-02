2月27日,声网母公司 Agora, Inc. 公布了2023年第四季度及全年财报。财报显示,第四季度 Agora, Inc. 实现营收3604万美元,环比增长3%,全年总营收1.42亿美元。其中,业务聚焦中国市场的声网第四季度实现营收1.48亿人民币,环比增长5%;聚焦非中国市场的 Agora 第四季度实现营收 1530 万美元,环比持平。值得一提的是,得益于多元实时互动应用场景的增长和行业扩展,Agora, Inc. 2023年第四季度调整后净利润为140万美元,实现三年以来首次季度盈利。

在客户规模方面,截至2023年12月31日,声网活跃客户数量达4144个,同比增长12%,Agora活跃客户数量达1683个,同比增长18%。