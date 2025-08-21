周三，谷歌推出了最新一代 Pixel 智能手机，该系列重点搭载 Gemini 智能助手。随着人工智能逐渐成为设备厂商的竞争主战场，这一配置凸显了谷歌的战略重心。

这家 Alphabet 旗下的公司在发布 Pixel 10 系列时表示，该设备可借助谷歌的人工智能完成智能任务，例如当有人发来短信询问民宿地址时，手机能快速调取并显示相关信息。

Pixel 10 系列包含多款机型，并整合了全新的人工智能和相机功能。基础款 Pixel 10 起售价为 799 美元，提供多种颜色选择；性能更强的 Pixel 10 Pro 起售价为 999 美元；而配备更大屏幕和 256GB 基础存储的 Pixel 10 Pro XL 起售价为 1199 美元。此外，谷歌还推出了折叠屏手机的升级版——Pixel 10 Pro Fold，起售价为 1799 美元。

谷歌此次发布 Pixel 手机的时间，早于苹果预计推出新款iPhone的9月。尽管 Pixel 手机的市场份额通常仅为个位数，远低于三星、摩托罗拉和苹果等品牌，但这类设备让谷歌能够直接推出前沿的安卓系统功能，无需依赖第三方硬件制造商。同时，Pixel 系列也成为谷歌展示其安卓系统相较于 iPhone 优势的重要载体。

来源：新浪财经