关于TNG Digital的独角兽传言差不多终于快要落地。

据彭博社援引TNG Digital的股东CIMB消息表示，马来西亚最大的金融科技公司（也就是本文主角）TNG Digital已经达到了独角兽地位（估值跨过10亿美元门槛），并将在接下来考虑IPO。

目前，并未有关于TNG Digital具体估值的消息，CIMB也并未透露TNG Digital的IPO具体规划（比如时间和募资规模）。

作为背景，如本栏目在去年9月份时指出，当时，已有消息人士透露，TNG Digital正在考虑在未来两到三年内在本地进行IPO。并且，在IPO前，TNG Digital有望获得超10亿美元估值。

值得一提的是，在该透露中，消息人士称，针对这一IPO，TNG Digital望为之募集超3亿美元资金。同时，该“IPO所得款项预计将用于进一步扩大TNG Digital在马来西亚和东南亚地区的业务。”

如此前介绍，TNG Digital成立于2017年，是一家由Touch ‘n Go（隶属CIMB旗下）、蚂蚁集团、Lazada等企业共同参股组建的合资企业，旗下拥有并运营着当地主流电子钱包Touch ‘n Go eWallet。

在市场表现方面，据官网信息介绍，Touch ‘n Go eWallet拥有超2030万经过验证的用户并为马来西亚超200万商家提供了支付服务。此外，该电子钱包的跨境支付服务也覆盖了全球40多个国家和地区。

回到独角兽层面。加上此次的TNG Digital后，目前，严格意义上来说（因为Grab搬到新加坡了），马来西亚现已拥有2家独角兽企业——另一家为Carsome，于21年成为独角兽。而从这一层面出发，此前，马来西亚官方曾表示，该国的目标是：到2030年，希望把独角兽数量提升到5家。