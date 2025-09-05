沐浴更衣、做好万全准备后，我在北京时间 2025 年 9 月 4 日晚 9 点 54 分，坐在显示器前，打开 Xbox Series X，开始从 Game Pass 菜单预载“万众期待”的热门独立游戏《空洞骑士：丝之歌》。7 分钟后，没赶上游戏 10 点整解锁，我赶紧点开始游戏，但系统提示我似乎没有游戏使用权。

纳闷中，打开手机刷社交媒体，发现很多网友都在反馈 Steam 商店直接整个崩溃。不仅如此，索尼 PlayStation 商店、任天堂 eShop 和微软 Xbox 商城一时间统统无法正常访问。

于是我立马拿出 Steam Deck、打开 Switch，发现各自游戏商店真的都打不开。本来还想着放弃“免费”的 XGP 版本，在 Steam 或 Switch 上买一份支持下，但老天根本不给我机会。

最后直到晚上 10 点半，才正常开启了 Xbox 版，进入游戏体验了大概半小时。

有网友戏说，Steam 才是《丝之歌》的第一个 boss。

《丝之歌》这款“小众”系列作品，真的那么火吗？想起当初玩前作《空洞骑士》时，由于游戏难度较高，我好几次玩到两个多小时流程时，都选择了放弃。

《空洞骑士》的世界确实很吸引人，主角的操控感顺畅丝滑，NPC 设定有内涵。但有些挑战小弟我实在无能为力。

《丝之歌》是近年来最受期待的独立游戏之一。其吸引力如此之大，以至于与它同期发售的其他几款独立游戏纷纷让道，宣布延期发售。更值得倾佩的是，开发商 Team Cherry 对游戏的定价仅为 20 美元（约 143 元），Steam 国区价格甚至只要 76 元——这可是在大型发行商纷纷推出售价 80 美元甚至 90 美元的新作环境下。

《丝之歌》的火爆也为原版《空洞骑士》带来了福音。在《丝之歌》发布前的几天里，《空洞骑士》在 Steam 排行榜上取得了显著增长，创下了自 2017 年发布以来的最高同时在线人数纪录。

《丝之歌》原本是《空洞骑士》的 DLC，但随着开发推进，Team Cherry 发现扩展内容包已不足以支撑其庞大体量，最终决定将这些内容开发成独立续作。

游戏宣发的整个过程其实值得回味——可谓一波 N 折。

《丝之歌》首个预告片于 2019 年 2 月 14 日公布，最初计划在 Windows、MacOS、Switch 平台推出。同年 Team Cherry 也在 E3 上公开了 16 分钟的试玩流程。

2022 年，Team Cherry 在微软发布会上宣布《丝之歌》还会登陆 Xbox Series 平台，外加首日上线 XGP 订阅服务。不过本次发布会没有公布发售日。同年 9 月，索尼表示该作会登陆 PS4 和 PS5。

《丝之歌》原本会在 2023 年上半年发布，但宣发负责人在 2023 年 5 月说，因开发进度问题游戏将推迟上线。

今年 4 月的任天堂 Switch 2 专场直面会，确认本作会在年内登陆 NS2（和 NS1）。上个月 21 号，Team Cherry 官宣《丝之歌》将在 2025 年 9 月 4 日于全平台发售。

由于《丝之歌》的开发周期实在太长，玩家们每到一场发布会，都在期待官方会不会定下发售日，由此这款游戏也有“丝之鸽”的别称。在社交媒体上，每次各大游戏相关发布会结束，网友都会发布空洞骑士小丑戴着小丑彩色头套坐在长椅上的梗图，来表达“我又白等了”之失望情绪。

时间回到昨（9 月 4 日）晚，据说开售不到 1 小时，《丝之歌》的 Steam 同时在线人数就突破了 10 万大关。大批玩家涌入也一度导致全平台游戏商店崩溃。

9 月 4 日晚 11 点过，我放下手柄关机准备就寝。

躺下后我回想刚才的游玩过程，初步决定不再继续进行——还是因为太难（我菜）了。我承认我有点跟风，但我对“魂 like”游戏还是有点兴趣的，后续有机会我应该还会拿起手柄。体验到这就够了，我的《丝之歌》首发体验之旅已经结束。

感觉很奇妙。祝《丝之歌》大卖！