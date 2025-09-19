随着人工智能大模型的突破和硬件成本的持续下降，机器人不再只是实验室里的概念产品，而是快速走向制造、物流、医疗、公共服务等真实场景。各大科技公司和创新企业纷纷投入研发，力图在这一被誉为“下一代智能终端”的蓝海市场占据先机。

无论是工业生产线的自动化协作，还是机场、商场等公共空间的多任务服务，人形机器人正在改变传统的生产与生活方式，成为科技产业的新风口。智平方就是一家这样的企业。

第一次见到该公司的爱宝机器人是在澳门科技展会BEYOND Expo的展区，它当时在现场展示了掷骰子等操作。除了进行简单功能演示之外，这款机器人还在汽车制造、生物科技和半导体等领域实际落地。

成立于2023年4月的智平方（深圳）科技有限公司，定位为“通用智能具身终端”企业，希望把通用人工智能模型从数字世界带入物理世界，让机器人在真实环境中执行复杂任务。其已在北京、上海、深圳等地布局业务。成立两年来，该公司已完成多轮数亿元融资，获得深创投、敦鸿资产、国投等多家千亿级基金与产业资本支持。最新一轮A系列融资由深创投领投，单家投资超亿元，为GOVLA大模型和AlphaBot系列的持续迭代、自建产线扩容与全球化布局助力。

智平方由郭彦东博士创立，他2013年从美国普渡大学毕业，曾在OPPO担任首席科学家，研发高级管理工作，此前在微软西雅图总部担任研究员、小鹏汽车首席科学家，高级管理工作。公司核心团队来自微软、小鹏、OPPO等企业与清华大学、加州伯克利大学等学府，兼具AI研发、智能硬件、规模量产与产业化的全栈能力。

智平方是国内最早提出并系统研发端到端VLA（Vision-Language-Action）技术的企业，原创推出全球首个全域全身具身大模型——GOVLA。该模型融合视觉、语言和行动三大要素，实现从全域感知、全身控制到长程任务推理的完整能力。

围绕GOVLA大模型，智平方设计推出了轮式可升降人形机器人AlphaBot（爱宝）系列机器人。最新一代 AlphaBot 2 搭载自研端到端具身大模型Alpha Brain，具备360°×360°全域感知与34个自由度全身协同能力。

据介绍，爱宝拥有空间智能和快速学习能力，可灵活完成工业生产、公共服务等多场景复杂任务，落地于半导体生产、汽车制造、生物科技等领域：

在汽车制造领域，AlphaBot已在多家车企的上下料、物流转运、质检测试中深度应用；

在生物科技领域，与华熙生物合作部署机器人执行无菌车间物料转运、视觉检验等任务；

在半导体行业，AlphaBot进入吉利科技晶能微电子生产基地，实现跨任务泛化操作。

2025年9月11日，智平方与深圳慧智物联技术服务有限公司（惠科股份全资子公司）共同宣布达成全球半导体显示领域首个具身智能全面战略合作。未来三年，双方将在惠科全球生产基地部署超过1000台具身智能机器人，覆盖从仓储物流到质检测试的全流程。

智平方认为，通用智能机器人将成为下一代革命性的智能终端。创始人郭彦东博士提出“3+3+3”发展战略：前3年攻坚模型与核心技术，中间3年构建数据体系与硬件平台，后3年进入生态竞争与规模化部署。

在这一节奏下，智平方计划继续推进GOVLA大模型和AlphaBot系列的技术迭代与场景拓展，探索工业制造、公共服务乃至家庭环境的更多实际应用，为通用智能机器人在各行业的落地提供可持续的技术与经验支撑。