8月15日起，移动电源锂电池3C认证新规将正式实施，根据规定，所有未取得3C认证的充电宝、锂离子电池及相关产品，将不得继续生产、进口或销售。

据央视财经报道，深圳华强北赛格通信市场的档口老板介绍，从7月份以来，3C充电宝销量就开始持续增长，进入八月，销售热度持续。也有商家告诉记者，因为目前已获3C认证的电芯供应偏紧，最近一些品牌3C充电宝还出现小幅涨价，以10000Ah时的充电宝为例，涨幅约10元左右。

近期，多个品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险而对多批次产品实施召回，认证机构依法撤销或暂停了多家充电宝及电芯厂家的3C认证证书。此外，民航局曾紧急发布通知禁止旅客携带没有3C标识或不清楚的充电宝产品乘坐境内航班，快递行业也对充电宝的邮寄提出了更高要求。

为强化移动电源、锂离子电池和电池组强制性产品认证管理，国家认证认可监督管理委员会制定了《强制性产品认证实施规则移动电源、锂离子电池和电池组（试行）》，将对充电宝、锂离子电池和电池组实施新的强制性产品认证实施规则，也就是常说的CCC认证实施规则。

新版规则指出，相关指定认证机构应当依据新版规则和强制性产品认证通用实施规则要求，制定对应的认证实施细则，向国家认监委备案后方可按照新版规则实施认证并颁发认证证书。

此前已经颁发的有效强制性产品认证证书可继续使用，认证证书转换工作采取到期换证、产品变更、标准换版等自然过渡的方式完成。

来源：界面