在聊“接吻”之前，我们先说说“脱衣服”的事情。我指的当然是电子游戏里。

脱衣服是很平常的一件事，但在电子游戏里想要做到这一点有难度。回想一下你在玩游戏时，会经常看到角色穿 / 脱衣服的场景吗？是不是镜头一到关键时候就被切了（或者游戏公司用镜头遮挡等取巧方式回避了）？

要想在虚拟世界做出完整且看着不出戏的脱衣场景，需要大量建模、动画设计、物理引擎协调等工作。现实如此，这类柔软物体的物理效果就是很难做出来。

回过头看看《最后生还者 Part II》中的经典电缆解谜场景，着实令整个行业吃惊——主要关乎它是如何被实现的：真实的绳索物理效果（收、放、扔）、绳索自身的拉扯效果、绳索被抛高又落下挂在金属围栏上的各种效果……简直拟真到令人发指。

扯太多了，说回《GTA 6》的话题，我们接着来谈“接吻”。《GTA 6》最新预告片中有一个镜头，你可能在上千部电影预告片中都见过。俊男靓女，灯光昏暗，音乐激昂。他们的脸庞贴得很近。他们歪着头，身体更近了。他们的嘴唇分开，然后……镜头一切！

和爱情电影预告一样，这是一种营销技巧。厂方会营造热烈的氛围，让我们意犹未尽。把亲吻的满足感以及它所代表的一切——浪漫与性，情感与肉体的契合——延迟到电影上映那天为止。

Rockstar Games 选择谨慎地删除镜头或许还有另一个原因：电子游戏中的接吻几乎总是看起来很蠢。游戏开发者们可以让皮肤发光，可以让头发飘动，可以捕捉角色眼中光线的折射，或者眉头上疑惑的皱纹。但他们还无法让嘴唇的贴合看起来令人信服，更别说诱人了。

以之前大热的《博德之门 3》为例，接吻在其中扮演着极其重要的一环。开发商拉瑞安工作室（Larian Studios）在游戏发售后为不同角色定制了接吻动画，赋予了他们不同程度的激情与柔情。我们为这些角色倾注了心血，他们的吻依然令人动容。但是——他们的吻看起来仍然像两个模特用僵硬的塑料脸互相撞击。没人真的想看这，对吧？

Rockstar 或许已经解决了游戏中的接吻难题，所以选择在预告片中剪掉杰森和露西娅的吻，以作为一种老派的营销噱头。如果有人能做到这一点，那很可能就是这家公司里的那群精通电影化呈现与游戏中混乱人性的大师。这将会是 Rockstar 动画和图形部门的荣耀；一支团队耗费了四分之一个世纪不断突破技术界限，最终倾尽全力打造出完美的接吻场景，这个想法本身就充满甜蜜诱惑。

这也与我们在预告片中看到的画面相呼应。《GTA》系列之前也出现过亲密场景，但绝对没有这么性感。预告片以海岛阳光照射在杰森汗流浃背、肌肉发达的躯干上开场。另一个标志性镜头是身着金色超短裙的露西娅扭动着臀部。他们的手触碰在一起，他们慢舞起来。他抚摸着她的腹部，她扑进他的怀里。这画面火辣至极，甚是浪漫。

以前的《GTA》都是一群男人做着男人该做的事，而一些穿着比基尼的女人则站在背景中，摆出各种姿势，出现在封面上。这次不一样。这里展现的是真实的、人性的热情。但如果他们接吻时看起来很糟糕，那又会怎么样呢？

个人期望至少是《死亡搁浅 2》水平的“鼻子打架”接吻场面。

我想等到明年5 月 26 日游戏发售后，答案自会揭晓。