美国将人工智能视为互联网产生以来又一次主导全球技术革命浪潮的战略机遇,与欧洲严格监管和全面立法相比,美国在人工智能的监管上展现出更加行业友好和灵活的态度,不仅注重其在经济发展中的作用,还高度重视人工智能对国家安全的影响。

去年10月30日,美国总统拜登推出了白宫有关生成式人工智能的首套监管规定,该行政命令旨在确保美国在兑现人工智能的承诺和管理风险方面发挥带头作用。作为拜登政府负责任创新综合战略的一部分,它建立在总统之前采取的行动的基础上,其中包括15家头部公司自愿承诺推动人工智能安全、可靠和值得信任的发展工作。

根据行政命令,美国多个政府机构需制定标准,以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁,并寻求“水印”等内容验证的最佳方法,拟定先进的网络安全计划。具体而言,命令要求对人工智能产品进行测试,并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道,该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户的情况。

共和党跃跃欲试

拜登的 AI 政策实际上与共和党的主流主张分歧较大。日前,拜登宣布退出2024年总统竞选。随着拜登退选,此前的 AI 监管政策势必难以维系。

近日,美国共和党全国委员会发布的《2024年共和党政纲》提出欲废除拜登签署的关于人工智能的行政命令,该行政命令为人工智能安全和保障建立了新标准并在多方面进行了规定,但出台后遭到一些批评和反对。

共和党一向力挺“去监管”的 AI 发展思路,若实施新的 AI 政策,将对美国人工智能产业产生双面影响,一方面为企业创造更宽松环境,利于产业发展,另一方面可能使人工智能更不受控,且共和党可能会对其他国家人工智能发展进行打压和遏制。此外,美国最高法院推翻“雪佛龙尊重原则”将使科技行业监管更困难,而这与共和党纲领目标一致。

《华盛顿邮报》报道了硅谷在特朗普可能获胜的情况下撤销拜登关于人工智能规则的努力。《纽约邮报》则提到,美国共和党副总统候选人万斯一直在推动放松人工智能监管,并公开支持人工智能开源。他与科技行业一些最强大的支持者关系密切,其中许多人资助了规模较小的人工智能初创企业。万斯倾向于对人工智能采取不干涉的态度,但也希望加强对该领域大型科技公司的监管。

据《华盛顿观察家报》报道,特朗普此前在去年年底的一次竞选集会上承诺废除该命令,他还承诺“禁止在第一天使用人工智能审查美国公民的言论”。相较于民主党人士,特朗普的竞选团队以及其他共和党支持者在社交平台的应用策略上似乎更为高明。尽管共和党全国委员会对于他们是否采用了人工智能技术保持沉默,但在拜登公布其竞选连任的消息后不久,共和党全国委员会迅速采取行动,运用AI技术快速制作了一系列广告,这些广告的目的是向选民展示如果拜登继续执政可能带来的负面后果。

硅谷狂人怎么看

共和党如果重新执掌美国,其 AI政策对硅谷显然更为有利。在拜登宣布放弃竞选连任几分钟后,特斯拉CEO埃隆·马斯克就在社交平台上表示,他的硅谷朋友们已经转投共和党。

但马斯克在很久以前就说过,他相信对大模型进行监管是有必要的。“我实际上已经说了很长时间了,监管本身的性质很重要。我认为非常重要的一点是,AI必须被训练成追求真实,而不是被训练成政治正确的。因为如果过于追求政治正确,结果通常是不真实的。我认为这将带来负面影响。实际上正如俗话说的那样,诚实为上策(Honesty is the best policy)。这是非常重要的。我的确担心监管者不会做出正确的决定,他们过分担心人类的愚蠢。但我依然鼓励监管者——最重要的是确保AI是准确和真实的。”

此前,在全球首届人工智能安全峰会上,马斯克呼吁建立一个独立的第三方裁判机构来监督开发AI的公司。他表示,人工智能是一把”双刃剑”,有巨大的潜力和风险。在政府制定监管规则之前,了解AI的发展情况至关重要。马斯克指出AI的巨大潜力与风险,呼吁建立一个洞察框架来对领先的AI公司进行观察和监督。在他看来,人工智能是人类历史上第一次出现比人聪明得多的东西,因此必须引导其朝着有利于人类的方向发展。

此次峰会之前,28个国家和欧盟联合签署了一份声明,旨在制定跨国政策来缓解人工智能相关风险。声明强调了人工智能可能造成的严重伤害和被不法分子利用的可能性。这一声明标志着全球首次对人工智能风险发出了警告。

而OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼在与微软创始人比尔·盖茨去年进行的播客对谈中表示,对于人工智能的过度监管很容易发生,而技术发明者对于其影响又难以评估,如AI是否将影响社会、影响地缘政治力量的平衡等。

奥特曼还表示,要求AI系统放慢速度是非常困难的。但仍有一些可能落地的方案,如对世界上少数几个最强大的系统进行监管,要求计算集群都不能超过一个特定的、极高的功率门槛。此外,任何集群都必须接受类似国际武器检查员审查,大型AI模型必须接受安全审计,通过训练期间的一些测试,并在部署前通过审计和测试等。

结语

美国的政治风向无疑将对全球AI的发展产生深远影响。共和党的去监管化倾向与民主党的审慎监管形成鲜明对比,预示着一场关于技术自由与责任的较量。尽管共和党提出的放松AI监管政策可能为美国的AI产业带来短期的繁荣,但长期来看,缺乏适当监管的AI发展可能引发不可预知的风险。

值得一提的是,Ipsos去年秋天的民意调查发现,超过70%的民主党人和共和党人支持行政命令中的许多举措,例如制定标准、工具和测试,以确保人工智能系统是安全可靠和值得信赖。这一共识表明,无论政治立场如何,公众普遍认识到AI技术发展需要负责任的监管。随着AI技术的不断进步,我们必须在创新与责任之间找到平衡点。这需要政策制定者、技术开发者和社会各界的共同努力,以确保AI技术的发展符合人类的长远利益。