苹果公司CEO蒂姆·库克在接受采访时对一家 iPhone 制造商将更多生产业务转移到美国的进展持乐观态度，并表示公司在多个项目上均取得了进展。

库克表示：“自今年初我们宣布 5000 亿美元投资承诺以来，我们一直在不断寻找更多方式，将生产业务引入美国。严格来说，这并非‘迁回’，因为这些生产业务原本就不在美国，对吧？我们已经确定了多项可推进的工作，并且会加大力度落实。”

此次采访地点位于康宁公司位于肯塔基州的玻璃工厂内。苹果已承诺向该工厂投资 25 亿美元，用于生产所有 iPhone 和 Apple Watch 所需的玻璃。这笔投资仅占苹果未来四年美国本土制造业计划投资总额（6000 亿美元）的一小部分。今年 2 月，苹果宣布将投入 5000 亿美元，其中包括在得克萨斯州新建一座人工智能服务器工厂的资金；8 月，苹果又宣布将额外向美国企业及供应商投资 1000 亿美元。

库克称，他对苹果整合端到端芯片供应链的努力 “非常满意”。他表示，苹果希望扩大芯片产能，同时还提到，苹果方面称美国芯片供应链今年有望为苹果产品生产 190 亿颗芯片。库克还提及苹果对台积电芯片制造工厂的投资 —— 该工厂将成为美国技术最先进的芯片工厂；此外，他也提到了苹果与 MP 材料公司就稀土磁体达成的合作协议。