《四海兄弟》（Mafia）系列游戏始终致力于还原历史背景。开着那辆装在大自行车轮上的笨重机动雪茄车往返于任务之间时，真的会让你感觉自己身处战前的美国。虚构的汽车阵容让每款游戏都扎根于特定时空，而且从未给任何现实世界厂商的授权部门带来麻烦。多年来，这一直是其区别于《GTA》系列的关键所在。

《四海兄弟：故乡》（Mafia: The Old Country）已登陆 PC、PS5 和 Xbox Series X/S，本作将系列游戏的时代背景追溯到“黑帮”发源地，带你回到 20 世纪初西西里岛郁郁葱葱的葡萄园和硫磺矿。不过当发现游戏中有很多车可以驾驶时，我多少有些吃惊。

《故乡》里的道路真的是字面意思的“马路”，我指的是给马走的路（对，游玩过程中一开始只能骑马，后续可以驾车）。这些道路专为马儿设计，速度适宜，可以欣赏到宜人的景色，比如盛开的柑橘树和起伏的火山地貌。赛道太窄，根本无法进行钟摆式甩尾或 J 型转弯。相信我，我试过了。

难以想象那时候的车在这样的土路、石板路上行走，司机和乘客的全身筋骨会有多疼多难受。毕竟那时候的汽车悬挂、减震和轮胎技术都还处于早期阶段。

但不管怎么说，驾驶爱好者应该都会爱上这款游戏。游戏里虚构的汽车，尽管与这片土地纯净的田园风光格格不入，却也让人感觉与游戏世界浑然一体。这些汽车制造商，如 Bolt、DuFort 和 Trautenberg，在整个系列中都出现过，所以感觉就像你驾驶着每家公司的起源车型。

说到开车，本作的驾驶环节很有特色。选择自动换挡（20 世纪初那时候汽车都是手动挡）模式，车辆会根据油门踩踏深浅（手柄板机键的按下幅度）自动调节档位。比如按住一点点模拟日常开车轻踩油门，变速箱就很容易升档——高档位意味着有不错的燃油经济性，很“生活化”；而突然油门到底，变速箱又很愿意降档，提升转速来进一步加速。在电子游戏里，这真的是难得且独一份的存在。设定里还可以选择更拟真的转向和“手动挡”模式，进一步提升驾驶乐趣！

另外细节部分，仪表盘显示档位、时速、转速，还可以熄火、启动，甚至还有油量（前作需要自行入油）……这些《GTA》都没有。当然不是说谁好谁坏，只是两个系列在驾驶部分的取向不同。

整个系列，包括之前重制版一代和二代，驾驶环节都是相似的标定。前几步作品路上会有巡逻交警，如果你开车超速了还会吃罚单。而游戏中按下一个键，就可以开启汽车的限速器，踩死油门车辆也只会按照最高限速行驶，省去了精准控制油门的麻烦。真的独一份。

最后简单说说背景。你是一位年轻的矿工，用西西里方言说是卡鲁苏（Carusu），与当地黑帮头目斗智斗勇，结下了仇。你预感到下次绩效考核可能不理想，于是逃到当地的农场，在那里你机缘巧合地被对手黑帮头目收留（嘿，这家伙头发更油亮，马甲也更帅，所以你知道他是个好头目）。

于是，早期有组织犯罪的势力开始崛起，那时敲诈勒索是骑马进行的，敌人甚至可能在你重新装填弹药的时间内就逃离这个国家。游戏中有浪漫爱情、背叛、各种“缄默法则”的打破，以及一个你随时都能在脑海中预见的剧情线。不过这也没什么。

说实话，这很正常。核心演员阵容不乏精彩表演，剧情并不算很有突破性，任务的安排让人感觉老套。但这款游戏在多处参考历史书籍，它真的能让你仿佛置身于 20 世纪的西西里岛。游戏世界中处处可见一些细节，让游戏更加鲜活，比如厨房台面上的菜谱、精心布置的房间，每个细节都体现了当时的时代气息，以及随处可见的西西里方言——对，建议把游戏语音调成西西里语来玩，我玩的时候很享受。只是驾驶的时候还要忙着看字幕，不够优雅。

对于一个曾经在开放世界环境下为整个行业点亮线性叙事之路的游戏系列来说，这当然不代表巅峰。曾经充满想象力、打破期待的任务叙事，如今变成了从枪战到刀战、骑马到驾车的 A 到 B 旅程。但鉴于最近缺乏像样的剧情主导型单人游戏，加上本作对西西里岛历史背景的刻画又如此生动鲜明，玩家很容易对那些平淡无奇的部分视而不见，只享受驾驶乐趣。要的就是这种感觉。